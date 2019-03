Hai nữ tướng ngành Công an được vinh danh có ảnh hưởng nhất: Họ là ai?

(Pháp lý) – Ngày 4/3/2019, Tạp chí Forbes của Mỹ tại Việt Nam công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Đây là lần thứ hai Forbes công bố danh sách này, dựa trên các tiêu chí về tầm ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng tích cực của họ đối với xã hội Việt Nam. Xuất hiện trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất, đặc biệt có hai nữ tướng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đó là Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Trung tướng Nguyễn Thị Ngọc Đẹp và Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang – Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh.

Nữ tướng Công an đầu tiên được thăng cấp hàm Trung tướng

Nữ tướng đầu tiên mà chúng tôi nói đến đó là chị Trần Thị Ngọc Đẹp, sinh năm 1960, quê quán Hậu Giang. Năm 1975, khi mới 15 tuổi, Trần Thị Ngọc Đẹp đã gia nhập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, với khởi đầu là một nữ trinh sát dũng cảm. Trải qua nhiều nhiệm vụ tại 5 đơn vị khác nhau của lực lượng Công an, năm 2006, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ. Năm 2011, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy TP. Cần Thơ thành lập, chị được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Cần Thơ.

Trước đó, năm 2007, khi đang là Thượng tá, Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, chị là một trong 7 phụ nữ Việt Nam được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2007. Năm 2013, chị bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ luật học tại Học viện Cảnh sát nhân dân và cuối năm đó chị được phong hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam.

Gắn bó, tận tâm với công việc, gần gũi nhân dân, Trần Thị Ngọc Đẹp được người dân miền Tây gọi thân thương là “Cô Sáu Đẹp”.

Khi nói về công việc, chị Trần Thị Ngọc Đẹp chia sẻ “Dù là phụ nữ nhưng ở cương vị lãnh đạo phải luôn gương mẫu, phấn đấu xứng đáng với vai trò của mình. Bắt tay vào công việc thì là nam hay nữ đều phải cống hiến hết sức lực và trí tuệ, phát huy tối đa năng lực sở trường và nhất là phối hợp tốt trong công tác với anh em, đồng đội”.

Trong công tác điều hành quản lý, chị luôn thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của anh em đồng chí đồng đội, tạo ra bầu không khí đoàn kết, cởi mở. Nhiều năm làm công tác quản lý, chị luôn ứng xử mềm dẻo linh hoạt, nhưng nghiêm khắc với bản thân và cấp dưới đã tạo nên “phong cách” trong xây dựng lực lượng đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhiều năm liên tục đơn vị do chị lãnh đạo đã được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, chị còn tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia công tác giảng dạy và viết các bài báo khoa học đăng tải trên một số Tạp chí chuyên ngành. Một trong những “đột phá” đó là những nghiên cứu của chị về đổi mới nội dung và hình thức đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình mang tính đột phá …

Hơn 40 năm tôi luyện, trưởng thành trong lực lượng công an, chị đã tham gia phá hàng trăm vụ án, vạch trần nhiều vụ tham nhũng, hối lộ, tham ô….

Thế nhưng, có lẽ những năm tháng gắn bó với công việc “cứu hỏa” đã ghi đậm nhiều dấu ấn của vị “nữ tướng” . Sau hơn 2 năm nhận nhiệm vụ Giám đốc, chị đã đưa hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, củng cố xây dựng hơn 30 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng mới trên địa bàn TP. Cần Thơ trên cơ sở hơn 1.064 đội chữa cháy cơ sở và 57 Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng đã có. Xây dựng gần 6.500 đội viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở và 755 đội viên chữa cháy dân phòng. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho các đội chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm đảm bảo đủ sức dập tắt đám cháy ngay từ khi phát sinh. Đặc biệt, chị chủ động phát triển công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng xã hội hóa, xây dựng thành công 20 điển hình tiên tiến về phòng chống cháy nổ; tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình mang tính đột phá về công tác như: 55 mô hình “Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy hộ dân cư 12/1”; 36 mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy ”; 3 mô hình “Cụm xí nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy ” và mô hình “Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở thờ tự các tôn giáo”.

Đảm đương cùng lúc nhiều nhiệm vụ, vừa chu toàn vai trò phụ nữ trong gia đình, vừa là cán bộ lãnh đạo của một đơn vị trực chiến cứu hộ cứu nạn đầy căng thẳng và nguy hiểm, chị luôn đặt sự an toàn của nhân dân và của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ lên hàng đầu.

Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt là công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thuộc diện quản lý; chị còn quan tâm chỉ đạo các đơn vị nâng cao công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin…

Tháng 5/ 2018, chị được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và được phong hàm Trung tướng.

Và chị cũng là người phụ nữ đầu tiên trong ngành Công an được phong quân hàm Trung tướng.

Với những kết quả đã đạt được, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều giải thưởng cao quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; 6 Bằng khen của Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Công an…

“Nữ tướng” Giám đốc Công an duy nhất cả nước

Ngoài “cô Sáu Đẹp”, một nữ tướng khác cũng được Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng tích cực tới xã hội phải kể đến chị Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, người phụ nữ “nức tiếng” gắn bó với miền Tây và được nhân dân yêu mến.

Sinh năm 1962, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng vùng rừng núi Hà Tiên, sau khi học xong cấp III, năm 1981, Bùi Tuyết Minh được tuyển vào lực lượng Công an, với nhiệm vụ trinh sát. Địa bàn mà nữ trinh sát 19 tuổi được phân công là Kênh Cụt (phường An Hoà, TP Rạch Giá) và một khu vực thuộc huyện Hòn Đất, đây là nơi trọng điểm của tình trạng đưa người vượt biên trái phép ra nước ngoài. Những ngày đầu gian khó, nguy hiểm nhưng Tuyết Minh cảm thấy yêu quý màu áo ngành hơn lúc nào hết. “Muốn bắt được cọp thì phải vào hang”, chị đã dũng cảm thâm nhập sâu vào các băng nhóm tội phạm. Lòng quả cảm, sự kiên trì đeo bám địa bàn trong nhiều năm liền, nữ trinh sát Bùi Tuyết Minh đã góp sức không nhỏ trong việc triệt phá các vụ tổ chức vượt biên đi nước ngoài, những băng nhóm tội phạm…

Với những chiến công đó, chị đã liên tiếp đạt được các danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Chiến sĩ thi đua quyết thắng của lực lượng Công an nhân dân.

Theo lời chị chia sẻ: có lúc bám theo đối tượng, nằm địa bàn gần một tháng trời. Vượt qua những ngày đầu gian khó, nguy hiểm, đã tôi luyện bản thân và cảm thấy yêu quý màu áo ngành Công an hơn lúc nào hết. Khi lăn lộn vào nhiệm vụ của một trinh sát ngoại tuyến, chị có thêm nhiều vốn sống thực tế bổ ích. Trải qua thực tế, đó cũng là thế mạnh giúp chị đậu Đại học An ninh và hoàn thành xuất sắc chương trình học 5 năm. Trở về đơn vị, chị tiếp tục thể hiện năng lực qua nhiều vị trí và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nên chị được tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Từ Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc, Phó Trưởng phòng tham mưu Ban Chỉ huy an ninh, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tổ chức… Năm 2004, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang với cấp hàm Thượng tá. Đặc biệt, tháng 5/2007, chị được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khoá XII. Đại biểu Quốc hội khóa XII là Công an có tất cả 17 người, chị là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang.

Năm 2011, chị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm Đại tá trước thời hạn một năm, thay thế Thiếu tướng Lê Văn Thi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Sau hai năm lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đi từ thành công này đến thắng lợi khác, chị đã vinh dự được phong hàm Thiếu tướng.

Bằng ý chí, nghị lực và kinh nghiệm thực tế, chị đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay giữ chức vụ Giám đốc Công an cấp tỉnh. Nói về cương vị của ngày hôm nay, chị chia sẻ: “Đảng, cấp trên giao nhiệm vụ, tin mình thì mình phải cố gắng đảm nhận, chứ bản thân tôi chưa thấy đã giỏi giang gì”. Có lẽ khiêm tốn học hỏi và luôn coi trọng truyền thống gia đình đã giúp chị vượt qua những tháng năm gian khó, chị tâm sự: “Tôi được như hôm nay là nhờ vào truyền thống gia đình và các thế hệ cha anh đi trước dìu dắt, chỉ dạy tận tình. Bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Có thể nói, trưởng thành từ thực tiễn đầy khắc nghiệt, cùng sự kế thừa truyền thống gia đình cộng đức tính quả quyết, sáng tạo đã hun đúc tạo nên Bùi Tuyết Minh – một nữ Thiếu tướng Công an bản lĩnh và dũng cảm. Chị là tấm gương sáng, là niềm tự hào cho thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay.

Thành Chung (tổng hợp)