Hai chiến sĩ công an được vinh danh trong Vinh quang Việt Nam: Họ là ai?

(Pháp lý) – Trải qua 15 lần tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 7/7 vừa qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” đã diễn ra tại Hà Nội. Trong số 12 cá nhân được vinh danh có một chiến sĩ công an, đó là Trung tá Phạm Đức Dũng, Trưởng Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước đó năm 2017, Chương trình Vinh quang Việt Nam 2017, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng cũng đã từng được vinh danh.

“Khắc tinh” của tội phạm ma túy

Với những người dân tại phường Khương Trung và những người đã từng làm việc, tiếp xúc với Trung tá Phạm Đức Dũng thì ai cũng dành cho anh một sự tôn trọng bởi đức tính giản dị, dễ gần của anh dù ở bất cứ cương vị công tác nào. Trong tất cả những nhiệm vụ được giao như điều tra viên, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cho đến giờ, khi đang giữ chức vụ Trưởng Công an phường Khương Trung… anh Dũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối phục tùng sự phân công, luân chuyển, điều động của tổ chức, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Chính những đức tính và sự nỗ lực của bản thân đã giúp anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hơn 20 năm lăn lộn, đấu tranh với tội phạm, Trung tá Dũng không nhớ nổi bao lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng anh không hề nao núng, mà coi đó là những kinh nghiệm xương máu để hướng đến thành công. Những lần trực tiếp phá án đã giúp anh trưởng thành hơn.

Được cấp trên tin tưởng, trở thành Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rồi sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Dù ở cương vị mới nhưng chỉ trong vòng một năm, anh cùng các đồng đội đã phá 7 vụ án liên quan tới tội phạm ma túy, trong đó có 2 chuyên án ma túy lớn. Đó là những chuyên án mà anh trực tiếp trinh sát, thâm nhập vào đường dây ma túy.

Theo anh, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi và manh động, song với kinh nghiệm của người lính trinh sát, Trung tá Phạm Đức Dũng đã vượt qua mọi thử thách cùng đồng đội triệt phá các đối tượng buôn bán “cái chết trắng”.

Lần gần đây nhất, Trung tá Phạm Đức Dũng đã chỉ đạo Công an phường Khương Trung bắt quả tang 3 đối tượng, khi chúng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, tang vật được lực lượng công an thu giữ tại chỗ là 990 viên ma túy tổng hợp Methamphetamine có trọng lượng 94,150 g, gần 0,5 kg thuốc phiện, 1 xe máy, 12 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và một số tang vật khác.

Bên cạnh công tác điều tra, phá án, Trung tá Nguyễn Đức Dũng đã đưa ra nhiều sáng kiến rất khoa học trong công tác quản lý hành chính, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm pháp luật, anh Dũng đề xuất lắp camera an ninh tại những địa điểm chính nhằm phòng ngừa việc hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự; đồng thời chỉ đạo cán bộ công an triển khai công tác kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng trong giờ hành chính để sàng lọc và theo dõi những đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Để công tác quản lý hành chính đạt hiệu quả cao, anh Dũng cho rằng, cần có sự phối hợp hiệu quả từ chính những công dân trên địa bàn. Anh cho thành lập các tổ an ninh mà thành viên là cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên… Khi có thông tin về tình hình an ninh trật tự, các thành viên sẽ chia sẻ lên nhóm trong facebook để trao đổi, công an phường thông qua đó nắm bắt tình hình, lên kế hoạch xử lý. Nhiều vụ vi phạm được phát hiện kịp thời, ngăn chặn trước khi xảy ra hậu quả, tình hình an ninh trật tự dần dần đi vào nền nếp.

Với sự nỗ lực của bản thân qua nhiều năm công tác, Trung tá Phạm Đức Dũng đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba vào năm 2012 và 2016, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 7 Bằng khen; 5 năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2014 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; năm 2015 là gương mặt tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội. Năm 2016, anh được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2016”.

Đặc biệt, Trung tá Phạm Đức Dũng trở thành một trong 12 cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2019.

“Kiến trúc sư” của lực lượng Cảnh sát hình sự Hải Phòng

Ngoài Trung tá Phạm Đức Dũng, một chiến sĩ công an nữa cũng từng vinh dự được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam. Đó là Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng, người được mệnh danh là “kiến trúc sư” của lực lượng Cảnh sát. Đại tá Thắng được vinh danh tại Vinh Quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới, tổ chức lần thứ XIII năm 2017.

Tốt nghiệp khoa Điều tra xét hỏi trường Trung cấp An ninh năm 1985, Lê Hồng Thắng được điều về Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng.

Năm 1992, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng lập đội H88 lừng danh với mục đích chọn những nhân lực nổi bật để đánh án, Lê Hồng Thắng được chọn. Từ đây anh bắt đầu cuộc đời của người lính hình sự, tham gia phá nhiều vụ án nổi tiếng.

Trong hơn 30 năm công tác, Đại tá Lê Hồng Thắng là người trực tiếp tham gia, tổ chức phá được 890 vụ án, chuyên án, triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm, bắt và phối hợp bắt 1.675 đối tượng, trong đó có 389 đối tượng trốn nã nguy hiểm, thu giữ 217 xe máy, trên 100 khẩu súng, hàng trăm viên đạn các loại (trong đó có 16 súng quân dụng như AK, K54, K59), 8 quả lựu đạn mỏ vịt, 18 bánh heroin, 7,3kg ma túy tổng hợp…

Điển hình là các chiến công: phá vụ án cướp 92.000 đôla Mỹ chấn động toàn quốc thời điểm trước Tết Nguyên Đán năm 1998 ở đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); phá chuyên án 705C (cướp tài sản trên Quốc lộ 10), bắt 22 đối tượng, làm rõ gần 30 vụ cướp được Bộ Công an đánh giá là chuyên án nổi bật, điểm của toàn quốc; triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tại vũ trường Madona; bắt đối tượng Nguyễn Thị Lan trong chuyên án 812M vận chuyển 10 bánh heroin, 873 viên ma túy tổng hợp đồng thời mở rộng án bắt tiếp 2 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng K54, 1 súng hoa cải và 25 viên đạn. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay đối với Công an cấp huyện ở Hải Phòng.

Hay vụ bắt truy nã đối tượng buôn 100 bánh heroin Hải “phú” ở Nam Định, khi bị quây bắt đã bắn con tin chạy thoát từ Nam Định lên Hà Nội, rồi tiếp tục nổ súng bỏ chạy về Hải Phòng.

Trưởng thành từ thực tiễn, luôn năng động và mưu trí sáng tạo, Đại tá Lê Hồng Thắng còn làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, góp phần từng bước hoàn thành hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân trong đấu tranh chống tội phạm.

Cụ thể là: Chuyên án triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất cầm đầu; làm rõ vụ các đối tượng lưu manh côn đồ sử dụng hồ sơ bệnh nhân tâm thần giả để trốn tránh xử lý trước pháp luật, bắt 3 đối tượng là Mai Đức Vượng, Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng đưa ra truy tố, xét xử; chuyên án đấu tranh với thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 42 đối tượng là người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu nhân dân tệ tương đương 8 tỷ VNĐ).

Với tác phong làm việc khoa học, kiên định lập trường trước mọi khó khăn, thử thách, quyết đoán trong xử lý tình huống, Lê Hồng Thắng ngày càng trưởng thành, vững vàng trong nghề. Từ người lính hình sự “khắc tinh của tội phạm”, anh trở thành “kiến trúc sư” của lực lượng Cảnh sát hình sự Hải Phòng trong nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, lập nhiều thành tích chiến công, được đồng nghiệp và người dân thành phố Cảng ghi nhận, đánh giá cao.

Với những chiến công của mình, Đại tá Lê Hồng Thắng đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng hàng trăm Bằng khen, Giấy khen các cấp. Đặc biệt tháng 2/2018, Đại tá Lê Hồng Thắng được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang ký Quyết định số 139/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là một trong những phần thưởng cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những công lao, đóng góp của Đại tá Lê Hồng Thắng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Chiến (tổng hợp)