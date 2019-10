Eurowindow ưu đãi lớn tri ân khách hàng dịp cuối năm

Từ ngày 25/10 – 25/12/2019, tất cả khách hàng nhà riêng khu vực phía Nam ký hợp đồng mua và lắp đặt sản phẩm Eurowindow sẽ được ưu đãi giảm 10%, đồng thời có cơ hội bốc thăm may mắn để nhận nhiều quà tặng giá trị với tổng giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng.

Chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2002, trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Eurowindow ngày càng khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, mang tới với các dòng sản phẩm hiện đại, mẫu mã đa dạng bao gồm: cửa uPVC, cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa nhôm gỗ, cửa cuốn, cửa tự động, các sản phẩm kính và nội thất… Sự hiện diện của thương hiệu Eurowindow đã góp phần kiến tạo vẻ đẹp sang trọng cho hàng triệu công trình nhà riêng, đồng thời giúp người sử dụng tiết kiệm năng lượng, sống xanh – sống khỏe hơn, thân thiện với môi trường.

Để gửi lời tri ân tới những khách hàng khu vực phía Nam đã tin tưởng đồng hành cùng Eurowindow trong suốt thời gian qua, chương trình khuyến mãi “Cửa đẹp Nhà sang – Khang trang đón Tết” sẽ được triển khai từ ngày 25/10 cho đến hết 25/12/2019. Đây là cơ hội để khách hàng nhanh tay ký hợp đồng mua và lắp đặt các sản phẩm cửa, vách nhôm kính lớn, nội thất… chất lượng cao cấp với mức giá ưu đãi, tân trang nhà cửa dịp cuối năm. Đối tượng áp dụng là tất cả khách hàng nhà riêng tại các tỉnh, thành phố từ Phú Yên cho đến Cà Mau (bao gồm các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ).

Theo thể lệ, tất cả khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 10% giá trị hợp đồng (bao gồm VAT) khi hoàn thành thủ tục đặt cọc tối thiểu 30% (tính đến hết ngày 06/01/2020). Chương trình không áp dụng với các trường hợp đã được hưởng các ưu đãi khác.

Ngoài ra, giá trị hợp đồng càng cao, cơ hội cho khách hàng rinh các giải thưởng từ Eurowindow càng lớn. Bởi căn cứ vào hợp đồng đã ký đến ngày 25/12/2019, cứ mỗi giá trị thanh toán tương đương 20,000,000 đồng (tính đến hết ngày 06/01/2020), khách hàng sẽ được nhận 01 “Phiếu bốc thăm trúng thưởng”, nắm trong tay cơ hội sở hữu một trong những phần quà giá trị gồm:

• 01 Giải đặc biệt: Xe Ô tô Hyundai Elantra 2019, phong cách thời thượng có giá trị gần 650 triệu đồng

• 01 Giải nhất: Xe máy Honda SH 150i sang trọng, trị giá 100 triệu đồng

• 01 Giải nhì: Điện thoại Iphone 11 Pro Max trị giá 40 triệu đồng

• 02 Giải ba: Tivi Sony 43 inch, trị giá 15 triệu đồng

• 04 Giải khuyến khích: Tủ lạnh Samsung Inverter 299l, trị giá 10 triệu đồng

Hơn thế nữa, đối với các khách hàng ký hợp đồng mua và lắp đặt sản phẩm cửa uPVC Kömmerling, cơ hội giành giải thưởng còn nhân lên gấp đôi khi được tham gia bốc thăm may mắn lần 02 để tìm ra chủ nhân của 03 Chuyến du lịch Đức dành cho 2 người, trị giá 120 triệu đồng/giải.

Sản phẩm cửa uPVC thương hiệu Eurowindow được sản xuất từ thanh profile uPVC định hình của hãng Kommerling (CHLB Đức) theo tiêu chuẩn “Greenline” không chứa chì, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, thanh profile uPVC có cấu trúc dạng hộp, có lắp lõi thép gia cường giúp tăng khả năng chịu lực, tăng tính an toàn cho công trình trong điều kiện thời tiết mưa bão. Vật liệu uPVC cao cấp, không bị ôxy hóa hay ố vàng trong điều kiện bức xạ mặt trời nên kéo dài tuổi thọ so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Mới đây nhất, tại kỳ triển lãm Vietbuild 2019, Eurowindow cũng đã trưng bày và giới thiệu sản phẩm cửa đi uPVC Kommerling có cấu trúc cánh xếp, quay và trượt gọn nhẹ, đảm bảo tối ưu diện tích sử dụng, phù hợp với vị trí ô chờ kích thước lớn ở các công trình như biệt thự nhà riêng.

Tiên tiến và tiện nghi hơn nữa, sản phẩm cửa sổ nhựa ốp nhôm Kommerling tích hợp rèm trong hộp kính cũng đã được Eurowindow giới thiệu tới người tiêu dùng khu vực phía Nam. Ưu điểm của sản phẩm này là người dùng có thể xoay lật lá rèm, thu thả rèm để lấy ánh sáng tự nhiên vào căn phòng một cách dễ dàng. Phần rèm nằm trong môi trường khí trơ giữa 2 lớp kính, hoàn toàn không bị bụi bẩn, ẩm mốc, rỉ sét cũng như các tác động khác của môi trường, do đó có tuổi thọ cao mà không cần mất nhiều thời gian vệ sinh, bảo dưỡng.

Trong vị thế doanh nghiệp tiên phong mở ra kỷ nguyên mới về cửa hiện đại, Eurowindow liên tục cập nhật các công nghệ hiện đại, sản phẩm có tính năng đột phá, ưu việt, mang tới những trải nghiệm khác biệt cho người dùng ở khu vực phía Nam cũng như cả nước.

PV