Hơn 5.600 cơ sở vi phạm về ATTP dịp Tết

Qua kiểm tra hơn 40.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các đoàn thanh tra đã phát hiện hơn 5.600 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt gần 8,2 tỷ đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Cục đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và hơn 5.100 đoàn thanh, kiểm tra của 42/63 địa phương để kiểm tra hơn 40.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bánh mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát, thịt và sản phẩm chế biến từ thịt, thức ăn đường phố…

Qua đó, các đoàn thanh tra đã phát hiện hơn 5.600 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và đã xử lý 2.990 cơ sở, phạt tiền đối với hơn 2.300 cơ sở với số tiền phạt gần 8,2 tỷ đồng.

Ngoài các hình thức xử phạt hành chính, các đoàn thanh, kiểm tra còn ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 22 cơ sở, đình chỉ lưu hành 41 loại thực phẩm, tiêu hủy 414 loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng…

Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm hiện đã được cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm về vệ sinh thú y, không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về chất lượng, hết hạn sử dụng… vẫn diễn biến phức tạp, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các loại thực phẩm này sẽ có nguy cơ được đưa vào tiêu thụ tại các chợ truyền thống, vùng sâu, vùng xa.

Những ngày tới, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục đôn đốc các địa phương kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội xuân 2017, thường trực theo dõi tình hình ngộ độc thực phẩm và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo Bao Phapluat