Hà Nội thụ lý 59 vụ án tham nhũng với 181 bị cáo

Trong năm qua, tổng số án tham nhũng các cơ quan TP Hà Nội thụ lý là 59 vụ/181 bị cáo; trong đó đã giải quyết 42 vụ/130 bị cáo.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 30/12, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết, năm 2019, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP có chuyển biến tích cực.

Trong năm, cơ quan điều tra 2 cấp TP đã khởi tố mới 7.792 vụ, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đã điều tra, khám phá 3.873 vụ/7.770 đối tượng (đạt 86,1%/75% chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Cũng trong năm, Tòa án nhân dân hai cấp TP đã thụ lý 35.846 vụ án, đã giải quyết 32.606 vụ, đạt tỷ lệ 91%.

Đặc biệt, các vụ án tham nhũng do Trung ương chỉ đạo, phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP giữ quyền công tố, Tòa án nhân dân TP đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được TP đẩy mạnh, tập trung vào việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tính đến tháng 12/2019, Công an TP đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 146 xã, trong đó, có 145 trưởng công an, 199 phó trưởng công an và 582 công an viên.

Về công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong năm qua, tổng số án tham nhũng thụ lý là 59 vụ/181 bị cáo; đã giải quyết 42 vụ/130 bị cáo.

Ban Nội chính Thành ủy cũng đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy thường xuyên tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài; trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, kịp thời ngăn chặn các phát sinh “điểm nóng”.

Đến nay, toàn TP còn 62 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo TP theo dõi (giảm 35 vụ việc so với đầu năm); số vụ việc quận, huyện, thị ủy còn phải theo dõi, chỉ đạo giải quyết còn 123 vụ việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của Trung ương, TP; đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP về lĩnh vực Nội chính, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo chỉ đạo của Phó Bí thư Hà Nội, các cơ quan nội chính phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo nghiêm minh, chính xác, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, không để tồn đọng kéo dài, gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng tỉ lệ thi hành án…

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/trong-nuoc/ha-noi-thu-ly-59-vu-an-tham-nhung-voi-181-bi-cao-487773.html