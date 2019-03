Khởi động chuỗi sự kiện lái thử xe Kia – Be young at heart

Mang tinh thần trẻ trung đầy nhiệt huyết như chính tên gọi chương trình “Kia – Be Young At Heart”, chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử dựa trên chủ đề này sẽ khởi động ngày 09/3/2019 tại tất cả các showroom trên toàn quốc.

Be Young At Heart – Hướng đến kỷ nguyên công nghệ mới

Sau thành công của chuỗi sự kiện “Kia – Drive to Surprise” thu hút hơn 50.000 khách hàng tham gia trên toàn quốc từ năm 2016, KIA mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm thế hệ xe mới nhất cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế và công nghệ dẫn đầu xu hướng thông qua chiến dịch hoàn toàn mới mang tên “Kia – Be Young At Heart” khởi động tháng 3/2019.

Thông điệp “Be Young At Heart” thể hiện tinh thần thương hiệu KIA với đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Chủ đề này đại diện cho thời đại công nghệ mới và cho triết lý sống trẻ, không ngừng sáng tạo nhằm tạo nên những trải nghiệm cảm xúc khác biệt.



Lấy mẫu xe All-New Cerato làm tâm điểm, “Kia – Be Young At Heart” mở đầu chuỗi sự kiện với chương trình Trải nghiệm và Lái thử xe All-New Cerato trên toàn quốc từ ngày 09/3/2019, hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham gia thông qua các hoạt động như cầm lái All-New Cerato và các mẫu xe KIA mới nhất trên các cung đường thực tế, khách hàng được tư vấn cách sử dụng chăm sóc xe sedan hiệu quả nhất và tham gia các hoạt động tương tác thương hiệu theo chủ đề “Be Young At Heart”. Kết thúc sự kiện, khách hàng sẽ nhận được những phần quà đặc biệt từ ban tổ chức đồng thời được phục vụ tiệc trà cao cấp trong không gian nhạc sống acoustics sôi động.

All-New Cerato: Đại diện cho thế hệ sản phẩm mới của KIA

Với tinh thần đề cao sự năng động và sáng tạo, “Be Young At Heart” là chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động diễn ra sắp tới tại chuỗi sự kiện sôi động trên toàn quốc. Gắn liền với chủ đề này chính là mẫu xe All-New Cerato, sản phẩm mang diện mạo trẻ trung, thể thao với những đường nét mang đậm phong cách Fastback thời thượng đi cùng công nghệ hiện đại và các tính năng an toàn cao cấp.

Từ khi ra mắt đến nay, All-New Cerato nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo các khách hàng nói chung và chuyên gia xe, báo chí nói riêng. Mẫu xe này ghi nhận hơn 4.000 đơn hàng tính từ tháng 12/2018 đến thời điểm hiện tại – một con số ấn tượng tạo nên bước đột phá cho “ông vua doanh số” mới của KIA.

BE YOUNG AT HEART – Tinh thần nhiệt huyết sẵn sàng phục vụ khách hàng

Kia Motors Vietnam luôn mong muốn mang đến giá trị phục vụ tốt nhất cho khách hàng bằng cách lắng nghe, chia sẻ và tạo dựng lòng tin cho khách hàng không chỉ thông qua chất lượng sản phẩm mà còn chính phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp. . . với đội ngũ tư vấn bán hành, tư vấn dịch vụ được đào tạo bài bản, thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo định kỳ, nắm vững kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. KIA tự tin mang đến cho khách hàng sự hàng những thông tin bổ ích, trải nghiệm tuyệt vời, vì mang đến sự hài lòng cho khách hàng là mục tiêu cao nhất của KIA. Bên cạnh dãy sản phẩm đa dạng phiên bản và màu sắc, KIA luôn có sẵn xe giao ngay. Ngoài ra, khách hàng còn được chăm sóc bởi hệ thống dịch vụ, phụ tùng chính hãng, chi phí bảo dưỡng hợp lý cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp tại hệ thống showroom, xưởng dịch vụ rộng khắp Việt Nam mang đến sự thuận tiện cho các chủ sở hữu khi có nhu cầu bảo dưỡng xe trong suốt quá trình sử dụng.

Sôi động sự kiện Trải nghiệm Kia All-New Cerato

Kia – Be Young At Heart mở đầu chuỗi sự kiện với chương trình Trải nghiệm và Lái thử xe All-New Cerato trên toàn quốc từ ngày 09/3/2019, theo lịch chi tiết tại từng showroom như sau:

