Fly Green – “Dấu ấn xanh” trên bầu trời của Bamboo Airways

Từ tháng 11, chiến dịch bay Xanh Fly Green được Bamboo Airway triển khai toàn diện trên tất cả các chuyến bay Hãng đang khai thác, ghi dấu đậm nét “xanh” trên bầu trời hàng không Việt Nam. Từ đây, Bamboo Airways trở thành Hãng hàng không “xanh” đầu tiên của Việt Nam khi tất cả sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay của Tre Việt được thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Dấu ấn này trở nên đáng nhớ hơn khi chiến dịch “phủ sóng” xanh toàn mạng bay đúng thời điểm chiếc máy bay Airbus A320neo đầu tiên của Việt Nam gia nhập đội bay của Bamboo Airways. Đây cũng là chiếc tàu bay đầu tiên trong đơn hàng mua máy bay mà Bamboo Airways và Airbus đã ký kết vào năm 2018.

Mang trên mình lớp áo đặc biệt với dòng chữ Fly Green nổi bật cùng hình ảnh rừng tre cách điệu vươn lên giữa không trung được sáng tạo bởi nhà thiết kế Việt Max, chiếc Airbus A320neo là minh chứng rõ nét thể hiện cam kết của Hãng trong việc bảo vệ môi trường.

Theo đó, trên các chuyến bay Fly Green của Hãng, tất cả các sản phẩm nhựa dùng một lần được thay thế bằng chất liệu thân thiện môi trường, bao gồm chất liệu tái chế hoặc tự phân hủy. Ví dụ, bộ dao nĩa làm bằng gỗ thay thế cho chất liệu nhựa, vỏ bọc chăn làm bằng giấy kraft, găng tay, túi rác nylon được thay bằng chất liệu tự phân hủy… Các vật phẩm làm bằng nhựa tái sử dụng vẫn được áp dụng và trong quá trình nghiên cứu thay đổi theo lộ trình phát triển của Hãng.

Định hướng “xanh” xuyên suốt

Hòa trong xu hướng phát triển bền vững trong ngành hàng không đang được nhiều hãng bay trên thế giới hưởng ứng, việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường là một trong những hoạt động đầu tiên của Bamboo Airways trên lộ trình phát triển bền vững mà Hãng đã vạch ra ngay từ giai đoạn đầu thành lập.

Thực hiện đúng định hướng trên, chuyến bay “xanh” đầu tiên đã được Hãng triển khai vào tháng 6/2019, đúng thời điểm cả cả nước hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. Không dừng lại ở đó, tiếp nối sự thành công của các chuyến bay xanh này, Hãng đã đón những chuyến bay xanh Fly Green tiếp theo ngẫu nhiên trùng với các dấu mốc đặc biệt của Bamboo Airways như: chào đón hành khách thứ 1 triệu, chào mừng chuyến bay thứ 10.000 nhân kỷ niệm 1 năm thành lập Hãng hàng không hay sự kiện mở mới đường bay TP. HCM – Đà Nẵng, nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của hành khách trong và ngoài nước.

Chia sẻ về điều này, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu hàng đầu là kết nối các thị trường du lịch trọng điểm trong và ngoài nước. Sự phát triển du lịch bền vững cần đến sự “hậu thuẫn” rất lớn từ môi trường. Do đó đối với Bamboo Airways, bảo vệ môi trường không chỉ là một lựa chọn, mà là một nguyên tắc sống còn’’.

Từ đây, khi chọn đồng hành cùng Bamboo Airways, hành khách có thêm cơ hội chung tay bảo vệ môi trường, để những chuyến đi không đơn thuần chỉ là hành trình di chuyển đơn thuần. Bamboo Airways kỳ vọng ảnh hưởng tích cực của chiến dịch bay Xanh không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của Bamboo Airways hay trong ý thức của những hành khách trên chuyến bay, mà còn có thể lan tỏa thông điệp chung tay đẩy lùi rác thải nhựa trên toàn Việt Nam.

Trước đó, Bamboo Airways được biết đến là Hãng hàng không có những đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Trong đó, Bamboo Airways đã lên kế hoạch dài hạn, thực hiện những hành động thiết thực như kí kết giảm thiểu rác thải nhựa, tham gia chiến dịch Go Green phủ xanh các địa phương của FLC… nhận được sự hưởng ứng của hành khách trong và ngoài nước.

Đội bay thân thiện môi trường

Ngoài chiến dịch Fly Green, Bamboo Airways đã và đang thực hiện nhiều kế hoạch đóng góp vào sự phát triển bền vững, lấy “bảo vệ môi trường làm nguyên tắc sống còn”, trong đó có hoạt động mở rộng đội bay theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại với động cơ tiết kiệm nhiên liệu.

Đó là dòng máy bay thân hẹp Airbus A320neo có thể giảm 15% lượng khí thải so với dòng máy bay cùng kích cỡ, Airbus A321neo có thể giảm 5.000 tấn khí thải 1 năm so với các máy bay thế hệ cũ hay dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hứa hẹn tiết kiệm 20% nhiên liệu so với các máy bay có cùng kích thước.

Chia sẻ về sự kiện tàu bay A320neo gia nhập đội bay của Hãng, cũng là dấu mốc khởi động cho hành trình Bay Xanh – Fly Green, đại diện Bamboo Airways cho biết: “Là Hãng hàng không có dịch vụ định hướng 5 sao, Bamboo Airways không ngừng đẩy mạnh mở rộng, nâng cấp đội tàu bay trẻ và hiện đại, theo kịp những bước phát triển nhanh chóng trong ngành hàng không thế giới. Sự kiện nhận máy bay đầu tiên do Hãng sở hữu là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh bền vững của Bamboo Airways, góp phần nâng cao năng lực khai thác, nâng cấp chất lượng dịch vụ, mang lại nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ hàng không chất lượng cao cho hành khách”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hãng đã thực hiện hơn 14.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 90%, tỉ lệ đúng giờ 93,9%, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam từ tháng 1/2019.

Hãng hiện đang khai thác trên 28 đường bay nội địa và quốc tế, dự kiến Hãng sẽ mở rộng mạng lưới đường bay lên 37- 40 đường cuối năm 2019, trong đó có các đường bay quốc tế thường lệ đến Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Đông Nam Á.

Đội bay của Bamboo Airways dự kiến sẽ tăng lên 30 máy bay trong cuối năm 2019, bao gồm các dòng tàu bay hiện đại Airbus A321neo, A320neo và Boeing 787-9 Dreamliner.

