Hé lộ những “kỹ thuật ngầm” trong đường dây chạy trường rúng động nước Mỹ

50 bị cáo, trong đó có những ngôi sao Hollywood, những doanh nhân giàu có; phạm vi gian lận diễn ra trên phạm vi 6 bang là những con số đáng chú ý trong phiên tòa xét xử đường dây chạy đại học lớn nhất từng được phát hiện ở Mỹ.

Tình tiết bất ngờ

Đường dây “chạy” đại học gây chấn động nước Mỹ được đưa ra ánh sáng một cách hết sức tình cờ. Khoảng 1 năm trước, các công tố viên liên bang Mỹ ở thành phố Boston trong quá trình điều tra về một vụ lừa đảo chứng khoán được nghi phạm tiết lộ có thông tin về một đường dây gian lận tuyển sinh đại học quy mô lớn với hy vọng được đổi lấy sự khoan hồng.

Sau khi đạt được thỏa thuận, nghi phạm tiết lộ danh tính huấn luyện viên môn bóng đá của trường Đại học Yale tên Rudolph Meredith đã đề nghị phụ huynh hối lộ 450.000 USD để sắp xếp cho con gái của người này vào đội bóng của trường.

Từ tin báo trên, FBI đã quyết định mở cuộc điều tra có mật danh Chiến dịch Varsity Blues, với sự tham gia của hơn 300 nhân viên của FBI. Sau khi thu được bằng chứng về cuộc trao đổi diễn ra tại một khách sạn ở Boston, các nhà điều tra gây sức ép với Meredith, buộc ông ta phải khai ra kẻ cầm đầu.

Và đó là William Singer, 59 tuổi – đôi khi còn được gọi là Rick Singer, một doanh nhân sống tại Newport Beach, bang California, người sáng lập trường dự bị đại học Edge College & Career Network.

Luôn tự hào giới thiệu là chuyên gia về quá trình tuyển sinh đại học Mỹ, Singer từng ra mắt cuốn sách có tên “Getting In: Gaining Admission to Your College of Choice”, hướng dẫn các học sinh và cha mẹ về những bí kíp để có thể được nhận vào trường đại học.

Tuy nhiên, trong cuốn sách này, Singer chỉ đề cập đến những kỹ năng “bề nổi” mà không hề nói gì đến kỹ thuật ngầm – những thứ giúp ông ta thành công trong việc lo lót cho các sỹ tử vào đại học thành công.

Năm 2014, Singer thành lập tổ chức phi lợi nhuận có tên Key Worldwide. Theo tuyên bố, tổ chức này hoạt động với mục tiêu là giúp đỡ các sinh viên nghèo trên toàn thế giới có được điều kiện theo đuổi việc học hành.

Song, đây là một quỹ ngầm, được thành lập để nhận những khoản tiền “tiền từ thiện” nhưng thực chất là tiền mà các phụ huynh chi trả cho việc lo lót cho con họ vào đại học. Không những thế, theo quy định của Mỹ, các phụ huynh này còn được hưởng khấu trừ khoản “tiền từ thiện đó” từ thuế thu nhập cá nhân của họ.

Vạch trần thủ đoạn “lo lót”

Theo cơ quan công tố Mỹ, đường dây của Singer bắt đầu đi vào hoạt động năm 2011. Trong vòng 9 năm, tên này đã nhận của phụ huynh học sinh tổng cộng 25 triệu USD để đút lót cho con cái họ được nhận vào những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Người ít nhất đã trả cho Singer 200.000 USD còn người nhiều nhất thậm chí đã trả tới 6,5 triệu USD.

Điển hình là vụ việc một nữ sinh đã được nhận vào trường Đại học Yale sau khi gia đình chấp nhận bỏ ra cho Singer 1,2 triệu USD để làm hồ sơ giả, biến nữ sinh từ một người không biết chơi thể thao trở thành một nữ vận động viên bóng đá xuất sắc. Trong số tiền nhận được, Singer đã trả cho huấn luyện viên trưởng của một đội bóng 400.000 USD để người này vẽ ra thành tích ấn tượng cho nữ sinh gốc Á.

Singer thường thực hiện việc chạy chọt theo 2 cách là gian dối điểm thi hoặc làm giả hồ sơ vận động viên thể thao. Để gian dối điểm thi, Singer thường khuyên khách hàng làm giả chứng nhận y tế rằng con cái họ bị khuyết tật để các thí sinh được cho thêm thời gian làm bài, hoặc được chuyển sang một trung tâm khảo thí mà ông ta có quan hệ.

Theo FBI, Riddell sẽ làm bài thi giúp cho các thí sinh hoặc tuồn câu trả lời vào phòng thi. Một phụ huynh có con có điểm thi tăng thêm tới 400 điểm nhờ cách này. Ngoài ra, Singer cũng có thể bố trí người trong đường dây làm giám thị để hướng dẫn các thí sinh đã “chạy” làm bài thi; hoặc bố trí một người sửa những câu trả lời sai của học sinh thành câu trả lời đúng để tăng điểm bài thi.

Để đổi lấy việc tăng điểm cho con như vậy, các phụ huynh sẽ phải trả từ 15.000 đến 75.000 USD. Singer sẽ thống nhất trước với cha mẹ về số điểm họ muốn con mình đạt được.

Vào được những ngôi trường đại học danh giá hàng đầu ở Mỹ như trường Yale, Georgetown, Stanford hay Harvard… luôn là niềm mong ước của các sinh viên không chỉ ở Mỹ mà còn khắp nơi trên thế giới.

Bởi, những ngôi trường này được xem là bước đệm chắc chắn đảm bảo công việc tốt và mức lương hậu hĩnh sau khi tốt nghiệp. Chính vì lẽ đó nên không khó hiểu khi rất nhiều người muốn được nhận vào các cơ sở đào tạo danh giá này.

Tuy nhiên, thể thao mang lại tiền bạc và uy tín cho các trường đại học của Mỹ nên các trường thường hạ điểm thi để đón nhận những tài năng thể thao vào trường. Lợi dụng chính sách này, Singer móc nối với một số nhân viên tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ để lén mở một cánh cửa hậu cho các sỹ tử chui vào hòng thu lợi bất chính.

Trong trường hợp này, Singer sẽ giúp cha mẹ các học sinh dàn dựng để chụp hình con cái họ chơi thể thao hoặc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để ghép mặt các học sinh cần “chạy” vào hình ảnh các vận động viên nhằm thổi phồng thành tích về thể thao của các em. Đơn giản hơn, hắn giúp phụ huynh kéo dài chân, làm giả các chỉ số cơ thể của các học sinh để các em có được hồ sơ “đẹp”.

Các huấn luyện viên và quản lý tại trường đại học cũng được trả tiền để lập hồ sơ giả cho những học sinh vốn không có thành tích và khả năng thể thao, nhắm mắt cho qua hay “phù phép” để biến các em thành những vận động viên tuyệt vời để có thể lách qua những cánh cửa hẹp vào các trường đại học của Mỹ, bao gồm từ các trường Đại học Texas ở Austin đến Wake Forest và Georgetown. Sau khi hoàn tất việc chạy chọt, các bậc cha mẹ sẽ thanh toán tiền cho công ty của Singer, được ngụy trang dưới dạng quyên góp.

Trong số đó có nữ diễn viên nổi tiếng Lori Loughlin và chồng là nhà thiết kế thời trang Mossimo Giannulli, nữ diễn viên Felicity Huffman, doanh nhân Agustin Huneeus – chủ hãng rượu chát Huneeus tại Napa Valley, Gordon Caplan – đồng Chủ tịch công ty luật quốc tế Willkie Farr, Manuel Henriquez – Chủ tịch và Tổng Giám đốc Hercules… Những người này bị cáo buộc đã dùng tiền mua cơ hội cho con vào trường tốt dù con cái họ lẽ ra đã trượt.

Ngoài những cáo buộc hình sự liên bang, những bậc cha mẹ trong vụ việc cũng đang đối mặt với những đơn kiện dân sự. Ví dụ, bà Jennifer Kay Toy – từng dạy học tại trường Oakland Unified – đã đệ đơn kiện lên tòa án San Francisco, đòi 2 ngôi sao Hollywood và những bậc cha mẹ có tên trong danh sách các bị cáo phải bồi thường cho bà và con trai vì cho rằng những hành động của những người này đã khiến con trai bà Joshua Toy không được nhận vào một số trường đại học được nêu tên trong bê bối dù Toy học rất chăm chỉ và tốt nghiệp trung học với điểm số khá cao.

Hai sinh viên của trường Stanford trong tuần qua cũng đã đệ đơn kiện các trường Stanford, USC, UCLA, San Diego, Texas, Wake, Yale và Georgetown; cho rằng hành vi gian lận có hệ thống xảy ra ở các trường này khiến họ không có được cơ hội bình đẳng khi cạnh tranh vào các trường đại học ưu tú. Vì quy mô của vụ việc, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét một luật mới nhằm trấn áp tình trạng “chạy”. Bộ Giáo dục Mỹ cũng đang xem xét vụ việc.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/giao-duc/he-lo-nhung-ky-thuat-ngam-trong-duong-day-chay-truong-rung-dong-nuoc-my-450252.html