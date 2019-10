Khách sạn Mường Thanh giành giải thưởng Oscar du lịch World travel awards 2019

Ngày 12/10/2019, Mường Thanh Luxury Nha Trang đã được vinh danh tại hạng mục “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2019” của giải thưởng World Travel Awards.

Ngày 12/10/2019 vừa qua, lễ trao giải của giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards 2019 – WTA) khu vực Châu Á được tổ chức lần thứ 26 tại khách sạn Vinpearl Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Năm nay, tại hạng mục Vietnam’s Leading Beach Hotel 2019, Mường Thanh có hai Khách sạn lọt vào đề cử: Mường Thanh Luxury Đà Nẵng và Mường Thanh Luxury Nha Trang. Tọa lạc tại vị trí đắc địa với view là Vịnh Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Mường Thanh Luxury Nha Trang đã nhận được sự ủng hộ bình chọn nhiều nhất từ các khách hàng và sự đánh giá cao từ các chuyên gia trong ngành.

2 năm liên tiếp Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh được đề cử tại các hạng mục quan trọng của giải thưởng du lịch thế giới danh giá WTA: “Asia’s Leading Hotel Brand 2019 – Thương hiệu Khách sạn dẫn đầu Châu Á”, “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2019” … Với những nỗ lực không ngừng khẳng định thương hiệu, Mường Thanh Luxury Nha Trang đã vinh dự giành được giải tại hạng mục “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2019 – Khách sạn biển tốt nhất Việt Nam của WTA. Giải thưởng WTA được ví như giải Oscar của ngành Công nghiệp Du lịch, có uy tín và tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.



Danh hiệu “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2019 – Thương hiệu Khách sạn biển tốt nhất Việt Nam” là bước đột phá lớn của Tập đoàn Mường Thanh trong năm 2019. Giải thưởng là tín hiệu khẳng định lớn mạnh, sự vươn mình ra thị trường quốc tế của chuỗi khách sạn Mường Thanh.

Vinh danh tại WTA cũng là một sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang trong suốt 5 năm qua. Đồng thời sẽ trở thành động lực để Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang tiếp tục phấn đấu và phát huy các dịch vụ tốt hơn phục vụ khách hàng trong thời gian tiếp theo.

World Travel Awards (gọi tắt là WTA) là giải thưởng được tạp chí The Wall Street ví như “Giải Oscar của ngành công nghiệp du lịch”. WTA do ông Graham E. Cooke sáng lập vào năm 1993, là giải thưởng danh giá được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực lữ hành, du lịch, khách sạn. Đến nay, sau 26 năm tổ chức, giải WTA đã được công nhận trên toàn thế giới bởi sự tham gia của hơn 200 quốc gia. Giải thưởng Du lịch Thế giới WTA là giải thưởng do chính khách hàng bình chọn cho những nhà cung cấp, điểm đến có chất lượng và sự phục vụ tốt nhất.

PV