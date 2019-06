Đội pháo hoa Anh, Trung Quốc đã có mặt ở Đà Nẵng chuẩn bị cho DIFF 2019

Ngày 16/6, đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd (Vương quốc Anh) và Hunan Jingtai Fireworks Ltd (Trung Quốc) đã chính thức có mặt tại Đà Nẵng, sẵn sàng tranh tài vào đêm thi ngày 22/6 trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019.

Đây là hai đội thi cuối cùng của DIFF 2019 đặt chân đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho đêm thi thứ 4 vào tối 22/6. Lễ đón tiếp đã diễn ra trang trọng tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River trên đường Bạch Đằng.

Trong lần đầu tiên dẫn dắt đội pháo hoa Hunan Jingtai Fireworks Ltd – Trung Quốc tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, ông Wang Qiuhai, đội trưởng của đội đã chia sẻ: “Thành phố Đà Nẵng thật xinh đẹp và mỹ lệ. Công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng cũng rất chu đáo. Trong đêm thi pháo hoa tối 22/6 tới, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hiệu ứng khác nhau kết hợp với âm nhạc đa dạng từ những bản nhạc cổ điển Trung Hoa đến nhạc hiện đại để mang đến màn trình diễn mãn nhãn nhất”.

Khác với đội pháo hoa Trung Quốc, trong lần thứ 2 trở lại Việt Nam, ông Mark Kelsall – đội trưởng của đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd – vương quốc Anh cho biết: “Tôi đã gặp khó khăn khi thiết kế bài thi theo chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, phải tìm kiếm rất nhiều tư liệu về các dòng sông trên thế giới, trong đó có cả dòng sông Thames của London để khai thác đưa vào phần trình diễn pháo hoa sắp tới. Đội cũng sẽ sử dụng những hiệu ứng pháo hoa đặc biệt được làm riêng cùng một vài thử nghiệm độc đáo để làm toát lên chủ đề câu chuyện về những dòng sông thông qua ánh sáng pháo hoa. Về phần đối thủ đến từ Trung Quốc, đội tôi cũng đã không ít lần chạm mặt họ tại các cuộc thi trên thế giới. Trong lần tái đấu này, tôi tin chắc hai đội sẽ cùng cống hiến cho khán giả những màn pháo hoa đầy kĩ thuật, thú vị và gay cấn.”

Pyrotex Fireworx Ltd được thành lập bởi chuyên gia pháo hoa Mark Kelsall năm 1999. Nhờ kinh nghiệm của người sáng lập cùng những nỗ lực đầu tư, đam mê cống hiến, công ty đã trở thành đơn vị trình diễn pháo hoa số một của vương quốc Anh và giành nhiều giải thưởng cao quý tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa tại Ba Lan, Philippines, Đức, Bỉ, Ý, Pháp, Malta… đồng thời giành giải Ba chung cuộc trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017.

Mang tới phần thi có tựa đề “Những dòng sông kể chuyện” trùng khớp với chủ đề chính của DIFF 2019, đội pháo hoa vương quốc Anh sẽ sử dụng nhiều hiệu ứng pháo hoa khác nhau, đặc biệt có pháo hình vòng quay mặt trời, pháo bắn chữ… kết hợp với các ca khúc nổi tiếng nói về các dòng sông và nhạc phẩm đã đi vào huyền thoại như “River flows in you”, “Cry me a river”, “The River”, “Hold Back The River”, Cassandra”… Màn trình diễn của đại diện đến từ Anh Quốc hứa hẹn sẽ vẽ lên bức tranh ánh sáng đa sắc, đa cảm xúc như chính chủ đề “Sắc màu” của đêm thi thứ tư khiến khán giả rung động.

Trong khi đó, đội pháo hoa Trung Quốc – Hunan Jingtai Fireworks Ltd cho biết đã chuẩn bị để mang tới cho khán giả màn trình diễn mang tên “Kun – Cuộc du ngoạn vui vẻ: Câu chuyện về các dòng sông” kể về chú cá khổng lồ dài cả ngàn thước tên Kun thực hiện chuyến du ngoạn về dòng sông phía Nam. Trong hành trình ấy, chú đã biến hình thành chim Peng vĩ đại chao liệng trên bầu trời với đôi cánh rộng lớn tựa như những đám mây lơ lửng. Chú cưỡi gió lên cao chín mươi ngàn dặm, nhìn sóng cuốn xa đến ba ngàn thước và cứ thế mải miết chu du trong suốt 6 tháng trời để về với dòng sông ấm áp ở phương Nam.

Câu chuyện đậm chất ngụ ngôn, thần thoại được đội pháo hoa Trung Quốc thể hiện bằng nghệ thuật, vũ điệu, sắc màu của pháo hoa với nhiều hiệu ứng khác nhau được kỳ vọng sẽ biến bầu trời Đà Nẵng trở thành một dòng sông ánh sáng “tựa giải ngân hà tuột khỏi mây”.

Thành lập năm 1994, Hunan Jingtai Fireworks Ltd hiện là công ty trình diễn và sản xuất pháo hoa đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc. Nhờ đội ngũ thiết kế lành nghề biết cách kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống của Trung Quốc với công nghệ mới, công ty đã gặt hái nhiều giải thưởng trình diễn pháo hoa tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế Chengsa, Liuyang, Macau, Thượng Hải (Trung Quốc), Pohang (Hàn Quốc)…

Đội pháo hoa Anh và Trung Quốc sẽ có các buổi chuẩn bị kĩ lưỡng trong những ngày tới để tranh tài trực tiếp vào đêm thi thứ 4 ngày 22/6 có chủ đề “Sắc màu” bên bờ sông Hàn thơ mộng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 01/6 đến 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan – Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết). Địa điểm bán vé: 1. Phòng Vé Sun World Danang Wonders:

Quầy lễ Tân Số 02 Cổng Thành – Số 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0961.848.342 2. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng:

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3550 111

Hotline: 0905.403.221/ 0934.832.613 3. Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng:

Tầng 3, 100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT 0236 3863 595

Hotline: 0905.403.221 / 0934.832.613 4. Đặt vé Online

Đăng nhập vào website: http://www.diff.vn/

Hotline: 1800 1200

Nhận ngay chiết khấu 10% khi đặt mua vé online từ ngày 19/6-22/6.

PV