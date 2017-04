Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kiểm tra dự án và làm việc với Tập đoàn FLC

(Pháp lý) – Ngày 14/4/2017, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã có chuyến khảo sát hiện trạng dự án và làm việc với Tập đoàn FLC.

Ngày 14/4/2017, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyến khảo sát, kiểm tra hiện trạng và làm việc với Tập đoàn FLC về các dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Đi cùng đoàn làm việc có ông Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và huyện Vĩnh Tường và các cơ quan báo đài địa phương.

Về phía Tập đoàn FLC có ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC; bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, bà Trần Thị My Lan – Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cùng lãnh đạo các phòng, ban Tập đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã lắng nghe đại diện các ban ngành và Tập đoàn FLC báo cáo, phân tích quá trình triển khai dự án, cùng những khó khăn, vướng mắc cần được sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể, Dự án Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng thuộc xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường có diện tích 129,75ha do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích hơn 57ha đã đền bù hơn 94% số hộ. Huyện Vĩnh Tường đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ cho khu công nghiệp. Lãnh đạo huyện đã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để thực hiện dự án Khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chấn Hưng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đối với Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, dự án có quy mô hơn 250ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án sau khi đi vào hoạt động ổn định từ tháng 3/2016, đã đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch, góp phần tăng tỷ trọng kinh tế dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC – cho hay trong những năm vừa qua, Tập đoàn FLC đã và đang thực hiện nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn, đồng bộ và cao cấp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường là dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC. Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và chính quyền cấp huyện, xã đẩy mạnh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng để có thể bàn giao mặt bằng triển khai Dự án trong quý II/2017, đề nghị các cấp chính quyền cần chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu hơn về chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư của tỉnh và lợi ích mà Dự án sẽ mang lại cho địa phương. Đồng thời, Ông kiến nghị các cơ quan có liên quan quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Ông cũng cam kết Tập đoàn FLC sẽ triển khai các hạng mục của các dự án với tốc độ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

Ghi nhận đề xuất của Tập đoàn FLC, ông Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định đây là những kiến nghị hoàn toàn phù hợp. Ông Vũ Chí Giang đã chỉ đạo lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cam kết về thời gian và tiến độ cụ thể giải quyết từng đầu mục công việc để đảm bảo hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Cũng tại cuộc họp, Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong việc thu hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Vĩnh Phúc mong muốn thu hút được những Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, làm ăn có uy tín như Tập đoàn FLC.

Đối với giai đoạn 2 của Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, để nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo, bà Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu huyện Vĩnh Tường tích cực xúc tiến công tác thông báo, tuyên truyền cho người dân về các phương án đền bù, giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho dự án; lực lượng công an phải kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các đối tượng có hành động quá khích, chống đối, lợi dụng, gây áp lực, cản trở nhân dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan và huyện Vĩnh Tường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sự đồng thuận cao đối với các dự án trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng khuyến nghị Tập đoàn FLC tiếp tục xây dựng phương án đầu tư hạng mục hợp lý theo hình thức cuốn chiếu khi được bàn giao mặt bằng để triển khai đảm bảo tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Dự kiến, tháng 5/2017 tới, dự án hợp phần Trung tâm hội nghị Quốc tế với sức chứa 1.500 người sẽ được đưa vào triển khai thi công. Giai đoạn 2 của dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho hơn 4.000 lao động địa phương, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với vị trí thuận lợi nằm ngay cạnh cầu Vĩnh Thịnh, cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy một giờ đi xe, Khu đô thị sinh thái FLC Vĩnh Phúc có quy mô hơn 250ha, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã được Tổng cục du lịch Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, đi vào hoạt động ổn định từ tháng 3/2016, với các hạng mục khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí, hệ thống bể bơi bốn mùa, gym, spa, xông hơi đá muối Himalaya…

Giai đoạn 2 của dự án có diện tích 250 ha, bao gồm các hạng mục lớn như: Học viện golf, khu tâm linh, khu công viên giải trí theo mô hình Disneyland, khu vườn thú tự nhiên và khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn đạt chuẩn 5 sao quốc tế…

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông – Tập đoàn FLC

Lê Thị Ngọc Mai – Mobile: 0976 667 127

Quách Thị Hà – Mobile: 0983 043 346

PV