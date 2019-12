Khởi tố vụ án lập “công ty ma” bán hóa đơn trái phép hơn 2.500 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng.



Cụ thể, ngày 29/11, công an đã bắt quả tang Đinh Thị Huyền (sinh năm 1991) cùng một số cá nhân đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Công an xác định có 7 “công ty ma” do Đinh Thị Huyền và chồng là Bùi Minh Tiến (sinh năm 1985) điều hành có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Đinh Thị Huyền thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty. Hiện công an đang tạm giữ các bị can để điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, hiện nay rất nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền lớn đang bị điều tra xử lý.

Theo tapchitaichinh.vn

Nguồn bài viết: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/khoi-to-vu-an-lap-cong-ty-ma-ban-hoa-don-trai-phep-hon-2500-ty-dong-316366.html