HSBC không nhận trách nhiệm vụ bắt bà Mạnh Vãn Châu

HSBC đang nỗ lực chứng minh sự vô can trong vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Huawei, trước những nghi vấn về vai trò của ngân hàng này trong vụ việc từ phía Trung Quốc và lý giải vì sao phải hợp tác với Mỹ.

Theo tờ Financial Times, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) đang tiến hành một cuộc vận động hành lang nhằm thuyết phục chính phủ Trung Quốc rằng họ không chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ bà Mạnh, đồng thời cố gắng tránh xa những tranh cãi liên quan đến gã khổng lồ viễn thông Huawei.

Vào ngày 1-12-2018, ba Mạnh Vãn Châu, một trong các phó chủ tịch và là con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei, bị bắt giữ tại Canada. Hiện các luật sư của bà đang cố gắng ngăn chặn việc dẫn độ nữ doanh nhân này sang Mỹ với cáo buộc gian lận, vi phạm lệnh cấm vận nhằm vào Iran.

Theo tờ báo trên, trong quá trình tiến hành điều tra, HSBC đã cung cấp thông tin giúp các công tố viên liên bang Mỹ xác lập vụ án và khởi tố Huawei và bà Mạnh.

Trong bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án Mỹ hồi đầu năm nay, HSBC đã thông báo việc hủy bỏ hợp tác với Huawei và cáo buộc rằng tập đoàn này “liên tục đưa ra các thông tin sai lệch” về hoạt động kinh doanh của công ty này với Iran cho HSBC và các ngân hàng khác.

Dẫn các nguồn tin am hiểu vụ việc, tờ Financial Times cho biết ông John Flint, giám đốc điều hành của HSBC, và các đại diện cấp cao khác đã cố lý giải với các quan chức Trung Quốc rằng do chịu sự giám sát của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) nên ngân hàng buộc phải hợp tác khi có yêu cầu.

Thỏa thuận giám sát trên bắt nguồn từ năm 2012 khi HSBC tiếp tay cho các băng đảng ma túy Mexico rửa tiền và bị Mỹ phạt 1,9 tỉ USD.

“Chúng tôi đã nói với các quan chức cấp cao của Huawei rằng HSBC đang chịu sự giám sát của hơn 400 nhân viên Mỹ đang làm việc tại ngân hàng và họ có thể truy cập vào mọi thứ. Do đó, chúng tôi không thể làm gì khác”, Financial Times dẫn lời ông Stuart Levey, giám đốc pháp lý của HSBC, cho biết.

Thế nhưng, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo này, tỷ phú Nhậm Chính Phi, giám đốc điều hành và người sáng lập Huawei, cho rằng tập đoàn của ông đã biết rõ về vấn đề này từ ban đầu, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác.

Ông nói: “Điều này có thể được chứng minh bằng email có chứa logo của ngân hàng khi trao đổi với Huawei. Từ góc độ pháp lý, họ không thể tuyên bố rằng họ đã bị lừa dối hoặc không biết gì, bởi vì bằng chứng là rất rõ ràng”.

Hiện tại, cả HSBC và Huawei vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào với thông tin của Financial Times.

Theo plo.vn

Nguồn bài viết: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hsbc-khong-nhan-trach-nhiem-vu-bat-ba-manh-van-chau-843377.html