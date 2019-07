Hành trình về đích của quán quân cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ”

Sau những khoảnh khắc thăng hoa và bùng nổ trên sân khấu Sun World Danang Wonders tối 29/6, đội DUE DANCE – Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ”.

Cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” là một trong các hoạt động đồng hành của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019, được tổ chức bởi Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức DIFF 2019, dành riêng cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Chính thức khởi động từ 01/4/2019 với 3 vòng thi: Sơ loại, Bán kết và Chung kết, sân chơi thú vị lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc đã lôi cuốn sự tham gia tranh tài của 81 đội thi. Sau vòng loại, 16 đội thi lọt vào vòng Bán kết đã có những bài dự thi đầy cảm xúc tại hệ thống các Sun World trên toàn quốc.



Vượt qua những vòng chấm điểm khắt khe từ Ban tổ chức và giành số lượt bình chọn cao nhất từ khán giả qua trang fanpage http://www.diff.vn/cuocthiflashmob, 4 đội nhảy gồm: Zeal Dance Crew – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ, HNCheer – RAPS, Trường Đại học Y dược Huế, Due Dance – Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng đã xuất sắc giành tấm vé tham dự đêm chung kết 29/6/2019, trên sân khấu rực rỡ sắc màu tuổi trẻ tại công viên Sun World Danang Wonders.

Tham dự đêm chung kết cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” có ông Bùi Quang Huy, Bí thư BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Tp Đà Nẵng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Tp Đà Nẵng cùng hàng ngàn thanh niên, sinh viên, du khách trong và ngoài nước tại sân khấu công viên Sun World Danang Wonders cũng như khán giả xem qua truyền hình trực tiếp và trên fanpage https://www.facebook.com/diff.vn/videos/896201327395252/

Giữ vai trò cầm cân nảy mực cho đêm Chung kết Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” là Ban giám khảo với những tên tuổi nghệ sỹ được khán giả mến mộ như ca sĩ Đoan Trang, S.T Sơn Thạch, biên đạo múa John Huy Trần.

Đúng như chủ đề “Sóng tuổi trẻ” của cuộc thi, đêm Chung kết Flashmob 2019, những con sóng cảm xúc thăng hoa, trẻ trung và đầy nhiệt huyết của các đội thi liên tục lan tỏa, thắp lửa đam mê cho không chỉ các đội thi mà cả khán giả lẫn ban giám khảo và các ca sỹ, nhóm nhảy khách mời.

Từ bài hát “Lời yêu thương” mở màn của nhóm Uni5 đến các tiết mục nghệ thuật đan xen giữa các bài thi của 4 đội flashmob như “Get high”, “Tình yêu tuyệt vời”, “Sun Dance”… được thể hiện bởi các ca sĩ Lưu Hương Giang, S.T Sơn Thạch, Đoan Trang… cùng những vũ đoàn đình đám Mai Trắng, Hoàng Thông, sự sôi động, cuồng nhiệt không ngừng được thổi vào không gian sân khấu và lan tỏa khắp công viên lớn nhất miền Trung Sun World Danang Wonders.

Trên sân khấu có quy mô hoành tráng, mỗi đội thi đã mang đến cho khán giả và Ban tổ chức một xúc cảm và sự phấn khích vô cùng đặc biệt, khi được nhìn lại hành trình đi tới vòng chung kết của các đội qua video clip trước mỗi phần trình diễn và chứng kiến sức trẻ tuôn trào qua các bài biểu diễn đầy nhiệt huyết, sáng tạo.

Kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác kỹ thuật, đồng thời thể hiện một sự “bắt trend” rất nhạy bén thông qua bài nhạc nền Để Mị Nói Cho Mà Nghe cùng với hai ca khúc Vào Hạ và Take Me Away, đội DUE DANCE – Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng đã có phần trình diễn mở đầu làm chủ sân khấu với bài nhảy thể hiện bức tranh thành phố Đà Nẵng đa sắc với nhịp sống sôi động của mùa du lịch, nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa: “Đừng nghĩ ngợi gì – Hãy đến với Đà Nẵng – Chúng tôi sẽ dắt bạn đi”. Bài nhảy của đội nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo.

Zeal Dance Crew – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ thể hiện màn vũ đạo ấn tượng kể lại hành trình chinh phục cuộc thi của các đội nhảy, để khán giả cùng cảm nhận sự vui sướng, lúc ganh đua căng thẳng và cả niềm hân hoan của những đội được đứng trên sân khấu đêm chung kết. “Luồng gió mới” của đại diện đến từ Phú Thọ, với những bài nhạc nền Dusted, 1 Like, We Are The Rising Kings đã đón những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Cảm xúc người xem được đẩy lên một cao trào mới khi theo dõi bài nhảy của trường Đại học Y dược Huế. Những bước di chuyển đội hình đầy biến ảo, chiếc nón lá quen thuộc, sự hòa quyện của âm nhạc truyền thống và hiện đại với các bài nhạc nền từ Người Lạ Ơi tới Trống Cơm, Đây Là Việt Nam, kỹ thuật nhảy cũng như cách sử dụng âm nhạc sáng tạo của đội đã khiến khán giả ngạc nhiên, thậm chí mang lại một sự tranh cãi nảy lửa từ chính các thành viên Ban giám khảo.

Là đội dự thi cuối cùng nhưng HNCheer – RAPS đã tự tin thể hiện bài nhảy đậm chất kĩ thuật với những màn tạo sóng, cú tung hứng ngoạn mục cùng cách thể hiện linh hoạt với nhiều đạo cụ trên nền nhạc bài Tiến Lên Việt Nam Ơi của Sơn Tùng MTP. Khán giả đặc biệt thích thú hưởng ứng và cổ vũ nhiệt liệt mỗi lần đại diện đến từ Hà Nội thực hiện thành công động tác nhào lộn.

Và đúng như dự đoán của phần đông khán giả, nhờ bài dự thi “đốt cháy” sân khấu Sun World Danang Wonders, đội DUE DANCE – Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng đã giành số điểm cao nhất 8,9 từ Ban giám khảo và xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” với giải thưởng trị giá 100.000.000 đồng.

Với số điểm 8,5, đội HNCheer – RAPS đã giành giải Nhì chung cuộc với giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng.

Hai đội Zeal Dance Crew – Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Đại học Y dược Huế với số điểm lần lượt là 8,1 và 8,3 đã cùng nhận Giải ba Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” với giải thưởng trị giá 30.000.000 đồng.

Ngoài giải thưởng tiền mặt, 4 đội dự thi còn vinh dự được trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba, Ban tổ chức cũng trao Giải Tư và các giải thưởng phụ cho những đội nhảy xuất sắc của cuộc thi. Theo đó, các đội Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đội Văn nghệ Học viện Ngân hàng – BAAT với phần thể hiện tài năng tại vòng bán kết đã nhận Giải Tư chung cuộc trị giá 20.000.000 đồng.

Đội Hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng đã giành giải sáng tạo trị giá 20.000.000 đồng nhờ bài nhảy độc đáo thể hiện hình ảnh quê hương của các chàng trai, cô gái trong trang phục dân tộc Tày, Nùng.

Đặc biệt, Đại Học Y Dược Huế ngoài Giải ba Chung cuộc còn giành trọn tình cảm của khán giả trong vòng Bán kết và ẵm giải Đội được yêu thích nhất tham gia vòng chung kết, trị giá 20.000.000 đồng.

Khép lại cuộc thi dành cho tuổi trẻ đã thu hút sự chú ý của khán giả cả nước suốt ba tháng qua, đêm Chung kết Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” đã cống hiến cho khán giả một show nghệ thuật đầy chất lửa của đam mê, của tuổi trẻ và sáng tạo. Con sóng ấy thậm chí vẫn còn tiếp tục những dư âm tại công viên Sun World Danang Wonders, cả khi phần lễ trao giải đã kết thúc và các đội thi cùng hẹn gặp ở một mùa Flashmob mới.

PV