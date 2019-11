Dự án BĐS du lịch nổi bật với 3 khác biệt vượt trội

Sailing Bay Ninh Chữ – dự án xu hướng “All – in – on” (Tất cả trong một) mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế tại Ninh Chữ (TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) với những ưu thế riêng đã tạo nên khác biệt vượt trội, lọt “mắt xanh” của những nhà đầu tư sành sỏi.

1. Ưu thế lữ hành inbound và thương hiệu quản lý, vận hành riêng

Bên cạnh sức bật du lịch của vùng và bức tranh tiện ích, vài năm gần đây, nhà đầu tư chú ý đến khả năng lấp đầy buồng phòng khi dự án hoàn thiện để đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, các chủ đầu tư (CĐT) lớn chú trọng khâu quản lý và vận hành hơn bao giờ hết. Những CĐT sở hữu thương hiệu quản lý và khai thác BĐS du lịch đồng thời có thế mạnh lữ hành như tập đoàn Crystal Bay là một ưu thế vượt trội.

Crystal Bay Hospitality – đơn vị quản lý, vận hành BĐS du lịch thuộc Tập đoàn Crystal Bay được đánh giá cao và thành công trên thị trường. Nhận định này đã được đo lường bằng những con số ấn tượng: công suất buồng phòng đạt trên 90% với 30% khách Nga quay trở lại tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, công suất buồng phòng trên 80% tại The Sailing Bay Mũi Né.

Thành công của Crystal Bay Hospitality gắn liền với sự hậu thuẫn lớn từ công ty lữ hành trực thuộc Tập đoàn Crystal Bay. Đơn vị này được biết đến với vị thế dẫn đầu về thị phần đưa dòng khách Nga đến Việt Nam. Năm 2018, Crystal Bay đón 360.000 lượt khách Nga vào Việt Nam, sử dụng 18 máy bay Charter, thực hiện 1.500 chuyến bay thuê chuyến. Dự kiến hết năm 2019, Crystal Bay sẽ đón 400.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Crystal Bay Hospitality cũng là đơn vị quản lý và vận hành dự án Sailing Bay Ninh Chữ (Ninh Thuận) khi dự án này hoàn tất.

2. Dự án của những tiện ích khổng lồ và hoàn toàn mới

Trải nghiệm, trải nghiệm và trải nghiệm. Xu hướng du lịch thế giới đi theo hướng này. Vì thế, các dự án BĐS du lịch All -in -one (tất cả trong một) với tiện ích lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Sailing Bay Ninh Chữ trở thành điểm nhấn trên thị trường nhờ loạt tiện ích hoàn toàn khác biệt và quy mô quốc tế.

Đầu tiên là tổ hợp giải trí tuyết Ski Bay Ninh Chữ rộng 8000m2, đứng thứ 3 thế giới, tương tự mô hình nhà tuyết Ski Dubai nổi tiếng với 750.000 lượt khách vui chơi hàng năm. Tại Ski Bay Ninh Chữ là thế giới ôn đới với bầu trời tuyết rơi, những khu làng Bắc Âu sinh động, những trò chơi tuyết đặc trưng, khung cảnh lung linh của khu vực điêu khắc băng nghệ thuật. Tại đây có những không gian thiết kế riêng để du khách check in ghi dấu từng khoảnh khắc, và cả những chú chim cánh cụt đáng yêu…

Thế nhưng, tổ hợp giải trí tuyết Ski Dubai không phải là tiện ích tiên phong duy nhất. Sailing Bay Ninh Chữ đã sẵn sàng “bày đại tiệc” cho du khách bằng tổ hợp công viên nước bốn mùa khổng lồ với chuỗi trò chơi đầy hứng khởi.

Công viên nước tại Sailing Bay Ninh Chữ là mô hình waterworld lừng danh, tương tự mô hình waterworld ở công viên Universal (Singapore) và Los Angeles (Mỹ). Mô hình waterworld tại Sailing Bay Ninh Chữ có sân khấu ngoài trời với các pha trình diễn ấn tượng trên sân khấu nước của các diễn viên chuyên nghiệp với âm thanh, ánh sáng, súng, khói lửa … mô phỏng như thật.

Trong “đại tiệc” đa trải nghiệm, không thể thiếu những hoạt động ngoài trời trong không gian xanh bạt ngàn của 2h rừng dương bao quanh Sailing Bay Ninh Chữ.

Nếu muốn đổi gió, bạn có thể cắm trại; Muốn kích thích nghẹt thở hơn, bạn sắm vai những “biệt đội tinh nhuệ” bắn súng sơn. Một cuộc chơi thách thức, đòi sức bền và kỷ luật trong không gian thiết kế riêng chắc chắn khiến chuyến đi của bạn không thể nào quên.

Ngoài ra, dự án còn hàng trăm tiện ích khác, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách ngay tại điểm lưu trú.

3. Vị trí trung tâm tại thị trường giàu sức bứt phá

Bất động sản (BĐS) du lịch gắn chặt với khả năng phát triển du lịch của địa phương. Vì thế, sức bật du lịch của mỗi vùng đất là bảo chứng đầu tiên đảm bảo thành công của dự án cũng như lợi nhuận thu về cho nhà đầu tư.

Sailing Bay Ninh Chữ (TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận), nơi các chuyên gia đánh giá giàu sức bật và tiềm năng bậc nhất cả nước. Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trong 2 năm (2018-2019), địa phương đã thu hút được 21 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, dịch vụ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 12.998,4 tỷ đồng. Tính chung từ trước đến nay, tổng số dự án du lịch, dịch vụ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 52 dự án, với tổng vốn đầu tư 23.082,2 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2018- 2019, du lịch Ninh Thuận có những dấu mốc đột phá khi đón 4,54 triệu lượt khách đem về doanh thu hơn 2.300 tỉ đồng. Riêng năm 2019, tỉnh này đã đón 2,35 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 1.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 7,3% và 19% so với năm 2018. UBND tỉnh Ninh Thuận xác định ngành du lịch sẽ là mũi nhọn kinh tế, với 3,5 triệu lượt khách vào năm 2025.

Ninh Thuận còn là tỉnh có khả năng kết nối vùng mạnh mẽ, tiền đề cho những tăng trưởng du lịch đột phá, với Nha Trang cách 60km, Đà Lạt cách 110km và Phan Thiết cách 130km. Các tuyến đường liên vùng đã hoàn thiện, du khách chỉ mất từ 1-2h ô tô. Ninh Thuận liên kết cả nước và quốc tế bằng sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển quốc tế Cà Ná, quốc lộ và tỉnh lộ ven biển…

Đồng thời, với địa thế mũi tàu độc tôn hướng ra biển, kiến trúc độc đáo 4 tòa tháp liên kết thành hình cánh buồm căng buồm ra khơi, Sailing Bay Ninh Chữ sẽ trở thành điểm đến thu hút dòng khách lớn tới vùng sa thảo Ninh Thuận.

Nguyễn Hà

