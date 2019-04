Đường dây đánh bạc web Fxx88.com: Khởi tố 24 đối tượng

24 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com vừa bị khởi tố.

Ngày 28/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Trong đó, 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi Tổ chức đánh bạc gồm: Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan, trú tại TP Hà Nội); Đỗ Trang Linh (SN 1988, trú tại Hà Nội); Trần Minh Quang (SN 1981); Bùi Văn Linh (SN 1987, trú tại TP Hà Nội); Phạm Thế Công (SN 1989, trú tại TP Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986, trú tại TP Hà Nội); Phạm Trần Viễn (SN 1989, trú tại TP HCM); Phạm Hữu Lợi (SN 1989, trú tại TP HCM); Nguyễn Minh Khuê (SN 1979, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (SN 1990, trú tại tỉnh Phú Yên); Trần Thị Hằng, SN 1994, trú tại TP Hà Nội); Phạm Thị Sáu (SN 1995, trú tại TP Hà Nội); Bùi Xuân Công (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Yến (SN 1993, trú tại TP Hà Nội).

10 đối tượng bị khởi tố về hành vi Đánh bạc gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/duong-day-danh-bac-web-fxx88-com-khoi-to-24-doi-tuong-296532.html