Đầu năm kể về những Doanh nghiệp nghìn tỷ của Việt Nam

(Pháp lý) – Nhờ chính sách điều hành năng động, “nói đi đôi với làm”, quyết tâm cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) của Chính phủ và các bộ ngành, thời gian gần đây “bức tranh” kinh tế xã hội của VN có nhiều khởi sắc, cổ phần hóa DNNN diễn ra khẩn trương, xuất hiện nhiều DNTN, Tập đoàn nghìn tỷ. Những DN nghìn tỷ của Việt Nam không chỉ tạo ra hàng nghìn công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn vươn lên trở thành những DN tầm cỡ, hội nhập quốc tế. Nhân dịp Xuân mới 2017, Pháp lý xin ghi lại những dấu ấn đặc biệt của 3 trong số những DN nghìn tỷ của Việt Nam hiện nay, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Những bất ngờ mang tên Vingroup trong năm 2016

Những ngày cuối năm 2016, Vingroup đã khiến thị trường ngạc nhiên và háo hức với tin vui “sẽ làm nhà giá rẻ” VinCity. Trước đó, công chúng cũng bất ngờ trước quyết định chuyển đổi “hai con gà đẻ trứng vàng” Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận của Tập đoàn này. Không ồn ào, không khoa trương, Vingroup lặng lẽ đi nhanh và đi xa trên hành trình khẳng định bản lĩnh – trí tuệ và khát vọng tiên phong, kiến tạo những giá trị Việt trong thời đại mới.

1. Bình dân hóa mô hình đô thị ưu việt

Được coi là “hàng hiệu” trên thị trường địa ốc, các bất động sản do Vingroup phát triển đều thuộc phân khúc trung cao cấp như Vinhomes, Vincom, Vinpearl… Đặc biệt, trong mảng bất động sản nhà ở Vinhomes, Vingroup đã tiên phong chọn hướng phát triển mô hình đô thị phức hợp “tất cả trong một”. Điểm ưu việt của mô hình này là có hệ thống tiện ích và dịch vụ đồng bộ, gồm: giáo dục, y tế, thương mại, thể thao, công viên giải trí, không gian xanh… nâng chất lượng sống lên một mặt bằng tiêu chuẩn mới.

Thực tế, các tổ hợp/khu đô thị đã đi vào vận hành như Times City, Royal City, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh… đã làm thay đổi tư duy và thị hiếu thị trường về nhà chung cư, Vinhomes Riverside mang đến một đẳng cấp mới về đô thị sinh thái. Những Vinhomes Central Park, Vinhomes Ba Son, Vinhomes Liễu Giai, Vinhomes Gardania, Vinhomes Riva City… dù đang trong quá trình hoàn thiện cũng đã trở thành niềm tự hào cho các chủ nhân tương lai.

Tính đến tháng 9/2016 đã có gần 35.000 căn hộ, biệt thự và nhà phố thương mại Vinhomes được bán hết. Hãng tư vấn và định giá thương hiệu Brand Finace cũng định giá 511 triệu USD cho thương hiệu Vinhomes và là thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Nhưng Vingroup không dừng lại ở Vinhomes.

Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt” – Vingroup đã bất ngờ ra mắt dòng sản phẩm hoàn toàn mới VinCity với mức giá bình quân chỉ từ 700 triệu đồng/căn, nhằm đưa cuộc sống chất lượng, tiện ích tiệm cận đa số khách hàng. Đây là thông tin có tính “chấn động” trên thị trường vì chỉ ngay hôm sau các đại gia nhà giá rẻ khác đã phải có ngay các động thái đối phó, thậm chí giảm giá sâu để cạnh tranh. Bởi VinCity không chỉ có giá rẻ. Điều cốt lõi làm nên sức hút của VinCity chính là giá bình dân nhưng chất lượng sống theo mô hình “all in one” nổi tiếng của Vinhomes với sự đảm bảo chắc chắn từ chủ đầu tư uy tín số 1 thị trường Vingroup.

Như vậy, với việc “bình dân hóa” mô hình đô thị ưu việt, Vingroup đã trở thành nhà phát triển bất động sản có hoạt động toàn diện trên thị trường với các thương hiệu Vinhomes – nhà ở cao cấp, VinCity – nhà ở trung bình, Vincom – bất động sản thương mại và Vinpearl – bất động sản nghỉ dưỡng.

2. Phi lợi nhuận hóa “hai con gà đẻ trứng vàng”

Bên cạnh VinCity, năm 2016, Vingroup cũng gây tiếng vang lớn với việc phi lợi nhuận hóa hai lĩnh vực kinh doanh đang có triển vọng lợi nhuận bền vững là chuỗi bệnh viện quốc tế Vinmec và hệ thống giáo dục Vinschool.

Mục tiêu của việc phi lợi nhuận hóa Vinmec và Vinschool là nhằm khẳng định quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo tại Việt Nam. Theo đó, Vingroup cam kết dành 100% lợi nhuận thu được từ Vinmec và Vinschool để sử dụng cho việc tái đầu tư nhằm liên tục nâng cấp và phát triển hệ thống, cụ thể là đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, trao học bổng, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế…

Với việc phi lợi nhuận hóa hai thương hiệu đang phát triển tốc độ cao, có triển vọng lợi nhuận bền vững – Vingroup đã khẳng định tầm vóc, uy tín và trách nhiệm xã hội của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, theo xu hướng phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới.

Cũng trong năm 2016, Vingroup đã đứng ra phát động các Chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nội địa”; “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt”… nhằm liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất xây dựng tư duy sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả. Tính đến tháng 12/2016, đã có 250 doanh nghiệp Việt và 250 hộ sản xuất được hưởng ưu đãi từ Vingroup. Việc đồng hành cùng các doanh nghiệp, hộ sản xuất của Tập đoàn Vingroup không chỉ tạo ra hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm sạch, an toàn cung cấp ra thị trường mà còn lan tỏa mô hình sản xuất, kinh doanh văn minh, an toàn trong toàn xã hội.

3. Tiếp tục dẫn đầu trên các lĩnh vực hoạt động

Song song với các thành tựu ấn tượng về bất động sản và các hoạt động xã hội, phát triển bền vững – năm 2016, Vingroup đã vận hành thành công chuỗi nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất với hệ thống hơn 5.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, tại các địa danh du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Nha Trang… Các tổ hợp nghỉ dưỡng của Vinpearl đặc biệt thu hút khách với các công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land, thu hút 3,5 triệu lượt khách đến mỗi năm.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Vingroup tiếp tục là nhà phát triển mặt bằng bán lẻ tốt nhất Việt Nam với 28 Trung tâm thương mại Vincom, đạt gần 1 triệu m2 mặt bằng kinh doanh trên cả nước. Hệ thống hơn 1.000 siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện lợi Vinmart+ đã khẳng định vị thế đối trọng với các Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới và khu vực khi gia nhập thị trường nội địa. Hệ thống bán lẻ với các thương hiệu Vinmart, VinPro, VinDS, Adayroi… đang bứt phá với tốc độ mở rộng nhanh nhất cả nước.

Thương hiệu sản phẩm rau an toàn VinEco sau thời gian khởi động cũng đã ổn định và phát triển lên 12 nông trường ở các tỉnh miền Bắc – miền Nam và khu vực Lâm Đồng với hệ thống nhà kính công nghệ sản xuất tươi sạch, hiện đại bậc nhất thế giới.

Đặc biệt, năm 2016, Vingroup đã ra mắt một sản phẩm có tính chất kết nối mọi hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái. Đó là siêu thẻ Vingroup Card (Vin ID) với những tính năng thiết thực, vượt xa các tính năng tích điểm của những chiếc thẻ khách hàng thân thiết thông thường. Chỉ với 1 chiếc thẻ duy nhất, khách hàng có thể được tích điểm tối đa lên tới 25% tại hàng ngàn điểm bán hàng của hệ thống bán lẻ Vingroup như VinMart & VinMart+, VinPro, VinDS…hoặc làm quà tặng người thân, đưa văn minh tiêu dùng lên một nấc thang mới.

Với nhiều nỗ lực đang triển khai, Vingroup đang lan tỏa sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, mang các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng theo chuẩn thế giới về Việt Nam, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế của danh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Không những thế, Vingroup hiện là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản đạt hơn 170 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 30/09/2016. Vingroup cũng là doanh nghiệp kinh tế tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam trong 3 năm liên tiếp, đạt Top 10 doanh nghiệp vì người lao động, Top 10 doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững…

Trên trường quốc tế, Vingroup liên tục được bình chọn là Chủ đầu tư tốt nhất Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp hàng đầu ASEAN do Standard & Poors xếp hạng, Top 300 doanh nghiệp hàng đầu Châu Á về tiềm năng tăng trưởng do Nikkei Asian Review bình chọn. Các dự án bất động sản Vingroup luôn ở top đầu danh giá “tốt nhất” ở cấp thế giới, khu vực và quốc gia.

Thaco với thông điệp “kiến tạo những giá trị cơ bản và thiết yếu cho hội nhập”, hướng tới “sinh nhật” lần thứ 20

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam được dự báo là tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, GDP ước đạt 6,8%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất ổn định, tỷ giá được điều hành linh hoạt hơn với cơ chế tỷ giá trung tâm và được chủ động điều chỉnh ở mức hợp lý. Thị trường ô tô cũng được dự báo tăng trưởng từ 5 đến 10% so với năm 2015. Năm 2016 cũng là năm khởi đầu lộ trình giảm thuế nhập khẩu của ô tô xuống 40% và về 0% vào năm 2018.

Năm 2016 là năm thứ 2 của chiến lược phát triển 3 năm 2015 – 2017, là giai đoạn chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018 của Thaco. Để thực hiện chiến lược quan trọng này, năm 2016, Lãnh đạo Tập đoàn Thaco đã phát đi thông điệp “Thaco kiến tạo những giá trị cơ bản và thiết yếu cho hội nhập” với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với sản xuất & kinh doanh ô tô là chủ đạo và là doanh nghiệp Việt có vị trí hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Theo đó, về sản xuất kinh doanh, Thaco đề ra mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh ô tô với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, đồng thời phát triển kinh doanh một số ngành nghề khác có liên quan và bổ trợ cho ngành sản xuất kinh doanh ô tô. Tiếp tục gia tăng thị phần, đạt sản lượng cao tại thị trường ô tô Việt Nam với doanh số xấp xỉ 100 ngàn xe, tổng doanh thu khoảng 65 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 15 ngàn tỷ đồng, trong đó xe tải đạt doanh số 40.000 xe, xe bus 3.000 xe, tiếp tục đứng đầu thị trường xe tải và xe bus, đặc biệt xe con (Kia, Mazda, Peugeot) ước đạt 57.000 xe, đứng đầu thị trường xe con tại Việt Nam.

Ngoài các chỉ tiêu tổng quát trên thì hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 được Thaco triển khai theo chuỗi giá trị: sản xuất, giao nhận vận chuyển, phân phối và hệ thống bán lẻ. Cụ thể:

Tại KCN cơ khí Chu Lai – Trường Hải, Thaco tiếp tục phát triển sản xuất lắp ráp ô tô và linh kiện, phụ tùng theo hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu bằng các sản phẩm (ô tô và linh kiện phụ tùng) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, phát triển sản phẩm mới và đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho gia đình chuyên gia và CB.CNV nhằm thu hút đầu tư; Đưa vào hoạt động nhà máy xe chuyên dụng hạng nặng, các loại sơ mi rơ mooc, xây dựng và đưa vào hoạt động từng phần nhà máy lắp ráp xe tải mới công suất 100.000 xe/năm (giai đoạn một: 50.000 xe/năm); Triển khai mở rộng nhà máy xe bus và nâng cấp công nghệ sản xuất, đặc biệt đầu tư mới dây chuyền sơn tĩnh điện để nâng cao chất lượng và hướng tới xuất khẩu trong khu vực, hoàn thành dự án sản xuất xe bus nhanh (BRT) phục vụ giao thông công cộng tại các thành phố lớn; Triển khai xây dựng nhà máy lắp ráp xe Mazda công suất 100.000 xe/năm, (giai đoạn một: 50.000 xe/ năm); Nâng cao năng suất của nhà máy Kia và Mazda hiện hữu đáp ứng yêu cầu bán hàng đến năm 2017; Đầu tư phát triển các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa bằng giải pháp chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết và mời gọi các nhà sản xuất linh kiện phụ tùng đầu tư sản xuất tại Chu Lai; Đầu tư mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải với diện tích 112 ha, hoàn thành cuối năm 2016, nhằm hoàn thiện quy hoạch và mời gọi các nhà đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; Triển khai dự án khu đô thị Tam Hiệp 265ha, trong đó giai đoạn 1 là 100ha.

Về giao nhận vận chuyển, Thaco tập trung nâng cấp và hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics nhằm giảm chi phí giá thành, mở rộng cầu cảng 150m chiều dài về phía thượng lưu và nhà kho đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh và phục vụ cho khách hàng bên ngoài là nhà đầu tư bên ngoài vào Khu kinh tế mở Chu Lai, mở rộng thị trường vận tải biển, khai thác thêm các tuyến vận tải container nội địa và quốc tế. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đầu tư trang thiết bị xếp dỡ để trở thành cảng hàng hóa tổng hợp.

Ngoài ra, trong kế hoạch 2016, Thaco phát triển thêm 51 showroom mới (gồm 16 Showroom Kia, 18 Showroom Mazda, 7 Showroom Peugeot, 10 Showroom thương mại) và 15 đại lý mới. Nâng tổng số showroom/đại lý trong năm 2016 lên 202.

Về các hoạt động đầu tư kinh doanh khác của Thaco, năm 2016, Đại Quang Minh tiến hành bàn giao nhà cho những cư dân đầu tiên của Khu đô thị Sala, đồng thời đưa vào hoạt động công viên Sala rộng 5ha vào dịp 30/4/2016. Toàn bộ khu vực này sẽ được phát triển thành một cụm dân cư với trung tâm thương mại dịch vụ và giải trí vui chơi không chỉ phục vụ cho cư dân mà cả cho du khách ở các quận lân cận. Ngoài ra, công ty tiếp tục triển khai thi công khu biệt thự Saroma Villa để bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. Đồng thời hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị Sala. Đẩy nhanh tiến độ thi công 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm hoàn thành vào tháng 2/2017 và cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành vào năm 2018; Tiến hành các thủ tục tiếp theo cho việc xây dựng lâm viên sinh thái; Quảng trường Trung tâm và Công viên bờ sông.

* * *

Trước tình hình đất nước đang thực hiện tiến trình hội nhập chung với khu vực và thế giới với những khó khăn và thách thức vẫn còn ở phía trước, nhiều năm nay, Lãnh đạo Tập đoàn Thaco đã có nhiều đổi mới trong tư duy và hành động, xây dựng một chiến lược kinh doanh đúng đắn và khác biệt để “kiến tạo những giá trị cơ bản và thiết yếu cho Thaco hội nhập”.

Năm 2017, Thaco tròn 20 tuổi. Với chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, với khẩu hiệu “Vững tiến vươn xa”, Thaco hôm nay đã là một trong những Tập đoàn kinh tế hùng mạnh của Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước nhà.

Vinamilk – thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam 8 năm liền được vinh danh thương hiệu quốc gia

Góp mặt trong số 88 doanh nghiệp (lựa chọn từ 500.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ của Việt Nam) được vinh danh Thương hiệu Quốc gia năm 2016 có Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Vinamilk là thương hiệu sữa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được vinh danh thương hiệu Quốc gia 8 năm liên tiếp.

Năm 2016, kỷ niệm 40 năm thành lập, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu số 1 Việt Nam nói chung và trong ngành sữa nói riêng, với hơn 200 chủng loại sản phẩm dinh dưỡng các loại, hàng năm có 7 tỷ sản phẩm được người tiêu dùng trên toàn quốc tin dùng. Thị phần các sản phẩm Vinamilk hiện đứng đầu các ngành hàng năm 2016 (trong đó sữa nước khoảng 55%, sữa đặc khoảng 80%, sữa chua khoảng 85%, sữa bột trẻ em hơn 40%…). Vinamilk cũng xếp thứ 49 toàn cầu về doanh thu các sản phẩm sữa trong năm 2015 (ước tính theo số liệu từ Euromonitor). Hiện Vinamilk cũng là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với gần 9 tỷ USD.

Vinamilk đã và đang xuất khẩu đi 43 nước, mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam đến nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng). Doanh thu xuất khẩu của Vinamilk trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt 4.662 nghìn tỷ đồng (tương đương 208 triệu đô la Mỹ). Ngoài 13 nhà máy tại Việt Nam, Vinamilk còn có 3 nhà máy tại Mỹ, New Zealand và Campuchia.

Bên cạnh những sản phẩm xuất khẩu chính như sữa bột trẻ em và sữa đặc sang các thị trường truyền thống, những năm gần đây Vinamilk dần chuyển xuất khẩu các mặt hàng khác như sữa tươi, sữa chua ăn, sữa chua uống, các sản phẩm nước trái cây; nhằm hướng tới đa dạng hóa sản phẩm Vinamilk trên thị trường quốc tế, phù hợp với các nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Gần đây nhất Vinamilk đã chính thức ra mắt các sản phẩm sữa chua ăn tại Thái Lan được nghiên cứu mới hoàn toàn về mặt khẩu vị, bao bì, tính năng và hình ảnh để phù hợp với người tiêu dùng Thái. Hiện nay, Châu Á là thị trường tập trung đầu tư mạnh của Vinamilk. Song song đó, Vinamilk tiếp tục củng cố sự hiện diện và tập trung hơn nữa tại các thị trường quốc tế mới, đặc biệt là khu vực Châu Phi với rất nhiều tiềm năng, bằng việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu thị trường để phù hợp văn hóa địa phương, tung các sản phẩm thế mạnh (sữa bột, bột dinh dưỡng…), mở rộng hệ thống phân phối và tăng độ nhận biết thương hiệu.

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại bò sữa trải dài khắp Việt Nam. Gần đây, Vinamilk cũng đã hoàn tất việc chứng nhận và đưa vào hoạt động trang trại bò sữa Organic đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn Châu Âu tại tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến vào giữa tháng 12/2016, Vinamilk sẽ cho ra mắt sản phẩm sữa tươi organic cao cấp đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây cũng là bước đi khẳng định vai trò tiên phong của Vinamilk trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm sữa hữu cơ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam ở phân khúc sản phẩm cao cấp thực sự thiên nhiên.

Sự phát triển ấn tượng trong những năm vừa qua đã mang đến cho tập thể Vinamilk những danh hiệu và phần thưởng cao quý do Đảng nhà nước trao tặng: Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010; Huân chương Độc lập hạng Ba lần 2 năm 2016 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2016, Vinamilk cũng vừa tiếp tục được bình chọn đứng đầu trong top 10 Doanh Nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam; top đầu trong Bảng xếp hạng V1000 – 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016; Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Xếp hạng 20 trong tổng số 300 doanh nghiệp dẫn đầu Châu Á năm 2016 sau 2 lần liên tiếp có mặt trong danh sách các năm 2014, 2015; Là thương hiệu sữa duy nhất vinh dự nhận giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền do người tiêu dùng bình chọn; Được vinh danh là công ty duy nhất tại Việt Nam lọt vào TOP 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (FAB 50) do tạp chí Forbes Châu Á công bố…

Trong những năm vừa qua, Vinamilk luôn áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới để vận hành công ty phát triển một cách bền vững, khẳng định vị thế trong nước, đầu tư mạnh mẽ ra thị trường quốc tế để xứng đáng với niềm tự hào là thương hiệu quốc gia của Việt Nam.

Agribank khẳng định vai trò “đầu tàu” đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh cam kết Agribank tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Chương trình mà Agribank luôn kiên định gắn bó, đồng hành ngay từ những ngày đầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

1. Đi đầu cho vay xây dựng Nông thôn mới

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của Agribank đạt trên 980 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 911 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng trên 735 nghìn tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm trên 50% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho “Tam nông”. Đặc biệt, Agribank là ngân hàng duy nhất có số lượng khách hàng vay vốn lên đến con số hàng triệu.

Từ 11 xã được chọn thí điểm mô hình nông thôn mới, với dư nợ ban đầu 336 tỷ đồng và 8.293 khách hàng vào năm 2011, sau 05 năm triển khai, Agribank đã cho vay xây dựng nông thôn mới đến 8.985 xã trên tổng số 9.001 xã trong cả nước. Dư nợ cho vay gần 280.000 tỷ đồng, với trên 2,5 triệu khách hàng; khẳng định vị thế hàng đầu hệ thống TCTD trong việc triển khai chương trình.

Kể cả trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ tái cơ cấu vừa qua, mỗi năm bằng tài chính của Ngân hàng, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với 8 đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với gần 1.400 tỷ đồng (3 năm) từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, công nhân viên trong toàn hệ thống…

Nguồn vốn của Agribank cho vay xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn; cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn… Trong đó, trên 70% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới dành cho đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nông thôn – là lĩnh vực có tác động toàn diện đến phát triển kinh tế – xã hội nông nghiệp, nông thôn. Có thể khẳng định rằng, với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn, giúp người dân tự vươn lên xoá đói giảm nghèo.

Ghi nhận đóng góp của Agribank, nhiều đơn vị, cá nhân của Agribank được Đảng, Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích trong Chương trình “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Agribank được Đảng, Chính phủ ghi nhận là Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới.

2. Kiên định mục tiêu xây dựng Nông thôn mới bền vững, gắn kết tái cơ cấu nông nghiệp

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh khẳng định, đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục là chương trình tín dụng trọng tâm giai đoạn 2016- 2020 của Agribank.

Agribank cam kết sẽ tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tế nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đã cho thấy, ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương thì ở đó người dân dễ tiếp cận vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, nợ xấu cũng thấp hơn. Với mong muốn để thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Agribank có một số kiến nghị nhằm tháo gỡ những “nút thắt” như sau:

Thứ nhất, quan tâm triển khai có hiệu quả nội dung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Thứ hai, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ, tuyên truyền quảng cáo để tạo thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm nhằm hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm ngay chính ở thị trường trong nước.

Thứ ba, phát triển và mở rộng chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp và nông thôn, trong đó có bảo hiểm tín dụng.

Thứ tư, mở rộng chính sách cho vay không có tài sản đảm bảo trong nông nghiệp nông thôn, bởi thực tế tài sản trên đất nông nghiệp (như nhà xưởng sản xuất hay các hạng mục công trình ao cá) theo Luật Đất đai không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; Tài sản có giá trị như vườn cao su, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả lâu năm, công trình, nhà ở nông thôn… phần lớn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Xử lý tài sản thế chấp khó khăn, không có giá trị nhiều trong việc thu hồi vốn khi khoản vay gặp rủi ro…

Thứ năm, tách bạch rõ ràng giữa tín dụng chính sách với tín dụng thương mại.

Tổ chức thực hiện chính sách là khâu đặc biệt quan trọng, cần được phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phải được tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ mới thành công. Với mong muốn góp phần tích cực đạt được các mục tiêu của giai đoạn 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2016- 2020, gắn kết xây dựng Nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng thành công các mô hình Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chuẩn quản trị sản xuất nông nghiệp tiên tiến, gắn liền với đô thị văn minh, đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, nhất là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu… bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng, Agribank luôn chú trọng đầu tư vào các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng phát triển an toàn, hiệu quả, bảo vệ môi sinh, môi trường, góp phần vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững./.

