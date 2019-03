Dư âm vụ án đánh bạc ngàn tỉ qua mạng

Chiều 12/3, Hội đồng xét xử của TANDCC tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với số lượng bị cáo nhiều kỷ lục, số tiền bất chính được thu hồi cũng nhanh kỷ lục…, nhưng dư âm và hệ lụy của nó chắc khó có thể chấm dứt.

Những con số kinh hoàng

Hội đồng xét xử phúc thẩm của TANDCC tại Hà Nội gồm ba Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Vinh Quang, đã chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại. Hai bị cáo cầm đầu là Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) không được giảm án.

Trước đó, tháng 11 năm 2018, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra xét xử Vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Số lượng bị cáo được xác nhận lớn nhất từ trước đến nay. Phòng xử được thiết kế rộng 1.000m vuông ngoài sân trụ sở TAND tỉnh Phủ Thọ mới đủ sức chứa 92 bị cáo đến từ 24 tỉnh thành, gần 300 người tham gia tố tụng…

Theo nội dung vụ án, tháng 5/2017, Lê Văn Huy lên mạng Internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” (Nhữ Thị Hằng) lừa chị Võ Minh Phương (cháu ruột của bà Hằng) chuyển 110 thẻ cào với giá trị 55 triệu đồng. Số thẻ này, Lê Văn Huy dùng để chơi bạc ở cổng game Rikvip/Tip.Club. Khi hành vi lừa đảo bị phát giác, từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng game bài này.

Cơ quan điều tra xác định đường dây cờ bạc trực tuyến vận hành từ giữa năm 2015 với tên Rickvip/TipClup do Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC), Hoàng Thành Trung (hiện bỏ trốn) lập nên. Đường dây có sự bảo kê của hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh Sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao). Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen khoảng 10.000 tỉ đồng (chưa có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày 29/8/2017).

Hơn 27 tháng hoạt động, mạng lưới đánh bạc trực tuyến đã hoạt động ở trên 20 địa phương với 25 đại lý cấp một, 6.000 đại lý cấp hai, thu hút tới 43 triệu tài khoản chơi mang về lợi nhuận gần 5.000 tỉ đồng cho những người tổ chức. Trong đó, Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỉ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, riêng hai ngày 8-9/8/2016, có hơn 500 tài khoản người chơi đủ dấu hiệu cấu thành tội Đánh bạc, nhưng do hạn chế bởi thời hạn điều tra, các cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ mới khởi tố 105 bị can, trong đó 12 bị can trốn, truy nã chưa có kết quả, một người mắc bệnh hiểm nghèo nên tách ra, khi nào đủ điều kiện sẽ xử lý sau.

92 người bị xét xử ở giai đoạn một phải nhận án từ phạt tiền 40 triệu đồng tới phạt tù 10 năm. Trừ Lê Thị Lan Thanh kêu oan (thừa nhận hành vi, xin xét lại tội Tổ chức đánh bạc), 91 người còn lại đều nhận tội. Sau đó, 36 bị cáo chống án nhưng chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo. Bốn người đứng đầu vụ án là Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không ai kháng cáo.

Vụ án cũng ghi nhận một sự kiện kỷ lục trong lịch sử tố tụng của Phú Thọ về số tiền bất chính được Phan Sào Nam nộp lại nhiều và nhanh đến bất ngờ. Trong một ngày Nam khai hết tiền giấu ở đâu nhưng mất bảy ngày cơ quan điều tra mới xác định điều đó có thật hay không. Nam được hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng, Nam nộp lại trên 1.337 tỷ đồng (tương đương hơn 90%). Trong đó, có số tiền hơn 1.000 tỷ đồng được Nam thu hồi, nộp lại chỉ trong vòng 2 tuần sau khi ra đầu thú.

Nhiều người so sánh với trường hợp Đinh La Thăng trong hai vụ án phải bồi thường 630 tỉ đồng, song Đinh La Thăng khai chỉ có nửa căn nhà chung cư là tài sản chung vợ chồng để có thể kê biên thi hành án.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 92 bị cáo, trong đó bị cáo Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền,” bị cáo Nguyễn Văn Dương nhận tổng mức hình phạt 10 năm tù, Phan Sào Nam 5 năm tù…

Hệ lụy và dư âm vụ đánh bạc ngàn tỉ

Phiên tòa có nhiều điểm đặc biệt bởi tính chất nghiêm trọng, phức tạp, quy mô của vụ án, số lượng người tham gia phiên tòa, số bị cáo, cũng như số tiền phạm tội lên tới hàng ngàn tỷ đồng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Tại bản án phúc thẩm, HĐXX cũng nhắc lại 12 kiến nghị đã nêu trong bản án sơ thẩm.

Trước hết là kiến nghị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xác minh ở giai đoạn hai của vụ án; kiến nghị Bộ Công an có cơ chế tuyển chọn chặt chẽ các hoạt động của các công ty nghiệp vụ, tránh lợi dụng ưu thế này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; sắp xếp các cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác, tránh trường hợp như bị cáo Hoá là Cục trưởng C50 nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin; tiếp tục làm rõ lời khai của Nam, Dương về việc đưa tiền, của cải cho các cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, C50, PC50 Hà Nội; nếu có dấu hiệu phạm tội Nhận hối lộ cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

HĐXX kiến nghị xác minh trách nhiệm các ngân hàng, nhân viên ngân hàng liên quan việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn để các bị cáo lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc; điều tra trách nhiệm của các cá nhân, Bộ Thông tin Truyền thông và cơ quan liên quan có chức năng quản lý lĩnh vực viễn thông nhưng không kiểm tra, phát hiện kịp thời; khi phát hiện không kiên quyết xử lý, gây hậu quả rất nghiêm trọng; tiếp tục làm rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa Công ty CNC (hưởng 80%) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (20%) theo bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh được ngày 10/10/2011; điều tra hành vi nghi liên quan tội Rửa tiền của Dương và Nam tại các doanh nghiệp sau: Tập đoàn Đèo Cả, Khu Đông, Sài Gòn Alpha; làm rõ sai phạm trong việc cho thuê chỗ đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/ Tipclub tại Công ty Vietel CHT, VNPT; nếu có vi phạm đề nghị xử lý nghiêm minh. TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường quản lý việc cấp phép trò chơi điện tử đổi thưởng (G1), quảng cáo trên mạng viễn thông… Có thể nói các kiến nghị trên đây rất xác đáng, đòi hỏi được xử lý từng kiến nghị một cách quyết liệt và khách quan.

Hậu quả của vụ đánh bạc ngàn tỉ này còn để lại hệ lụy lâu dài cho xã hội. Qua 25 đại lý cấp một, 6.000 đại lý cấp hai, thu hút tới 43 triệu tài khoản chơi, đã làm tan nát nhiều gia đình do chồng con sa vào cờ bạc, nợ nần; nhiều thanh niên có thể vì chơi bạc mà phạm các tội khác. Với lợi nhuận khủng khiếp 5000 tỉ đồng, cho thấy người chơi chỉ có thua. Khi máu đỏ đen bị kích thích thì những con bạc này càng hạm gỡ càng không thể thoát ra được. Những số phận đau khổ này chưa có điều kiện điều tra, xác minh, nhưng chắc chắn số lượng không nhỏ. Nếu đường dây này không được triệt phá thì hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngay ở phiên tòa sơ thẩm, 43 con bạc đều khai bị thua là chủ yếu. Thấy game bài quảng cáo công khai, họ tò mò đăng ký tài khoản với mục đích giải trí. Ban đầu, người chơi thường thắng nên ham, khi thua thì muốn gỡ và phải bán nhà, tài sản, vay mượn dẫn đến nợ nần.

Vụ án gióng lên tiếng chuông về loại hình tội phạm mới – tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là lại tội phạm siêu lợi nhuận, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian rất ngắn. Do đó, Nhà nước cần khắc phục các kẽ hở của hệ thống pháp luật, hoàn thiện luật pháp để có thể phòng chống tội phạm có hiệu quả.

