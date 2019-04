Học tập, làm theo Bác gắn với việc làm thiết thực

Sáng nay (17/4), tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương (TƯ) đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc TƯ.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Đảng ủy khối trực thuộc TƯ và 28 tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc.

Đã có nhiều đổi mới, sáng tạo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng khẳng định, hội nghị giao ban lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nhìn lại quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ; từ đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và hoạt động cụ thể để đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới. Hội nghị cũng hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo TƯ, năm 2019 là năm thứ ba từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ, các địa phương, bộ, ngành trên cả nước, trong đó có các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy khối trực thuộc TƯ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện các nghị quyết của TƯ, đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực tế, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể, trong đó xác định rõ khâu đột phá.

Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị đã chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tinh thần quyết liệt nêu trên đã tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt năm 2018…

Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhằm làm sâu sắc thêm những kết quả mà các địa phương, đơn vị đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Chia sẻ những kết quả đạt được cũng như kinh nghiệm nổi bật của Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, xuất phát từ thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Từ đó đã rà soát tại các địa phương, thôn, tổ dân phố những vấn đề cần tập trung giải quyết, củng cố.

Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri thường xuyên theo quy định, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định 2200-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân; qua đó nhiều kiến nghị, đề xuất của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền lắng nghe và giải quyết kịp thời.

Hà Nội luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như tại huyện Đan Phượng, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí như đường có hoa, nhà có số, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận; Công an thành phố triển khai các chuyên đề, mô hình trong chủ động nắm tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội….

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị tại các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc TƯ. Trong 3 năm qua, việc ban hành hướng dẫn, kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, tổ chức giao ban định kỳ… thường xuyên, liên tục, kịp thời, đã tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng. Qua đó, lan tỏa các giá trị cao đẹp, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền đi năng lượng tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ cũng chỉ rõ những hạn chế trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TƯ tại một số địa phương, đơn vị, như tình trạng “sáng đông, chiều vắng”, lười học tập nghị quyết vẫn tồn tại; nhiều nơi “xây” chưa gắn liền với “chống”; còn nể nang trong đấu tranh, chỉ đạo; công tác tuyên truyền của một số cơ quan báo chí chưa có trọng tâm, trọng điểm nên chưa tạo được sức tan tỏa cao,,,

Nhấn mạnh năm 2019 là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu, các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng.

