Agribank tiếp tục được Fitch giữ nguyên tín nhiệm xếp hạng mức B+

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố mức độ tín nhiệm về nhà phát hành nợ dài hạn (IDRs) của 5 ngân hàng Việt Nam. Theo đó, các ngân hàng có quy mô lớn nhận được những đánh giá khá tích cực. Agribank tiếp tục được Fich giữ nguyên tín nhiệm xếp hạng ở mức B+.

Các ngân hàng được Fitch xếp hạng mức B+ gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank; trong khi đó, ACB và MB được Fitch xếp hạng ở mức B. Triển vọng đối với 5 ngân hàng này được Fitch đánh giá ở mức ổn định.

Việc xếp hạng Agribank, VietinBank và Vietcombank ở mức B+ phản ánh niềm tin của Fitch đối với các ngân hàng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng này nằm trong nhóm các ngân hàng lớn nhất Việt Nam tính theo tiêu chí quy mô tổng tài sản và mạng lưới.

Fitch cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định sẽ hỗ trợ hoạt động của hệ thống ngân hàng trong nước. Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh có thể gây áp lực lên chất lượng tài sản và nguồn vốn. Tuy nhiên, áp lực này sẽ được giảm thiểu nhờ điều kiện hoạt động lành mạnh, lợi nhuận giữ lại cao, và vốn tài trợ định kỳ tốt.

Trong số các NH nêu trên, Agribank là Ngân hàng Thương mại duy nhất do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cung cấp tín dụng và các dịch vụ tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói riêng.

Agribank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các NHTM trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR 500), được trao tặng giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2016. Đến thời điểm 31/12/2016, Agribank có tổng tài sản cán mốc trên 01 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động 924 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng 795 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 70%/tổng dư nợ cho vay của Agribank và chiếm 51% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này. Với mạng lưới rộng lớn nhất gần 2.300 chi nhánh, trên nền tảng công nghệ hiện đại, Agribank tiên phong cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, góp phần tích cực đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Thực hiện Đề án cơ cấu lại tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2013- 2015, Agribank đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra, hoạt động kinh doanh liên tục có lãi, năm 2014 lợi nhuận trước thuế đạt 3.238 tỷ đồng; năm 2015 đạt 3.700 tỷ đồng và năm 2016 đạt trên 4.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và tăng dần; đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

Agribank hiện có hơn 4 triệu khách hàng đang vay vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, 7 chính sách tín dụng, 01 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN. Bằng tài chính của Ngân hàng, Agribank đã thực hiện hàng chục đợt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng, mỗi năm giảm thu tài chính khoảng 3.000 tỷ đồng do áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cho các đối tượng “Tam nông”.

Hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với Agribank trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn năm 2030. Mục tiêu được Agribank đề ra là giữ vững vị trí Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối; Có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao; hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững; Giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh các phần thưởng cao quý được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trao tặng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, Sao Vàng Đất Việt, Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới…, năm 2016, những đóng góp tích cực của Agribank tiếp tục được ghi nhận thông qua các giải thưởng: Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng Agribank 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Tạp chí The Global Banking and Finance Review trao tặng các giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á đầu tư phát triển nông thôn”; “Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á về hệ thống và dịch vụ ATM”, “Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á”… cùng nhiều giải thưởng khác.