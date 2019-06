Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây bán bào thai ra nước ngoài

Cơ quan công an đã triệt phá thành công một đường dây tổ chức người trốn ra nước ngoài và mua bán bào thai.

Ngày 3/6, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (42 tuổi), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào cuối tháng 4/2019, Chanh đưa một phụ nữ mang bầu tên Cụt Thị A. (người địa phương) men theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc để bán thai nhi. Hai bên thỏa thuận giá bán là 70 triệu đồng đối với bé gái và 60 triệu đồng nếu bào thai là bé trai.

Sau đó, Chanh đưa chị A. ra Quảng Ninh rồi móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để đưa cả 2 người vượt biên. Cả 2 ở bên nước bạn cho đến ngày chị A. sinh nở được một bé gái.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Chanh nhận 3 vạn nhân dân tệ rồi cùng A. bắt xe quay về cửa khẩu Móng Cái đổi lấy 96 triệu đồng. Số tiền này, Chanh giữ lại 26 triệu đồng để làm chi phí và tiêu sài cá nhân. Như đã hứa trước đó, Chanh đưa cho chồng chị A. 70 triệu đồng.

Khoảng 15h30 ngày 30/5, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Moong Thị Chanh. Bước đầu, tại cơ quan công an, Moong Thị Chanh thừa nhận hành vi như trên.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã triệt phá một đường dây buôn bán bào thai do Moong Thị Oanh (SN 1987), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn cầm đầu.

Ngoài ra, Công an huyện Kỳ Sơn cũng tiếp nhận từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và tổ chức Rồng Xanh 2 đối tượng gồm Xeo Thị Tiến (SN 1982), trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Moong Thị Lý (SN 1983), trú bản Huồi Thở, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Đây là những đối tượng được xác định nằm trong đường dây của Moong Thị Oanh, thường dụ dỗ các chị em gái người đồng bào mình sang Trung Quốc bán trục lợi.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-ke-cam-dau-duong-day-ban-bao-thai-ra-nuoc-ngoai-a436435.html