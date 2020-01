Hàn Quốc điều tra TikTok

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết đang điều tra TikTok do nghi ngờ ứng dụng gửi thông tin người dùng cho chính phủ Trung Quốc.

“KCC mở cuộc điều tra nhằm vào TikTok với cáo buộc rò rỉ dữ liệu cá nhân. Sau khi trao đổi với TikTok, chúng tôi sẽ sớm tiến hành điều tra tại văn phòng ứng dụng này”, một quan chức giấu tên của KCC cho biết hôm qua.

Quan chức này cho hay KCC quyết định tiến hành điều tra sau khi nghị sĩ đảng Lao động Hàn Quốc Song Hee-kyeoung chỉ ra các nguy cơ an ninh mạng tiềm tàng từ TikTok trong phiên điều trần ở quốc hội hồi tháng 10.

TikTok do công ty Bytedance của Trung Quốc quản lý, có 4 triệu lượt tải ở Hàn Quốc, đa số từ giới trẻ. Ông Song cáo buộc ứng dụng này được lập trình để chia sẻ thông tin người dùng cho chính phủ Trung Quốc như dữ liệu định vị lưu trên điện thoại thông minh.

Theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải được sự đồng ý của đại diện pháp lý nếu muốn thu thập tên, địa chỉ email và thông tin cá nhân khác của người dùng là trẻ em.

TikTok đang bị nhiều quốc gia cáo buộc quản lý dữ liệu người dùng kém. Trong khi một số nước đã hạn chế hoặc cấm TikTok, Hàn Quốc chưa ban hành biện pháp nào giúp nâng cao bảo mật cho người dùng, nghị sĩ Song nói.

Hồi tháng 2, Bytedance bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ phạt 5,7 triệu USD vì vi phạm luật riêng tư trẻ em do không thỏa thuận với phụ huynh trước khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ. Hải quân Mỹ cũng cấm các thành viên trong lực lượng cài đặt TikTok trong các điện thoại được cấp do lo ngại mạng xã hội này là “mối đe dọa an ninh mạng”.

TikTok ra mắt năm 2016, cho phép người dùng chia sẻ câu chuyện bằng video ngắn trong 15-60 giây. Ứng dụng trở thành một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới với 1,5 tỷ lượt tải về.

