5 điểm đến “đốn tim” du khách và cư dân tại Best Western Premier FLC Quang Binh

Dưới đây chỉ là 5 điểm đến nổi bật nhất trong số gần 80 tiện ích đồng bộ của Best Western Premier FLC Quang Binh, làm nên một điểm đến “tất cả trong một” hiếm thấy về mặt quy mô tại duyên hải miền Trung Việt Nam.

Gần 80 tiện ích đồng bộ có thể nói là một con số cực lớn đối với bất kỳ dự án bất động sản nghỉ dưỡng nào, và càng có ý nghĩa hơn đối với Best Western Premier FLC Quang Binh – khách sạn tiêu chuẩn quốc tế nằm trong quần thể nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất miền Trung tính đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là danh sách 5 hạng mục hứa hẹn sẽ thu hút du khách nhất của Best Western Premier FLC Quang Binh.

Cầu đi bộ trên cao Sky Walk

Nối liền hai toàn khách sạn cao 12 tầng là Cầu đi bộ Sky Walk được mệnh danh là “cổng trời” của Best Western Premier FLC Quang Binh.

Đúng như cái tên, lối đi bộ dài 55 mét, trên độ cao 33 mét so với mặt đất mang lại cho du khách cảm giác như đang phiêu du giữa một vùng trời mây bao la. Hai thời điểm lý tưởng để thưởng lãm cảnh sắc trên Sky Walk phải kể đến là bình minh và hoàng hôn.

Từ khu vực tản bộ SkyBridge Lounge, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm biển Bảo Ninh và triền cát trắng pha vàng ngà miên man sóng vỗ. Nếu muốn nhâm nhi một tách cà phê hay món ăn nhẹ “trên không”, khách có thể tìm đến khu vực SkyBridge Bar.

Hồ trái tim Cupido Lake

Nằm trong khuôn viên công viên trung tâm rộng 1 hecta, Hồ tình yêu Cupido Lake là món quà đặc biệt mà nhà phát triển dành tặng cho những cặp đôi đang yêu tại Best Western Premier FLC Quang Binh.

Hồ hình trái tim với diện tích gần 5.000 m2 hứa hẹn sẽ là phông nền lãng mạn cho những bức ảnh check-in của đôi lứa. Nhìn từ quầy Sky Bar tại tầng cao nhất của khách sạn Best Western Premier FLC Quang Binh, hồ phẳng lặng như một tấm gương giữa lòng công viên, phản chiếu bầu trời xanh trong giữa thảm thực vật mỡ màng và rực rỡ.

Không chỉ là chốn lãng mạn để du khách dạo chơi, trao gửi tình cảm đằm thắm, mà đây còn là hồ điều hòa của cả khu vực trung tâm khách sạn, mang lại bầu không khí mát mẻ, trong lành và yên bình cho các hoạt động như dã ngoại, tiệc ngoài trời, vui chơi trẻ em, thể thao…

Quầy Cigar Bar

Cigar Bar tại Best Western Premier FLC Quang Binh sẽ gây choáng ngợp cho khách ngay từ khi bước chân vào cửa bởi nội thất xa hoa và sang trọng.

Những không gian mang tính trình diễn giúp phô bày tối đa vẻ đẹp của ánh đèn vàng êm dịu, hắt sáng tôn vinh từng chi tiết nhỏ nơi vách tường, đường lam gỗ, trần nhà hay tủ rượu quý chạy dọc tường nhà hàng.

Bên cạnh vị trí trung tâm của nhà hàng để khách thưởng thức những giọt vang tuyệt hảo và những điếu xì gà nhập khẩu thượng hạng, Cigar Bar còn bố trí riêng những khu bàn VIP sát cửa sổ nhìn ra cảnh biển Hải Ninh tuyệt đẹp, mang lại những giây phút thư thái cho chuyến nghỉ ngơi của du khách hay buổi làm việc của doanh nhân.

Nhà hàng Địa Trung Hải

Không cần trải qua những chuyến bay xa xôi, thực khách vẫn có thể thưởng thức đầy đủ trọn vẹn hương vị các món ăn đặc trưng của vùng Địa Trung Hải ngay tại Quảng Bình.

Dành cho du khách và cư dân sành điệu vào mọi lúc, hai nhà hàng Địa Trung Hải nằm cạnh khách sạn Best Western Premier FLC Quang Binh liên tục phục vụ 24/7 với cả quầy tự chọn hấp dẫn hay những set ăn đặt sẵn tùy theo khẩu vị và yêu cầu riêng của từng thực khách.

Người Địa Trung Hải chọn cách “nấu tươi” ngay trước khi ăn và hạn chế sự chế biến, gia vị và tránh chiên xào để bảo lưu chất dinh dưỡng và hương vị ban đầu của các nguyên liệu đắt đỏ. Phương pháp này được các đầu bếp hạng nhất tại Nhà hàng Địa Trung Hải tôn trọng và ứng dụng, để cho ra những món ăn đa dạng, tươi ngon từ các nguyên liệu tiêu chuẩn 5 sao.

Con đường lễ hội The Blue Road

Con đường lễ hội The Blue Road khởi đầu đi từ các khu đô thị nhà phố thương mại, biệt thự và trung tâm mua sắm sầm uất FLC Lux City dẫn tới Best Western Premier FLC Quang Binh. Cảnh quan tiện ích hai bên đường The Blue Road biến đổi theo phong cách của từng tiểu khu, từ những chuỗi shophouse, khách sạn mini nhiều màu sắc đến những dãy biệt thự phủ màu trắng xanh phong cách Santorini, những quầy hàng đa dạng.

Tại đây, du khách và cư dân sẽ được hòa mình trong những điệu nhảy thú vị, những bản nhạc đầy ngẫu hứng đến từ các nghệ sỹ đường phố hay thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thông từ những quán ăn bản địa đặc sắc.

Trên đây chỉ là 5 trong số gần 80 tiện ích đồng bộ của Best Western Premier FLC Quang Binh, bao gồm công viên cát Sand Park, vườn thú đêm Night Safari, con đường lễ hội và ẩm thực, bến đỗ du thuyền, quảng trường nước, phim trường, nhà hát, quán bar ngoài trời, gym và spa…

Theo ông Trương Xuân Quý, giám đốc dự án FLC Quảng Bình, từ ngày 26/03/2018, chỉ với 100 triệu đồng, khách hàng cá thể hoặc đại lý đều có thể đặt cọc ngay để có cơ hội sở hữu những căn condotel sang trọng bậc nhất duyên hải miền Trung.

Sau khi ký hợp tác thành công, chủ nhân mới sẽ có 6 đợt hợp tác đầu tư giá trị sản phẩm kéo dài 6-9 tháng. Phương thức thanh toán linh hoạt, khách hàng được hưởng ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% và lên tới 60% giá trị hợp đồng trong 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng nhiều quyền lợi hấp dẫn đi kèm sản phẩm.

PV