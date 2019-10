Hội nghị kích cầu du lịch Quảng Ninh: Hàng loạt combo trọn gói giá hấp dẫn được tung ra

Chiều 22/10/2019, Hội nghị Phát động triển khai và bàn các biện pháp kích cầu du lịch Quảng Ninh mùa thấp điểm do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Hạ Long đã không chỉ đưa ra những lời giải hay cho bài toán thu hút thêm du khách mùa thấp điểm, mà còn kích thích thị trường với hàng loạt gói ưu đãi hấp dẫn chưa từng có.

Còn nhiều dư địa để phát triển du lịch bốn mùa

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; Bà Nguyễn Thị Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh và hơn 30 công ty lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng và hãng hàng không Vietnam Airlines.

Quảng Ninh được đánh giá là thị trường du lịch sôi động với sự tăng trưởng liên tục. Ước tính, 10 tháng đầu năm 2019, tổng số khách du lịch ước đạt 11,74 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,22 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 23.809 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ du lịch đến hết quý III/2019 đạt 2.480 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của trang mạng xã hội nổi tiếng về du lịch – Tripadvisor, các dịch vụ tại Hạ Long thường xuyên nhận được đánh giá của khách ở mức độ tuyệt vời là 60%; mức độ tốt là 35% và gần đây nhất Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được tổ chức World Travel Awards khu vực châu Á – châu Đại Dương vinh danh là “Sân bay mới tốt nhất châu Á”.

Bước qua cao điểm mùa hè, nhiều chương trình kích cầu du lịch liên tục được các doanh nghiệp tung ra, để du khách thấy, du lịch Quảng Ninh không chỉ có biển, núi, và cũng không chỉ đẹp mỗi trong mùa hè.

Ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đánh giá: “Quảng Ninh đã và đang hội tụ đủ các điều kiện cả về tài nguyên và cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để phát triển du lịch. Nhưng nhìn rộng ra ở góc độ toàn quốc, lượng khách quốc tế đến với Quảng Ninh còn khiêm tốn. Chúng ta đang chịu áp lực trong việc cạnh tranh của các điểm đến khác trong nước và quốc tế, đồng thời điểm đến của chúng ta chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, giao thời của các mùa khách trong năm”.

Tại hội nghị, chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp đã tập trung đến các nhóm giải pháp nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra các chương trình ưu đãi khuyến mãi để hút khách dịp cuối năm.

Hàng không bắt tay cùng dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng 5 sao

Trên cơ sở những đề xuất và định hướng của lãnh đạo sở, 34 đơn vị kinh doanh du lịch đã đồng loạt cam kết thực hiện chương trình kích cầu, giảm giá các sản phẩm, dịch vụ du lịch từ nay đến 31/3/2020.

Theo đó, hành khách đến du lịch Quảng Ninh qua Cảng HKQT Vân Đồn trong chương trình kích cầu du lịch sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi “khủng” tới 55% giá dịch vụ từ các đơn vị dịch vụ uy tín chất lượng. Du khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ khách sạn cao cấp như Wynham Legend Hạ Long cam kết giảm 49% giá phòng và 15% cho dịch vụ ăn uống, Novotel Hạ Long giảm 25% giá phòng, Mường Thanh Quảng Ninh giảm 40%, Hạ Long Plaza giảm tới 55%,…

Du khách khi đến thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng: Halong Ecolodge Coffe & Pub sẽ được giảm 20% hóa đơn, Nhà hàng Hải cảng giảm 10%, Buffet Đại Long giá chỉ còn 160.000 đồng/suất,… Ngoài ra, dịch vụ du thuyền và nghỉ dưỡng qua đêm trên vịnh tại Du thuyền Vietyacht giảm 4triệu đồng/chuyến thuê bao trọn gói; giảm 10% giá dịch vụ tàu ngủ đêm trên Vịnh Du thuyền Đông Dương Indochina Junk; giảm 15% giá dịch vụ tàu tuyến thăm quan Vịnh Thịnh Phát,…

Các sản phẩm du lịch như cáp cáp treo Yên Tử cũng được Công ty CP Phát triển Tùng Lâm Yên Tử cam kết giảm 20%; Vietnam Tourism Charter giảm 20% trên giá công bố dịch vụ xe bus 2 tầng Halong tour. Đặc biệt, du khách có thể thỏa sức vui chơi tại Sun World Halong Complex với mức giảm giá 20% khi tham quan bằng Cáp treo Hạ Long và Khu đồi Huyền bí, Dragon Park, Water Park.

Đưa ra các giải pháp kích cầu du lịch qua Sân bay quốc tế Vân Đồn, ông Phạm Ngọc Sáu – Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn cho biết: “Hiện nay, Sân bay quốc tế Vân Đồn đang khai thác đường bay nội địa TP HCM – Vân Đồn. Vietnam Airlines cũng sẽ chính thức triển khai khai thác đường bay Đà Nẵng – Vân Đồn từ ngày 01/11/2019. Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không để nghiên cứu, triển khai thêm các tuyến Vân Đồn đến Phú Quốc, Nha Trang, Buôn Ma Thuột…

Ngoài các chương trình giảm giá từ các đơn vị riêng lẻ, nhiều “cái bắt tay” giữa các hãng hàng không với dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng từ Hội nghị này cũng đã cho ra mắt những combo du lịch đặc biệt ấn tượng với du khách, điển hình có các gói sản phẩm trong tour Sài Gòn – Vân Đồn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Giám đốc miền Bắc – Tổng công ty hàng không Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines có định hướng ưu tiên phát triển các tỉnh duyên hải Bắc Bộ nói chung và khu vực Quảng Ninh nói riêng, đặc biệt khi Quảng Ninh đưa vào khai thác những chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP HCM đến Vân Đồn ngày 31/12/2018. Trong một vài năm tới, Vietnam Airlines sẽ đẩy mạnh khai thác các tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus 350,… dự kiến sẽ tiếp tục mở các đường bay từ khu vực duyên hải Bắc Bộ đi các tỉnh trong cả nước và mở rộng đường bay quốc tế, thuê chuyến đến Vân Đồn”.

Với Quảng Ninh, việc kích cầu du lịch với các gói sản phẩm mới, đặc biệt là các gói kích cầu có sự tham gia của các hãng hàng không, sân bay… là một động thái mạnh để thu hút du khách trong mùa thấp điểm. Đây đồng thời là một cách làm hay để giới thiệu sâu rộng hơn nữa những sản phẩm du lịch đặc biệt mới mẻ của Quảng Ninh với du khách trong nước, đặc biệt là những điểm đến vô cùng kỳ vĩ của vùng di sản nhưng chưa nhiều người biết đến.

PV