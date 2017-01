“Đón xuân Đinh Dậu, tậu nhà, rước xe sang” cùng FLC Twin Towers

Từ 07/01/2017 đến hết 28/02/2017, khách mua FLC Twin Towers có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó quà tặng có giá trị lớn nhất là một xe ôtô Chevrolet đời mới.

Với một số căn hộ đặc biệt của FLC Twin Tower, sau khi thanh toán đủ 40% giá trị hợp đồng, quý khách sẽ nhận được một xe ô tô Chevrolet đời mới nhất, những khách hàng còn lại sẽ được tặng một gói nội thất trị giá lên đến 200 triệu đồng

Theo chủ đầu tư – tập đoàn FLC, với chính sách áp dụng linh động như trên, khách hàng có quyền nhận quà hoặc chiết khấu trực tiếp vào giá trị hợp đồng, trong đó ô tô Chevrolet có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương với 400 triệu vnđ

Đây là chương trình đặc biệt chỉ được áp dụng trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 thay lời chúc đầu năm “phước lộc vẹn toàn, an khang viên mãn” từ FLC Group tới các quý khách hàng quan tâm đến FLC Twin Towers – tòa tháp đôi phức hợp cao cấp hội tụ những yếu tố lý tưởng cho cuộc sống gia đình hiện đại.

Nơi an cư lý tưởng cho các gia đình hiện đại

Với tổng mức đầu tư lên tới 5.200 tỷ đồng, FLC Twin Tower là một khu phức hợp bao gồm nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại, dự án được các kiến trúc sư thiết kế theo lối hiện đại dựa trên những ý tưởng sáng tạo về một không gian sống tràn ngập màu xanh. Đặc biệt, những tiện ích cao cấp ngay trong tòa nhà cùng cách phục vụ chu đáo sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng khi sinh sống và làm việc tại FLC Twin Tower.

FLC Twin Towers liền kề với các quận trung tâm như Ba Đình, Đống Đa; gần bến tàu điện trên cao; các trường trung học phổ thông và Đại học nổi tiếng cả nước và các trung tâm thương mại lớn như: Lotte, Royal City, Keangnam, IndoChina Plaza; cách Hồ Gươm khoảng 15 phút di chuyển, gần các bệnh viện lớn, trụ sở mới các bộ, ngành… FLC Twin Towers còn là dự án đặc biệt hấp dẫn khi có 3 mặt hướng 03 công viên lớn của thành phố như: công viên Thủ Lệ, công viên Nghĩa Đô, và công viên Cầu Giấy…

Ngoài vị trí đắc địa, dự án còn được tích hợp 06 nhóm tiện ích, đảm bảo phục vụ tối ưu mọi nhu cầu của cư dân sinh sống bên trong. Về vui chơi giải trí, dự án bao gồm sân chơi trẻ em, rạp chiếu phim, games .v.v.

Với các tiện ích đẳng cấp 5 sao như trung tâm thương mại; siêu thị; nhà hàng; gym, spa… nên cư dân ở đây không cần phải đi xa mà vẫn được tận hưởng những tiện ích đẳng cấp đó ngay trong khuôn viên tòa nhà.

Chủ đầu tư còn đặc biệt quan tâm đến an ninh và an sinh trong dự án khi thiết kế cả hệ thống trường học, phòng khám đa khoa quốc tế ngay tại chân khối đế; ứng dụng công nghệ quản lý xe thông minh, tự động cho bãi đỗ xe thông minh 4 tầng hầm và hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy hàng đầu khu vực với hai thang cứu hỏa chuyên dụng tốc độ cao; khí tăng áp được bố trí tại 2 cầu thang bộ và 03 thang nổi tự động mở cửa thông 2 tòa văn phòng và khu chung cư khi có sự cố xảy ra…

Mức giá cực kỳ hợp lý

Khách hành có cơ hội sở hữu chung cư đẳng cấp 5 sao ngay tại trung tâm quận Cầu Giấy với mức giá khá hấp dẫn

Theo chia sẻ của bà Trà – GĐ dự án Twin tower “chỉ với hơn 30 triệu đồng/mét vuông – đây là một mức giá hấp dẫn so với các căn hộ cùng khu vực, dự án được trang bị nội thất khá hoàn chỉnh như: hệ thống bếp, nhà vệ sinh hoàn thiện với thiết bị của các nhãn hàng nổi tiếng; hoàn thiện hệ thống trần thạch cao, sàn, đèn chiếu sáng, điều hòa…”

Được biết, hiện dự án đã thi công đến tầng 6, dự kiến Quý IV/2017 cất nóc và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào Quý I/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Sàn giao dịch bất động sản FLC Tầng 1, FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Hà Nội Website: www.flc-twintowers.com.vn Hotline: 0965 2626 88

PV