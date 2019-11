Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma: Khởi tố 7 bị can về hành vi ‘Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh’

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo quy định tại Điều 194 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can này gồm: Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma – viết tắt là VN Pharma), Võ Mạnh Cường (sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (sinh năm 1975, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Ngô Anh Quốc (sinh năm 1984, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Phan Cẩm Loan (sinh năm 1973, nguyên Phó trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma), Lê Thị Vũ Phương (sinh năm 1982, nguyên Kế toán Trưởng Công ty VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (sinh năm 1980, nguyên nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C).

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai bị can Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật, thời hạn 4 tháng. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam này.

Cùng với hai bị can Ngô Anh Quốc và Nguyễn Trí Nhật, hai bị can Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường đã bị tạm giam từ giai đoạn trước của vụ án. Hiện ba bị can: Lê Thị Vũ Phương, Phan Cẩm Loan, Phạm Quỳnh Trang được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Việc khởi tố 7 bị can này là nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, 7 bị can nêu trên cùng với 5 bị cáo khác đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm trong các ngày từ 24/9 đến ngày 1/10 và tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi buôn bán thuốc chữa ung thư giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Toàn bộ lô thuốc bị giả nguồn gốc xuất xứ, nhiều chỉ tiêu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn, hồ sơ thuốc bị làm giả… nên có đủ căn cứ xác định thuốc H-Capita là thuốc giả. Qua đó, Tòa khẳng định có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Liên quan đến vụ án, ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và các cơ quan liên quan. Vụ án này hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

