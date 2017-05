Long An: Tập đoàn Novaland tặng 2,8 tỷ đồng cho 112 hộ gia đình khó khăn

(Pháp lý) – Vừa qua, Tập đoàn Novaland đã trao 112 con bò giống với tổng giá trị là 2,8 tỷ đồng cho 112 hộ nghèo tại 4 xã thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hiệp Hòa và Tân Phú.

Theo chương trình, các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại những xã trên sẽ nhận một con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế, mỗi con bò giống trị giá 25 triệu đồng. Cô Nguyễn Thị Cẩm (xã An Ninh Đông – một trong những hộ khó khăn được hỗ trợ) xúc động chia sẻ: “Con bò lên đến 25 triệu đồng là tài sản tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi sẽ chăm nuôi cẩn thận để bò sinh sản tốt và có tiền cho con đi học”.

Chương trình vận động trao bò giống nhằm tạo điều kiện giúp người dân địa phương có vốn sản xuất chăn nuôi, vượt qua khó khăn. Đây là chương trình mang đậm tính nhân văn vì bên cạnh việc giúp bà con có công ăn việc làm nó còn mang lại hạnh phúc gia đình, niềm tin để thoát cảnh nghèo khó. Đại diện lãnh đạo xã An Ninh Đông cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt và tổ chức vận động, giúp đỡ các hộ nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ này”.

Trải qua hành trình 25 năm thành lập và phát triển, song song với các hoạt động kinh doanh bền vững, Tập đoàn Novaland luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Trong vòng 4 năm gần đây, Tập đoàn Novaland đã tài trợ hơn 100 tỉ đồng thông qua hàng trăm chương trình hoạt động cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội với hơn 32.000 người thụ hưởng.

Đỗ Quyên