Gian lận điểm ở Hòa Bình: Nhận tiền để nâng điểm cho 140 bài thi

Cơ quan ANĐT – Bộ Công an xác định, 140/210 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh tại Hòa Bình bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Trong đó, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi.

Nguồn tin từ Cơ quan ANĐT – Bộ Công an ngày 11/3 cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Hòa Bình, liên quan tới việc gian lận điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018.

Cơ quan ANĐT – Bộ Công an cũng chuyển kết luận đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 3 bị can Nguyễn Quang Vinh – nguyên Trưởng phòng khảo thí và Quản lý giáo dục; Đỗ Mạnh Tuấn – Phó hiệu trưởng THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và Nguyễn Khắc Tuấn – chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục về tội danh nêu trên.

Bản kết luận điều tra xác định, ngày 15/5/2018, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình có quyết định thành lập Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018. Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn đều nằm trong tổ chấm thi trắc nghiệm, trong đó bị can Vinh làm tổ trưởng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã có hành vi sửa chữa, nâng điểm cho các thí sinh, làm sai kết quả.

Theo Cơ quan ANĐT, đầu tháng 5/2018, bị can Vinh đã bàn bạc, thống nhất với Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp sửa bài thi của các thí sinh trước khi đưa vào máy quét file ảnh bài làm gửi về Bộ GD&ĐT.

Theo đó, bị can Vinh chuẩn bị chìa khóa phòng giữ bài thi trắc nghiệm và bố trí niêm phong cửa phòng thi bóc được dễ dàng. Sau đó, Đỗ Mạnh Tuấn là người trực tiếp sửa bài thi các thí sinh theo danh sách “đặt hàng”. Đỗ Mạnh Tuấn cũng gặp và bàn bạc với Nguyễn Khắc Tuấn để cùng thực hiện việc can thiệp, nâng điểm thi cho một số thí sinh theo chỉ đạo của bị can Vinh.

Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Qua đó, xác định 140/210 bài thi của 56 thí sinh đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra. Các bài thi này đã được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2-9,25 điểm/một môn thi.

Theo kết luận điều tra, bị can Mạnh Tuấn đã thừa nhận được hưởng 550 triệu đồng để can thiệp sửa bài thi trắc nghiệm của các thí sinh.

Theo tienphong.vn

Nguồn bài viết: https://www.tienphong.vn/phap-luat/gian-lan-diem-o-hoa-binh-nhan-tien-de-nang-diem-cho-140-bai-thi-1387150.tpo