Kiến nghị xử lý hơn 39 nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

Qua thanh, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý khoảng 39,1 nghìn tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước gần 10,8 nghìn tỷ đồng.

Theo tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 25/9, cơ quan thuế đã kiểm tra 369,5 nghìn hồ sơ khai thuế và tiến hành gần 64,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã kiến nghị xử lý khoảng 39,1 nghìn tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp vào ngân sách nhà nước gần 10,8 nghìn tỷ đồng (số thực nộp đến nay là 7,15 nghìn tỷ đồng), giảm khấu trừ gần 1,7 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ 26,65 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, các cơ quan thuế đã tập trung đôn đốc xử lý nợ thuế, thu vào ngân sách nhà nước gần 24,8 nghìn tỷ đồng nợ thuế; qua đó, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Trước đó, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 9 tháng ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: thu ngân sách trung ương đạt 610 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt 483,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán.

Thu nội địa tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán (năm 2018 đạt 72,1% dự toán).

Đến hết tháng 9, có 7/12 khoản thu và nhóm khoản thu đạt bằng và cao hơn mức thu bình quân chung (75,2% dự toán); trong đó các khoản đạt tiến độ khá như: thu về nhà, đất (xấp xỉ 100% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (89,7% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (138,4% dự toán).

Có 5/12 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán, gồm cả 3 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh là: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (68% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (70,8% dự toán) và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (71,1% dự toán); mặc dù vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Riêng khoản thu thuế bảo vệ môi trường mới đạt 64,2% dự toán chủ yếu do sản lượng xăng, dầu tiêu thụ đạt thấp (đạt 60,9% kế hoạch, giảm 3,1% so cùng kỳ).

Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%), trong đó 44 địa phương thu đạt trên 77% dự toán; so với cùng kỳ năm 2018, có 57 địa phương thu cao hơn, 6 địa phương thu thấp hơn là Lai Châu, Sơn La, Nam Định, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam.

Cùng với số thu nội địa, thu về từ dầu thô 9 tháng đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán; thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 98 nghìn tỷ đồng, số thu bằng 88,1% dự toán.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/kien-nghi-xu-ly-hon-39-nghin-ty-dong-sau-thanh-kiem-tra-thue-tai-doanh-nghiep-a295628.html