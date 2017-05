Agribank luôn tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp

Với dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng gần 33% dư nợ cho vay nền kinh tế, cùng định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2017 theo hướng tăng cho vay khách hàng doanh nghiệp đã thể hiện việc Agribank luôn coi trọng và tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” chính thức khai mạc sáng 17/5 tại Hà Nội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành Ngân hàng luôn luôn xem trọng lợi ích của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp phát triển thì ngân hàng mới phát triển. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN đã thực thi các giải pháp chủ động và phối hợp chặt chẽ với chính sách vĩ mô khác, đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức một con số, ổn định lãi suất và tỷ giá, củng cố lòng tin vào VND, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước lên mức cao nhất từ trước tới nay qua đó góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn và yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh… Về điều hành tín dụng, cung ứng vốn ngắn và trung dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, NHNN đã điều hành đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, đảm bảo cung ứng khoảng 70% vốn đầu tư cho nền kinh tế. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tỷ trọng khoảng 80%, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ (chiếm khoảng 50% tổng dư nợ), trong đó tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 19%; tín dụng đối với DN vừa và nhỏ chiếm khoảng 22% tổng dư nợ của nền kinh tế.

“Ngành Ngân hàng cũng đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các doanh nghiệp thuộc một số ngành, lĩnh vực đặc thù, như cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/NĐ-CP; chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ; cho vay hỗ trợ ngư dân đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; cho vay tái canh cây cà phê; cho vay hỗ trợ nhà ở; chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, ngập mặn, sự cố môi trường; Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với ngành chăn nuôi lợn,…”, Thống đốc NHNN nhấn mạnh.

Nhờ đó, hoạt động tín dụng đã đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng tín dụng năm 2016 đạt 18,25%. Năm 2017, tín dụng tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm; đến cuối tháng 4/2017, tín dụng tăng 5,76% so với cuối năm 2016, cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; trong đó tín dụng VND tăng 5,87% và tín dụng ngoại tệ tăng 4,64%.

Thời gian qua, Agribank tích cực đồng hành cùng ngành Ngân hàng triển khai chính sách tín dụng tiếp tục hướng dòng vốn vay đến các lĩnh vực ưu tiên cần khuyến khích theo các Nghị quyết của Chính phủ, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững nền kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Tính đến 30/4/2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 771.859 tỷ đồng, tăng 26.725 tỷ đồng (+3,6%) so với 31/12/2016. Trong đó,dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 557.455 tỷ đồng, chiếm 72,2%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Riêng tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 251.400 tỷ đồng (với 25.739 doanh nghiệp), chiếm tỷ trọng 32,6% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; tăng 3.313 tỷ đồng (+1,3%) so với 31/12/2016.

Trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, Agribank đã thực hiện 12 đợt giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các đối tượng khách hàng, triển khai 5 gói tín dụng ưu đãi lãi suất trên toàn quốc, với lãi suất thấp hơn so với lãi suất cho vay thông thường từ 0,5-1,5%/năm. Agribank cho vay tháo gỡ khó khăn đối với Doanh nghiệp có nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan được tiếp tục vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; Xem xét miễn giảm lãi cho doanh nghiệp vay vốn gặp khó khăn về tài chính nói chung, doanh nghiệp gặp thiên tai, dịch bệnh nói riêng như xem xét miễn giảm lãi cho doanh nghiệp vay vốn chăn nuôi lợn, thuốc thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn bị thua lỗ do giá bán giảm sâu dưới giá thành sản xuất. Agribank có chính sách xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và bảo đảm một phần bằng tài sản để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhận thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay, hàng hóa trong kho, công nợ phải thu… Agribank ban hành văn bản hướng dẫn cho vay doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ, trong đó có ưu đãi về lãi suất giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; được miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong hệ thống Agribank và giảm 50% mức phí dịch vụ chuyển tiền nếu chuyển ngoài hệ thống Agribank…

Từ nguồn vốn vay Agribank, nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã thoát khỏi khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Thành – Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu lâm sản Sinh Thành, khách hàng của Agribank cho biết, với sự đồng hành tích cực của Agribank, doanh nghiệp của ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất ra thị trường mới như Nam Mỹ,Trung Đông. Doanh thu của doanh nghiệp đã tăng từ 1 triệu USD lên 2 triệu USD mỗi năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho 75 lao động. Ông Thành chia sẻ: “Nếu không được tiếp cận chính sách mới cho vay xuất khẩu thì doanh nghiệp không có được như ngày hôm nay”.

Cùng doanh nghiệp tăng tốc, tăng chất hiệu quả đầu tư

Định hướng điều hành chính sách tín dụng được Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, trong đó đặc biệt là các dự án hiệu quả, các doanh nghiệp, dự án đầu tư có chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các sản phẩm thương hiệu Việt Nam cạnh tranh được trong khu vực và thị trường thế giới; các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức cấp tín dụng theo hướng có sự chọn lọc ưu tiên phân loại doanh nghiệp góp phần vào các chương trình tái cơ cấu sản xuất…

Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, năm 2017, Agribank đề ra mục tiêu tăng dần tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp chiếm 35%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tiếp tục tập trung ưu tiên vốn cho các đối tượng ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong đó có các DN vừa và nhỏ, DN ứng dụng công nghệ cao, hoạt động kinh doanh ngành công nghiệp hỗ trợ, thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển nông nghiệp, nông thôn theo NĐ 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, Agribank xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là tiếp tục cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để có lãi suất thấp hỗ trợ và mở rộng đầu tư tín dụng cho “Tam nông”, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn… Cùng với đó, Agribank đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, trong đó chú trọng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất nhằm đẩy mạnh dòng vốn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt phát triển tín dụng góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.

Với mong muốn cùng doanh nghiệp tăng tốc và tăng chất hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Agribank mong muốn cùng doanh nghiệp sớm tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc như về thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp (đối với tài sản gắn liền với đất); tháo gỡ, giảm thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp; hỗ trợ DN tăng khả năng tự hoàn thiện cơ chế quản lý, năng lực quản trị kinh doanh, quản lý tài chính theo hướng minh bạch, rõ ràng, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh. Doanh nghiệp nên tái cấu trúc kinh doanh nhằm tập trung vào các mảng sản xuất, kinh doanh chủ chốt, có thế mạnh, có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định để tăng khả năng trả nợ khi tiếp cận vốn vay ngân hàng. Mặt khác, Agribank cũng mong muốn cùng DN được hỗ trợ tập huấn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp; Triển khai bảo hiểm trong nông nghiệp đảm bảo an toàn vốn…/.

Theo Agribank