Giải bài toán dòng tiền dương cho bất động sản du lịch

Các chuyên gia nhận định, một trong các yếu tố quyết định sự thành bại của dự án bất động sản du lịch chính là khả năng khai thác, vận hành mang lại dòng tiền dương sau khi dự án đi vào hoạt động. Nhiều chủ đầu tư đã chọn cách thuê các nhà quản lý nước ngoài với chi phí đắt đỏ nhưng cũng có không ít nhà đầu tư đã tự xây dựng cho mình hệ thống quản lý vận hành hiệu quả. Câu chuyện ở Crystal Bay Hospitality là một ví dụ.

Vận hành: Khách ở đâu?

“Ngay trong ngày đầu tiên dự án đi vào hoạt động, tôi chắc chắn rằng, số lượng phòng của chúng tôi sẽ được lấp đầy”, ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Crystal Bay khẳng định.

Cơ sở để ông Ngô Hữu Trường có thể khẳng định chắc nịch như vậy là vì, những dự án bất động sản du lịch do Tập đoàn Crystal Bay đầu tư dựa trên nền tảng về thế mạnh lữ hành và hệ sinh thái du lịch do tập đoàn này đã dày công tạo dựng trong nhiều năm. Hay hiểu một cách đơn giản: sau khi miệt mài đưa khách quốc tế tới Việt Nam, thuê tới 4,3 triệu phòng/đêm từ các chủ đầu tư khác (năm 2018) thì tới giờ Tập đoàn Crystal Bay mới đẩy mạnh phát triển các dự án bất động sản du lịch để đáp ứng cho nhu cầu của một phần dòng khách đang không ngừng tăng trưởng của mình.

Có sẵn khách là thế mạnh nổi trội của Crystal Bay. Nếu như năm 2018 Tập đoàn này đưa 360.000 khách quốc tế tới Việt Nam, đặc biệt là khách Nga thì dự kiến hết năm 2019, con số này khoảng 400.000 lượt. Năm nay, Crystal Bay có bước đột phá là đưa hơn 25.000 khách Hàn Quốc tới Việt nam thông qua các chuyến bay charter và đang tiếp tục xúc tiến mở rộng sang thị trường Thái Lan, Ấn Độ để thu hút đa dạng lượng khách đến với Việt Nam.

“Tiêu chí then chốt để dự án bất động sản du lịch thành công là đầu tư bền vững và khai thác lâu dài. Để làm được điều này, chủ đầu tư phải có phương án kinh doanh, có nguồn khách, am hiểu du lịch để quản lý khai thác vận hành, am hiểu về xu hướng đầu tư bất động sản du lịch của thế giới, nắm bắt được nhu cầu của du khách trong và ngoài nước”, ông Ngô Hữu Trường nhấn mạnh.

Tiền từ đâu tới?

Để có được dòng tiền lành mạnh, cùng với dòng khách, bài toán đơn giản được đặt ra là phải quản lý, vận hành khu nghỉ dưỡng thế nào để sinh lợi đều đặn, bền vững?

Các chuyên gia nhận định, việc đầu tư một dự án bất động sản du lịch đòi hỏi nhiều công sức hơn rất nhiều so với một dự án bất động sản thông thường. Bởi, sau khi xây dựng xong “phần cứng” là cơ sở vật chất thì “phần mềm” chính là quản lý vận hành, chất lượng dịch vụ- thứ làm nên đẳng cấp của một khu nghỉ dưỡng, mang lại nụ cười hài lòng cho du khách.

Theo tính toán của các chuyên gia, để đảm bảo khai thác, vận hành ổn định một dự án BĐS du lịch, công suất buồng phòng phải đạt 50% trở lên. Bà Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Việt Nam cho rằng, bất kỳ cơ sở lưu trú nào, công suất phòng phải đạt trên 50% mới đảm bảo hoạt động ổn định. Với mức công suất buồng phòng trên 70%, cơ sở lưu trú đó hoạt động tốt và mang về lợi nhuận tương đối.

Cùng quan điểm với bà Mai Khanh, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) khẳng định: “Có một nguyên tắc là, chỉ khi dự án vận hành tốt, tỷ lệ lấp đầy phòng cao, các nhà đầu tư mới có cơ sở kỳ vọng dòng lợi nhuận thu về”.

Am hiểu điều này, trong hệ sinh thái du lịch của mình, Crystal Bay đã xây dựng riêng cho mình thương hiệu quản lý vận hành Crystal Bay Hospitality. Thừa hưởng kinh nghiệm lữ hành hơn 20 năm của tập đoàn mẹ, Crystal Bay Hospitality thấu hiểu và biến những mong muốn của du khách từ nhiều quốc gia thành hiện thực thông qua các dịch vụ – sản phẩm linh hoạt. Với dòng khách Nga ưu thích nghỉ dưỡng – giải trí tại chỗ, Crystal Bay Hospitality tạo ra những dịch vụ thiết kế riêng cho từng độ tuổi được cung cấp ngay tại khu lưu trú. Với du khách châu Á là những hành trình mua sắm, tham quan thành phố … Dịch vụ trọn gói All inclusive của Crystal Bay Hospitality giúp khách hàng an tâm tận hưởng kỳ nghỉ mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào…

Thành quả Crystal Bay Hospitality tạo ra được đo lường bằng chỉ số công suất buồng phòng luôn đạt tỉ lệ lấp đầy cao, khách cũ quay trở lại nhiều lần… Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa – khu nghỉ dưỡng của Crystal Bay do chính Crystal Bay Hospitality quản lý dẫn đầu với công suất buồng phòng ở mức 90% ngay tại thời điểm thị trường Nha Trang đi xuống. The Sailing Bay Mũi Né – một điểm đến của đối tác do Crystal Bay Hospitality quản lý, vận hành đạt công suất buồng phòng hơn 80%.

Tới đây, hai dự án mới do Crystal Bay làm chủ đầu tư là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ chắc chắn hưởng trọn lợi thế này.

Dòng khách ổn định sẵn có, sở hữu hệ thống quản lý vận hành riêng, am hiểu nhu cầu của du khách, cùng với hệ sinh thái du lịch đang được hoàn thiện, Crystal Bay là chủ đầu tư bất động sản du lịch vững chắc trên thị trường vì những lý do đó.

PV