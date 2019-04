“Giải mã” những tài khoản “khủng” trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây đánh bạc online 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, trước đó, các lực lượng của bộ Công an đã phải mất nhiều tháng trời theo dõi, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan và cuối cùng đã “cất mẻ lưới lớn”.

Cục Cảnh sát Hình sự (C02 bộ Công an) phối hợp với cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an), cùng với công an các đơn vị, địa phương vừa triệt phá thành công dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com.

Đây được coi là đường dây đánh bạc có quy mô “khủng”, với mức tiền giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay so với các vụ án đánh bạc từng bị triệt phá.

Theo nguồn tin ban đầu thu thập được cho thấy, thông qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng của bộ Công an phát hiện dấu hiệu nghi vấn về một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, đặt hệ thống máy chủ và quản lý ở nước ngoài. Còn tại Việt Nam, đường dây này hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, với quy mô rất lớn.

Lãnh đạo bộ Công an đã trực tiếp nghe báo cáo, chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Trước khi Ban chuyên án quyết định “cất mẻ lưới lớn”, các trinh sát đã phải mất nhiều tháng trời lăn lộn thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.

Một trong những khó khăn rất lớn khi triệt phá chuyên án này là các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, mỗi “mắt xích” được phân công đảm nhận một vai trò nhất định trong đường dây “khủng”. Người ở ngoài muốn tham gia vào đường dây này không phải là đơn giản, bởi vì các đối tượng luôn luôn cảnh giác rất cao.

“Giải mã” điều bí ẩn trên, các trinh sát phát hiện, đường dây đánh bạc này đã thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người để thực hiện hành vi chuyển tiền đánh bạc cũng như được bạc. Trong số các trường hợp được thuê tài khoản chuyển tiền, có những người làm nghề công nhân, xe ôm.

Mỗi tài khoản, đường dây đánh bạc thuê với giá từ 1 triệu – 5 triệu đồng/tháng, mục đích là để che giấu hành vi chuyển tiền phi pháp.

Khi vụ án bị triệt phá, có đối tượng còn tỏ ra bất ngờ, không hiểu sao cảnh sát lại phát hiện ra hành vi sai phạm của mình.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án này và xử lý với các trường hợp có liên quan.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của nhà cái.

Sau khi xác thực số tiền con bạc đã nạp vào tài khoản, nhà cái cấp cho con bạc số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng.

Nhóm đối tượng cầm đầu đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc để cho các con bạc tham gia.

Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C02 đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo nguoiduatin.vn

