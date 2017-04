Agribank JCB – Ưu đãi lớn, mừng lễ lớn

Chào mừng Đại lễ 30/4 và 01/5, Agribank trân trọng dành tặng Quý khách hàng là chủ thẻ Agribank JCB những ưu đãi vô cùng hấp dẫn cả trong nước và trên thế giới, cụ thể:

Ưu đãi tại Việt Nam

1. Karuizawa Shirt (Từ nay đến 30/9/2017)

– Giảm giá 10% cho áo sơ mi 2D Supima Cotton.

– Giảm giá 15% cho giày REGAL.



2. Sushi Tei (Từ nay đến 31/5/2017): Giảm giá 10% trước thuế và dịch vụ.



3. Andochin Vietnamese Cuisine (Từ nay đến 30/9/2017): Giảm giá 20% trên đồ ăn.

Chi tiết các chương trình ưu đãi tại Việt Nam xem tại đây.

Ưu đãi trên Thế giới

1. Vé xe bus Nishitetsu Airport Bus, Fukuoka (Từ nay đến 30/6/2017): Miễn phí vé xe bus đến trung tâm Fukuoka.

2. Kansai Rail Pass, Osaka (Từ nay đến 30/9/2017): Giảm giá 10% vé tàu đi lại ở Kansai.

3. Universal Studio Japan – Osaka (USJ Osaka) (Từ nay đến 31/3/2018): Giảm giá 500 Yên khi chi tiêu ít nhất từ 6.666 Yên (bao gồm thuế).

4. www.woahjapan.com (Từ nay đến 31/7/2017): Giảm giá 10%

5. 07 chuỗi cửa hàng điện tử nổi tiếng bao gồm: BIC Camera, Kojima, Sofmap, ED ON, BEST, Joshin và YAMADA (Từ nay đến 31/3/2018): Giảm giá lên đến 13%.

6. Vé ăn tối tại Hokkaido (Từ nay đến 31/3/2018): Giảm giá 10%

7. Aeon – Hokkaido (Từ nay đến 31/3/2018): Giảm giá 200 Yên cho mỗi 2.000 Yên chi tiêu tại 40 cửa hàng Aeon tại thành phố Hokkaido.

8. UNIQLO Thái Lan (Từ nay đến 30/4/2017): Nhận voucher trị giá 200 Bath cho hóa đơn trên 2.000 Bath.

9. Cửa hàng bách hóa ISETAN (Từ nay đến 30/4/2017): Nhận voucher trị giá 200 Bath cho hóa đơn trên 2.000 Bath.

10. Cửa hàng bách hóa ISETAN (Từ nay đến 30/4/2017): Nhận thẻ quà tặng trị giá 50 Ringgit cho hóa đơn trên 500 Ringgit.

11. Aqua Luna (Harbour Cruise) (Từ nay đến 30/9/2017): Giảm giá 15% vé du thuyền Symphony of Lights (19:30/19:45).

Chi tiết các chương trình ưu đãi trên Thế giới xem tại đây.

Thông tin về các chương trình ưu đãi khác dành cho chủ thẻ Agribank JCB, Quý khách vui lòng tham khảo tại: http://agribank.com.vn/31/1980/tin-tuc/khuyen-mai/2017/03/11576/tan-huong-the-gioi-uu-dai–giam-gia-voi-the-agribank-jcb–2-3-2017-.aspx

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại Trung tâm Thẻ Agribank: 1900558818

Theo Agribank