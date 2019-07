Giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 – nơi khẳng định đẳng cấp các golfer

Khép lại ngày thi đấu đầy kịch tính, các golfer, doanh nhân xuất sắc đã đã chứng tỏ được tài năng, bản lĩnh và giành những giải thưởng xứng đáng.

Trong buổi lễ trao giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 diễn ra vào tối ngày 19/7, tại tại Sân golf Mountainview (BRG Kings Island Golf Resort Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Lan Hương – Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, Trưởng ban tổ chức cho biết: Với sức hút thành công từ mùa giải trước, ngay sau khi phát động giải đấu, Ban tổ chức giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 600 golfer, BTC đã chọn ra 144 golfer tham gia giải đấu. Có thể nói, tham gia giải đấu, các golfer không những được trải nghiệm cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn hòa mình vào các hoạt động nhằm tôn lên phong cách sống đẳng cấp và tạo nên những thời khắc đáng nhớ.

Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện nhà tài trợ PhucHung cho biết: Giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 đã diễn ra đầy chuyên nghiệp, uy tín và thành công. Mặc dù giải HIO một căn hộ cao cấp do Phục Hưng Hollings tài trợ trị giá 3 tỷ đồng chưa tìm được chủ nhân nhưng Phục Hưng Holling cam kết tiếp tục đồng hành với Tạp chí trong các giải tiếp theo để các golfer trải nghiệm và có niềm hứng khởi với giải đấu…

Cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí Doanh nghiệp & hội nhập trong các giải đấu tiếp theo, doanh nhân Lê Khánh Trình – Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền Holdings – nhà tài trợ vàng của giải golf, cho hay: Bản thân tôi là một golfer, ngay từ khi tập chơi golf, lên sân golf giao lưu thi đấu, tôi thấy golf là môn thể thao cực kỳ văn minh, tất cả các golfer khi đến sân không phân định vai trò, vị trí mà vì chơi golf là chiến thắng chính bản thân mình là điều quan trọng nhất…

Doanh nhân Trịnh Thu Son – chủ thương hiệu nha khoa Sol Dental, gương mặt đại sứ giải đấu chia sẻ: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được là gương mặt đại sứ cho giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 và giá như tôi biết chơi golf sớm hơn thì chắc còn mở rộng được hơn nữa mối quan hệ của mình. Đây là một giải đấu rất ý nghĩa không chỉ khuyến khích tinh thần thể thao, mà còn tạo sự lan tỏa, kết nối các doanh nghiệp với nhau, thêm cơ hội giao lưu giữa cộng đồng trong và ngoài nước.

Giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 do Tạp chí Doanh nghiệp & hội nhập tổ chức đã thành công tốt đẹp, tiếp tục tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp và các golfer về một sân chơi ý nghĩa, thiết thực, nơi khẳng định đẳng cấp golfer

Kết quả giải Golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019:

Best gross: Vũ Quang Hoàng

Near line: Khuất Quang Tiến

Longest Driver: Mai Văn Lợi

Giải kĩ thuật:

Nearest to the pin: Trần Quang Dũng; Nguyễn Đức Tuân; Lê Thái Bình; Đặng Hà Lâm

Bảng A:

2nd : Nguyễn Văn Tám

1st net: Ngô Minh Tuấn

Net Champ: Hà Hữu Tuyên

Bảng B (18-24)

2nd : Hoàng Hợp Thương

1st net: Hoàng Mạnh Hùng

Net Champion: Lê Thái Bình

Bảng C (25-42)

2nd : Nguyễn Xuân Lâm

1st net: Nguyễn Văn Dân

Net Champion: Nguyễn Đức Thàòa

Bảng D (nữ)

2nd: Đặng Lan Hương

1st net: Quách Thị Thúy

Net Champion: Lưu Lan Anh