Hà Nội: Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ vụ cấp sổ đỏ trên đất nông nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo việc cấp sổ đỏ trên đất nông nghiệp ở quận Hà Đông (Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) đối với đất nông nghiệp tại một số phường thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Tại văn bản này nêu rõ, trong thời gian vừa qua, một số báo điện tử có bài viết phản ánh tình trạng nhiều thửa đất nông nghiệp trên địa bàn một số phường thuộc quận Hà Đông (TP Hà Nội) được người dân san lấp, xây dựng nhà ở.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc thì các hộ dân đã cung cấp được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” do UBND huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cấp trước khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào TP Hà Nội hoặc “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” do Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cấp, giấy phép xây dựng do UBND quận Hà Đông cấp nhưng không có hồ sơ hợp pháp về đất ở lưu tại các cơ quan chức năng.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2019.

Trong một diễn biến liên quan khác, tháng 12/2018, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã yêu cầu Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên – môi trường Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc biến đất nông nghiệp thành đất ở xảy ra tại các phường Phú Lương, Phú Lãm thuộc quận Hà Đông.

Được biết, trên địa bàn quận Hà Đông, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm 160 sổ đỏ cấp sai phép trên đất nông nghiệp.

Trước thực trạng này, Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Ứng Hòa, Mê Linh, Quốc Oai.

Nguồn bài viết: antt.vn

Nguồn bài viết: http://antt.vn/ha-noi-pho-thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-lam-ro-vu-cap-so-do-tren-dat-nong-nghiep-268155.htm