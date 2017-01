Flamingo chính thức mở bán tòa nhà đẹp nhất thế giới FOREST IN THE SKY

(Pháp lý) – Trong lễ mở bán, khách hàng mua biệt thự trên cao Forest In The Sky sẽ được tặng quà lên tới 26 chỉ vàng, vườn rau sạch có diện tích lên tới 50 m2, thêm 30 ngày nghỉ tại biệt thự tương đương, vô vàn đặc quyền hàng trăm tỷ đồng và chính sách đầu tư hấp dẫn chỉ thanh toán 50% giá trị biệt thự.

1. Chính thức mở bán tòa nhà xanh nhất hành tinh

Ngày 15/01/2017, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải sẽ tổ chức lễ mở bán biệt thự trên cao đẹp nhất thế giới Forest In The Sky – Flamingo tại Trung tâm hội nghị Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Là chủ đầu tư duy nhất tại Việt Nam kiên trì với triết lý kiến trúc xanh, các thiết kế tại Flamingo Đại Lải Resort đều để lại dấu ấn mạnh mẽ cho khách hàng về các loại biệt thự có thiết kế mở, gần gũi với thiên nhiên, sang trọng và đẳng cấp đem đến không gian sống mơ ước cho con người. Vẻ đẹp kiến trúc và những giá trị đích thực của triết lý xanh đã chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất, tiêu biểu trong số đó là tòa nhà xanh nhất hành tinh – Forest In The Sky đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu nghỉ dưỡng, Forest In The Sky nằm trên đồi Opera, bên cánh rừng keo xanh mát, suối Ngọc thơ mộng, sở hữu trọn vẹn tầm nhìn ra hồ Đại Lải rộng lớn và dãy núi Tam Đảo hùng vĩ. Hội tụ những tinh hoa của Flamingo, Forest In The Sky tạo ra sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi thăng hoa và nâng giá trị sống lên một tầm cao mới, bền vững, lâu dài. Với số lượng cây xanh khổng lồ (hơn 50,000 cây), ứng dụng công nghệ xanh tiên tiến góp phần cải thiện vi khí hậu, Forest In The Sky là tòa nhà chưa từng có tại Việt Nam và trên thế giới.

Biệt thự trên cao Forest In The Sky là tiêu chuẩn mới của thiết kế biệt thự: tầm nhìn rộng mở, tuyệt đẹp, diện tích sân vườn lớn trồng các cây bóng mát, cây bụi, hoa màu, thảm cỏ không thua kém các biệt thự mặt đất, kết hợp đa dạng các dịch vụ tiện ích cao cấp. Ở bất kì không gian nào như phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp,… chủ nhân đều có thể tận hưởng không gian xanh mát và tầm nhìn khoáng đạt. Cây xanh kết hợp với những tấm kính cường lực lớn dễ dàng đón ánh sáng, gió tự nhiên, tận dụng triệt để lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tiết kiệm năng lượng tới mức tối đa, mang lại sức khỏe cho con người và gìn giữ môi trường.

Không chỉ là một tuyệt tác về kiến trúc, Forest In The Sky còn đem đến các tiện ích đỉnh cao như: Bể bơi ốc đảo Tropical Oasis; Trung tâm chăm sóc sắc đẹp công nghệ cao Aphrodite Beauty; Siêu tổ hợp Spa lớn nhất châu Á La Bella Vita; Khu vườn giữa lưng chừng trời Sky Park; Sunset Sky Bar; Aloha Night Club; Bến du thuyền đẳng cấp North Marina; Trung tâm chiếu phim Titanium Cinema; Khu giải trí – game hiện đại Play World; Khu vui chơi trẻ em Peter Pan Valley…

2. Chính sách tài chính linh hoạt

Trong dịp này, chủ đầu tư Flamingo Đại Lải cũng đưa ra chính sách tài chính vô cùng linh hoạt cho khách hàng khi mua biệt thự Forest In The Sky, đem đến cơ hội sở hữu tòa nhà đẹp nhất thế giới dễ dàng hơn. Khi mua biệt thự trên cao, khách hàng chỉ phải thanh toán 50% giá trị, chia sẻ quyền sở hữu trong 10 năm với chủ đầu tư và được hưởng 300 ngày nghỉ miễn phí. Hoặc thanh toán 65% giá trị biệt thự, khi chia sẻ quyền sở hữu trong 5 năm và được hưởng 150 ngày nghỉ miễn phí. Đặc biệt, tại thời điểm này, khách hàng còn được tặng thêm 30 ngày nghỉ có thể sử dụng tại các biệt thự tương đương ngay sau khi ký hợp đồng hoặc chia sẻ ưu đãi này với bạn bè, người thân, đối tác.

Đem đến bài toán tài chính không thể tốt hơn, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ vay vốn lên tới 60%, lãi suất 0% trong vòng 12 tháng, thanh toán chia thành nhiều đợt. Chủ đầu tư cũng chịu toàn bộ chi phí duy tu, bảo dưỡng cho biệt thự theo chính sách bán hàng. Như vậy, khách hàng chỉ cần đầu tư chưa đến 1 tỷ đồng đã có thể sở hữu một nơi thực sự đáng sống tại Flamingo.

3. Vô vàn đặc quyền dành cho khách hàng

Trong dịp này, khi mua biệt thự Forest In The Sky, khách hàng còn nhận được các gói quà tặng đặc biệt hấp dẫn từ chương trình tri ân lớn nhất “Bùng nổ 2” với tổng trị giá lên đến 200 tỷ đồng.

Khách mua biệt thự sẽ được tặng ngay vườn rau sạch “An lành” có diện tích đến 50m2 trị giá 300 triệu đồng, tại trang trại xanh Flamingo Organic Farm. Đây là một trong những chính sách hấp dẫn chưa từng có trên thị trường bất động sản, thể hiện triết lý kinh doanh của chủ đầu tư nhằm mang đến cho khách hàng những món quà tuyệt vời nhất từ cuộc sống hòa cùng thiên nhiên và môi trường sinh thái. Với món quà này, tân chủ nhân các căn biệt thự sẽ có thể thực hiện mong muốn sở hữu vườn xanh, thực phẩm sạch, sống khỏe trọn đời cho cả gia đình.

Ngoài ra, khách hàng mua biệt thự còn được tặng gói “Cảm xúc” trị giá hơn 5 tỷ đồng: hưởng thụ ngay 30 ngày nghỉ miễn phí tại các biệt thự tương đương trong thiên đường nghỉ dưỡng miền Bắc cùng 52 dịch vụ đẳng cấp miễn phí mỗi ngày. Gói quà tặng này khách hàng có thể sử dụng ngay sau khi ký hợp đồng mua bán mà không cần chờ đến khi hoàn thiện biệt thự và có thể dành tặng cho bạn bè, người thân.

Một loạt các ưu đãi hấp dẫn khác như Thẻ làm đẹp – Flamingo trị giá 500 triệu đồng với các liệu trình chăm sóc sắc đẹp công nghệ cao, toàn diện tại Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Aphrodite Beauty & Siêu tổ hợp Spa lớn nhất châu Á La Bella Vita, Thẻ Golf trị giá 100 triệu đồng… Cùng các đặc quyền thượng lưu “có một không hai” của Thẻ Kim Cương và tận hưởng miễn phí không giới hạn mọi dịch vụ theo chương trình của Flamingo.

Ưu đãi dành cho khách hàng không chỉ là lời tri ân của chủ đầu tư, mà còn là lời cam kết của Flamingo sẽ mang đến một lối sống sang trọng, đẳng cấp cùng hàng loạt tiện ích xứng tầm. Các hạng mục đều nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu hưởng thụ cao cấp cho cư dân và đưa Flamingo trở thành nơi đáng sống nhất Việt Nam.

Nằm trong khu resort có vị trí đắc địa kề bên Hà Nội, cảnh quan tươi đẹp, hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đẳng cấp 5 sao, chắc chắn Forest In The Sky sẽ là “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư vào dự án.

Bất động sản Flamingo Đại Lải Resort

Hotline: 0988 00 2323

Website: www.flamingodailai.com

5 lợi thế cạnh tranh chiến lược của Flamingo Đại Lải Resort 1. Vùng đất tươi đẹp: Từ lâu Flamingo đã trở thành thiên đường nghỉ dưỡng miền Bắc với cảnh sắc tuyệt mỹ và đa dạng, từ núi non hùng vĩ, những thung lũng trải dài với hệ động thực vật phong phú đến 5 triệu m2 mặt hồ và 10 cánh rừng bao quanh. 2. Vùng đất nghệ thuật: Art In The Forest – dự án nghệ thuật cộng đồng được vinh danh trong Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu Quốc gia năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. “Rừng nghệ thuật” với những tác phẩm điêu khắc đặc sắc của các tác giả trong và ngoài nước đang ngày càng khẳng định giá trị, sức ảnh hưởng rộng lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà và hướng đến khẳng định ở tầm quốc tế. 3. Vị trí độc tôn kề bên Hà Nội: Chỉ cách trung tâm Hà Nội 45 km, sân bay quốc tế 15 km, khách hàng chỉ mất 45 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội về Flamingo Đại Lải Resort. Nơi đây nằm trong trục phát triển kinh tế – chính trị – xã hội kết nối thủ đô Hà Nội với các vùng Đông Bắc Bộ, hội tụ tiềm năng du lịch như: Vườn quốc gia Tam Đảo, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, làng gốm Hương Canh, văn hóa độc đáo của dân tộc thiểu số,… 4. Đối tác chiến lược của tỉnh Vĩnh Phúc: Là đối tác chiến lược của tỉnh Vĩnh Phúc, Flamingo sẽ được mở rộng diện tích gấp 10 lần hiện tại tạo nên vùng du lịch rộng lớn, đa chức năng, đặc sắc, độc đáo chưa từng có trong nước và trên thế giới. Ngày 27/12/2016, đại diện Flamingo Đại Lải đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án phát triển Flamingo Đại Lải Resort giai đoạn II của tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số vốn đăng ký là 11.000 tỷ đồng. 5. Kiến trúc xanh độc đáo: Flamingo luôn đi tiên phong trong việc đưa các giải pháp kiến trúc hiện đại nhằm đem đến một không gian sống hài hòa các yếu tố thiên nhiên – kiến trúc – con người, đưa nơi đây trở thành một nơi đáng sống bậc nhất, nơi con người tràn ngập cảm xúc và thăng hoa trong nghệ thuật.

PV