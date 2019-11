Doanh nghiệp hiến kế để Phú Quốc đón khách thượng lưu

Để nâng hạng trên bản đồ du lịch hạng sang của thế giới Phú Quốc đang thiếu sự đồng bộ trong chất lượng dịch vụ cũng như những tour tuyến hấp dẫn.

Điểm đến của khách nhà giàu

Vài năm gần đây khách du lịch biết đến du lịch Phú Quốc và bị say mê bởi cảnh sắc tuyệt đẹp của những bãi biển xanh, bờ cát trắng và những khu nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng lên mỗi năm. Khai thác tour Phú Quốc đã gần 15 năm, ông Nguyễn Hồng Đài, Tổng giám đốc APT Travel cho biết: “Nắng và những bãi biển xanh cũng đã đủ làm nao lòng thượng khách của Phú Quốc, nay đảo Ngọc lại khai thác thêm nhiều dự án lớn như: Cáp treo An Thới – Hòn Thơm, Khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay,… nên lượng khách tăng trưởng đáng mơ ước”. “Lượng khách du lịch đến Phú Quốc qua APT Travel tăng trưởng gấp 15 lần so với 10 năm trước”, ông Đài tiết lộ.

Không chỉ lượng khách ngày một tăng cao, đảo Ngọc cũng là điểm đến có sức hút lớn đối với các thị trường có mức chi tiêu cao như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Italia, Đức… và khách di lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo). Minh chứng là tiệc cưới của gia đình tỷ phú Ấn Độ tại Phú Quốc quy tụ hơn 600 khách mời là doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư… đến từ Ấn Độ, Nga, Italia, Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới đã gây được tiếng vang lớn. Hay nhiều du thuyền siêu sang của Italia và Đức liên tiếp đưa hàng ngàn du khách ghé thăm Phú Quốc trong khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Đặt mục tiêu du lịch 5 sao cho Phú Quốc

Là một trong những điểm đến có nhiều tiềm năng, thế mạnh đón khách hạng sang. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Đài cho rằng, Phú Quốc mới chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của các “thượng đế” nhà giàu bên trong khuôn viên các khách sạn 5 sao. Hạ tầng, cảnh quan, không gian hiện vẫn là điểm yếu của Phú Quốc. “Ngoại trừ đảo Hòn Thơm, một số khu nghỉ dưỡng sang trọng của các tập đoàn lớn đầu tư như: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort… Phú Quốc vẫn như một đại công trường xây dựng ngổn ngang, bụi bặm, thiếu cây xanh”, ông Đài nhận định.

Giới lữ hành đều cho rằng, đối với giới siêu giàu, chuẩn mực của du lịch xa xỉ không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đắt tiền thông thường mà là các trải nghiệm vô giá tại những miền đất tuyệt vời. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm mang tính cá nhân, đề cao sự khám phá của bản thân, tìm đến những không gian tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên, tránh xa những ồn ào, xô bồ của cuộc sống.

Cũng theo ông Đài, Phú Quốc muốn đón khách 5 sao thì không chỉ khách sạn mà tất cả các dịch vụ khác từ không gian, vận chuyển, trung tâm mua sắm, điểm đến, chất lượng nhân lực cũng phải đạt 5 sao, thậm chí là 6 sao…

Là đơn vị lữ hành có chi nhánh ở Phú Quốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Newstar Group Lương Duy Ngân cho hay: “Hiện các dòng khách hạng sang đến từ Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… đang có xu hướng chuyển dịch đến Phú Quốc, khi mà những điểm đến như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang đã khá quen thuộc với họ”. Tuy vậy, để đáp ứng được nhu cầu của dòng khách “Vip” không hề dễ dàng. Như chia sẻ của CEO Newstar Grou: “Newstar Tour từng có cơ hội đón một vị tỷ phú thế giới đến Phú Quốc. Khi đàm phán, vị khách này yêu cầu được sử dụng các dịch vụ như siêu xe, máy bay trực thăng… kèm mua sắm một số mặt hàng “xa xỉ”. Tuy nhiên, với điều kiện ở Phú Quốc hiện tại, việc thuê, mướn các phương tiện di chuyển rất khó khả thi, nên vị tỷ phú này quyết định không tới Phú Quốc nữa”.

Chờ đợi những siêu phẩm giải trí mới

Nhìn lại mới thấy, các trung tâm thương mại ở Phú Quốc chỉ ở tầm trung, thiếu sự “độc, lạ”, trong khi khách nhà giàu thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Điều đó dẫn tới việc khách du lịch đến Phú Quốc ngoài lưu trú, ăn uống, tham quan cảnh trí thì chỉ mua vài món hàng lưu niệm có giá trị rất nhỏ.

Một điểm yếu nữa được ông Lương Duy Ngân chỉ ra là các tuyến, điểm du lịch ở Phú Quốc chưa thực sự hấp dẫn. Chủ yếu vẫn là tham quan nhà thùng nước mắm, trang trại trồng hạt tiêu, hạt điều, đền, chùa, bãi Sao, suối Tranh, làng chài Hàm Ninh, chợ đêm Dinh Cậu… quy mô nhỏ, manh mún. “Chính vì thế, muốn giữ chân du khách, phải thường xuyên thay đổi, làm mới, liên tục xây dựng các siêu phẩm giải trí mới hấp dẫn. Nếu cứ mãi một sản phẩm thuần túy thì khách đến một lần, 5 năm, thậm chí 10 năm sau mới quay lại, nhưng nếu thường xuyên có những sản phẩm mới thì có thể khách sẽ trở lại sau 1 – 2 năm”, ông Ngân phân tích.

Theo ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Tiên Phong Travel Phú Quốc, Phú Quốc cần được đầu tư nhiều hơn các sản phẩm vui chơi, giải trí mới lạ, độc đáo để hút khách. Kèm theo đó là các chương trình khuyến mại, kích cầu, tổ chức sự kiện, để hút khách quanh năm. “Tiên Phong Travel đang chờ đợi công viên nước Aquatopia Water Park, “siêu phẩm giải trí mới” của Tập đoàn Sun Group khai trương tại Phú Quốc cuối năm nay. Được biết, nơi đây sẽ có một loạt khung cảnh check-in mang chủ đề đảo hoang huyền bí và thổ dân hoang dã, hứa hẹn sẽ rất hút khách ngay từ khi khai trương”, CEO Tiên Phong Travel cho hay.

Giới chuyên môn cho rằng, tiềm năng, thế mạnh và cả đầu tư cơ sở hạ tầng đã ở “độ chín” để Phú Quốc thu hút và đón khách chi tiêu cao. Nếu có thêm chính sách visa thông thoáng, thì đảo Ngọc sẽ thực sự là điểm đến không thể bỏ qua của giới nhà giàu trên bản đồ du lịch thế giới trong tương lai gần.

PV