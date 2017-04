Agribank được vinh danh phần mềm xuất sắc tại Sao Khuê 2017

(Pháp lý) – Tập trung triển khai các dịch vụ thanh toán điện tử dựa trên thế mạnh công nghệ thông tin vững mạnh và hiện đại, mới đây, ngày 15/4/2017, tại Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2017, 02 hệ thống dịch vụ của Agribank là Cổng thanh toán thuế điện tử (AGRITAX) và Hệ thống thanh toán biên mậu qua Internet Banking (CBPS) đã được vinh danh là phần mềm xuất sắc tại Sao Khuê 2017 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều này một lần nữa đã khẳng định chất lượng dịch vụ đồng thời ghi nhận những thành quả mà Agribank đã đạt được trong thời gian qua.

Sao Khuê là danh hiệu uy tín do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức nhằm ghi nhận công lao, đóng góp xuất sắc của các cá nhân, tổ chức cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. 02 hệ thống phần mềm của Agribank được vinh danh do Agribank xây dựng và triển khai trên toàn hệ thống Agribank, phục vụ cho khách hàng của Agribank.

AGRITAX: Cổng thanh toán thuế điện tử AGRITAX (Agribank Tax Payment System) của Agribank được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, tập trung, kết nối trực tuyến với các đối tác Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và tương tác trực tiếp với Corebanking của Agribank. Được triển khai trên toàn bộ mạng lưới 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp Việt Nam kể cả nông thôn, thành thị, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo hỗ trợ khách hàng thuận lợi trong quá trình nộp thuế Ngân sách nhà nước, giảm thời gian thu-nộp thuế, khách hàng có thể nộp thuế tại bất cứ đâu có kết nối internet, thực hiện mọi lúc mọi nơi 24/7, kể cả ngày lễ, tết. Các giao dịch Nộp thuế điện tử của khách hàng được Agribank và cơ quan Thuế xác nhận kết quả giao dịch tức thời.

Tìm hiểu thêm về Cổng thanh toán thuế điện tử AGRITAX của Agribank tại đây: http://agribank.com.vn/31/822/tin-tuc/tai-chinh-ngan-hang/2017/04/11742/nop-thue-vao-ngan-sach-nha-nuoc-qua-he-thong-agribank.aspx

CBPS: Hệ thống thanh toán biên mậu qua Internet Banking CBPS (Cross Border Payment System) là hệ thống thanh toán, chuyển tiền quốc tế hoàn chỉnh do Agribank xây dựng trên nền tảng công nghệ internet tiên tiến, áp dụng các giải pháp bảo mật cao cấp của Agribank. Hệ thống CBPS là một giải pháp tổng thể, có tính thống nhất cao, được thiết kế với công nghệ bảo mật tiên tiến, mang đến sự yên tâm cho đối tác và khách hàng khi giao dịch. Việc áp dụng hệ thống thanh toán CBPS giúp Agribank chỉ mất 5 phút để xử lý yêu cầu chuyển tiền bằng VND hoặc LAK của khách hàng đến người thụ hưởng, giúp Ngân hàng nhanh chóng thực hiện tra soát với đối tác khi có yêu cầu từ khách hàng và dễ dàng mở rộng kết nối tới mọi Chi nhánh của Agribank trên toàn quốc để phục vụ tối đa nhu cầu thanh toán của khách hàng Việt Nam và khách hàng Lào. Đây là hệ thống giúp Agribank tiến tới phục vụ thị trường quốc tế như Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Tìm hiểu về hệ thống CBPS của Agribank tại đây: http://www.agribank.com.vn/31/820/tin-tuc/hoat-dong-agribank/2017/03/11691/diem-sang-trong-quan-he-thanh-toan-bien-mau-viet-lao.aspx

Năm 2016, Agribank đã đạt 02 giải thưởng Sao Khuê cho 02 dịch vụ, phần mềm của Agribank là Dịch vụ Agribank E-Mobile Banking là ứng dụng được vinh danh nhờ giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng, tương thích đa thiết bị và các tính năng vô cùng hiện đại. Ứng dụng đem lại cho khách hàng trải nghiệm giao dịch ngân hàng nhanh chóng, chính xác, an toàn và tin cậy cùng tính năng kết nối người dùng qua nền tảng OTP hiện đại. Với Agribank E-Mobile Banking, khách hàng của Agribank có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, quản lý tài khoản và nhiều các tiện ích khác. Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV: là hệ thống có tính bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống cao. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ và Corebanking hàng đầu VN, mở ra bước đột phá về công nghệ và một tương lai mới cho các sản phẩm thẻ nói riêng và Agribank nói chung. Hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV là cơ sở để Agribank phát triển nhiều tiện ích, dịch vụ mới hấp dẫn dựa trên nhiều cấu phần đã được nâng cấp, tối ưu.

PV