Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý trách nhiệm ông Trương Minh Tuấn

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã kết luận giai đoạn 2 điều tra vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do tướng Công an bảo kê.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin-Truyền thông (TT-TT) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi có kết luận điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng có thông báo gửi đến Bộ TT-TT đề nghị xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng nhiều quan chức khác của bộ vì có trách nhiệm liên quan đến vụ án.

Theo kết luận, ngày 5/10/2016, ông Trương Minh Tuấn ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện hoạt động của 14 trò chơi mang yếu tố cờ bạc, trong đó có 10 trò chơi đặt máy chủ trong nước và 4 trò chơi đặt máy chủ ở nước ngoài. Game bài Rikvip/Tip.Club của Công ty CNC và VTC Online có máy chủ đặt tại Tập đoàn Bưu chính – viễn thông Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã có 3 báo cáo đề xuất gửi Trương Minh Tuấn.

Sau đó ông Tuấn có ý kiến chỉ đạo theo đề xuất của đoàn kiểm tra tại báo cáo số 01 và số 02 nhưng đến báo cáo số 03 thì không có ý kiến chỉ đạo mà còn đồng ý đề xuất của Đặng Anh Tuấn, chánh Thanh tra bộ này, về việc dừng hoạt động của đoàn kiểm tra.

“Hành vi của Trương Minh Tuấn thể hiện thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình, dẫn đến đoàn kiểm tra phát hiện các trò chơi có dấu hiệu cờ bạc nhưng không kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật”, nội dung thông báo nêu rõ.

Tại cơ quan điều tra, ông Trương Minh Tuấn thừa nhận đã nhận được 3 báo cáo của đoàn kiểm tra. Đối với báo cáo số 03 kèm theo phiếu trình về dừng hoạt động của đoàn kiểm tra, ông Tuấn đã bút phê “đồng ý”.

Lý do đồng ý với phiếu trình, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT khai do tin tưởng vào sự tham mưu đề xuất của Chánh thanh tra Bộ. Bản thân ông Trương Minh Tuấn cũng khai không có quan hệ, quen biết đối với Công ty CNC và VTC Online.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi trên của ông Tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại điều 360 – Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên theo điều luật, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về vật chất và vật chất có định lượng. “Cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm” – Công an Phú Thọ kết luận.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông Trương Minh Tuấn và đề nghị Bộ TT-TT trao đổi phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm ông Trương Minh Tuấn theo quy định.

Trước đó, ngày 11/10, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Tuấn.

Ngoài ông Trương Minh Tuấn, Công an Phú Thọ cũng đề nghị Bộ TT-TT kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các ông Nguyễn Minh Hồng – cựu Thứ trưởng; Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Phạm Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Thông tin điện tử; Bùi Thị Thúy Liễu – Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử.

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, các cá nhân trên đều thiếu trách nhiệm hoặc chưa làm hết trách nhiệm của mình dẫn đến việc tội phạm lợi dụng kẽ hở tổ chức đánh bạc gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hành vi trên chưa đủ cấu thành tội phạm, không đến mức xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị Bộ TT-TT xem xét xử lý theo quy định.

