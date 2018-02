Có 5,6 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã “bỏ xa” Chủ tịch Hyundai

Dù cho biết không có nhu cầu gì nhiều khi “cơm ăn áo mặc, nhà cửa, xe cộ… có rồi” tuy nhiên, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang không ngừng tăng, thời điểm hiện tại đã vọt lên 5,6 tỷ USD và bỏ xa Chủ tịch hãng xe Hyundai Chung Mong-Koo trên bảng xếp hạng người giàu thế giới.

Theo cập nhật của tạp chí Forbes, đến thời điểm 30/1/2018, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup đã có tổng tài sản lên tới 5,6 tỷ USD. Qua đó, vị trí của tỷ phú số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới đã tăng đáng kể. Ông trở thành người giàu thứ 364 thế giới.

Với khối tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đã giàu hơn cả tỷ phú Richard Branson, ông trùm kinh doanh người Anh, sở hữu tập đoàn Virgin (hơn 400 hạng mục kinh doanh: hàng không, khách sạn, điện thoại, ngân hàng và thậm chí du lịch vũ trụ). Hiện tỷ phú Richard Branson có 5,3 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 394 thế giới.

Trong khi tỷ phú Branson rất nổi tiếng với cuộc sống xa hoa thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại rất kín tiếng.

Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông Phạm Nhật Vượng từng cho biết, “Tôi không có nhu cầu gì nhiều. Cơm ăn áo mặc, nhà cửa, xe cộ…có rồi”. Ông cũng không có ý định mua máy bay riêng vì “người ta bay suốt ngày thì mới mua chứ tôi không đi đâu mấy, mua máy bay tính ra sẽ lỗ”. Quan điểm của Chủ tịch Vingroup là: Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư, nhưng không đáng thì một đồng cũng không tiêu.

Ông cũng bày tỏ, không quan tâm đến việc lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới. “Quan tâm của tôi là làm được cái gì cho đời, mang lại cái gì cho xã hội, cho khách hàng hoặc nói rộng ra là cho dân mình”, ông nói.

Ngoài ra, cũng trong đợt cập nhật này của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đã bỏ xa tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-Koo, Chủ tịch hãng xe Hyundai. Hiện ông Chung Mong-Koo được ghi nhận có 5,1 tỷ USD tài sản, xếp thứ 414 thế giới. Năm ngoái, Chủ tịch Hyundai xếp thứ 4 Hàn Quốc và xếp thứ 334 trong danh sách người giàu thế giới.

Một điều thú vị là hồi tháng 9 năm ngoái, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất ô tô với việc khởi công tổ hợp Vinfast để viết nên giấc mơ ô tô thương hiệu Việt.

Với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp sở hữu 724 triệu cổ phiếu VIC và sở hữu gián tiếp qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 817,5 triệu cổ phiếu VIC. Giá trị cổ phiếu VIC mà ông Vượng đang nắm giữ đạt trên 131.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC hiện đang giao dịch trên thị trường với mức giá 87.500 đồng và đã tăng gần 12% trong vòng 1 tháng qua và tăng tới 106% so với 1 năm trước.

Quý IV/2017, Vingroup báo doanh thu kỷ lục với con số thuần lên tới 33.189 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ năm trước. Lãi ròng trong kỳ tăng 6,4 lần lên 2.676 tỷ đồng, qua đó đưa con số lãi ròng cả năm lên 5.440 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước đó và vượt 81% so với kế hoạch đặt ra.

Theo Dantri