FLC Faros vào Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

(Pháp lý) – Ngày 19/01, tại Khách sạn Daewoo Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), kết hợp cùng Báo VietnamNet đã tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016.

Đây là năm thứ 10 Bảng xếp hạng VNR500 được chính thức công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Như Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã lên nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016. FLC Faros hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng (thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp) trên địa bàn cả nước.

“Với việc được các chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu thi công các dự án xây dựng có tổng giá trị trên 20.000 tỷ đồng, chỉ cần duy trì mức lợi nhuận trung bình ngành, trong điều kiện không có bất thường, FLC Faros đã có thể yên tâm về nguồn thu nhập ổn định cho Công ty trong ít nhất 03 năm tới. Đây là yếu tố rất quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty, đồng thời tạo tiền đề thu hút các nguồn lực tài chính để FLC Faros chủ động trong việc triển khai công trình xây dựng, đồng thời có nhiều lợi thế khi triển khai xây dựng các dự án do chính FLC Faros làm chủ đầu tư”, ông Đỗ Như Tuấn nói.

FLC Faros bên cạnh là nhà thầu xây dựng, còn là chủ đầu tư các dự án bất động sản, vui chơi giải trí. Hiện tại, FLC Faros là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại và Nhà ở FLC Sea Tower Quy Nhơn 1,7 ha với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng, là chủ đầu tư dự án công viên động vật hoang dã Quy Nhơn…, tiến tới đầu tư trực tiếp một số dự án khác tại các tỉnh thành trên cả nước. Đây là mảng hoạt động chính kỳ vọng sẽ làm tăng mạnh lợi nhuận của Công ty khi các dự án đi vào hoạt động. Kể từ khi thành lập đến nay, FLC Faros đã trưởng thành và phát triển mạnh mẽ. Năm 2016, Công ty đạt mức lợi nhuận 500 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm là 486,9 tỷ đồng.

Buổi Lễ công bố VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016 có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, các Đại sứ, Tham tán thương mại của các nước và tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Nga, Canada, Hà Lan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, JETRO, Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc; lãnh đạo UBND các tỉnh/ thành Vĩnh Phúc, Phú Yên… Cùng các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông uy tín, và hơn 400 đại diện tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Nhân sự kiện 10 năm công bố Bảng xếp hạng VNR500, Vietnam Report cũng công bố 2 danh sách: Top 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2016 – Top 50 Vietnam The Best 2016 (là các doanh nghiệp có doanh thu cao, có tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt nhất trong giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động hiệu quả và có đóng góp nhiều nhất vào Ngân sách Nhà nước năm 2016); và Top 50 doanh nghiệp thành tựu năm 2016 – Top 50 Most Profitable Large Enterprises 2016 (là các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh và năng lực tài chính tốt, đặc biệt có tổng lợi nhuận sau thuế cao liên tiếp trong 5 năm gần nhất).

PV