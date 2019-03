Điều tra nhà đất của các doanh nghiệp, cá nhân liên quan ông Trần Bắc Hà

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết sáng 29-3, đại diện tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đến trụ sở một số cơ quan chức năng tỉnh Bình Định để yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà đất các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.

Đó là các bất động sản và địa chỉ nơi đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP Quy Nhơn, gồm: Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng yêu cầu phong tỏa và cung cấp hồ sơ nhà đất liên quan đến các cá nhân, gồm ông Trần Bắc Hà; ông Trần Duy Tùng (con trai ông Hà); bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà); ông Trần Lục Lang và một số cá nhân là cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định.

Được biết, Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn – sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại TP HCM). Còn Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch HĐQT

Như đã thông tin, chiều 28-3, tại địa chỉ 01 Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn (Bình Định), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi ở đối với ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Cụ thể, ông Tùng đã tự ý bán bò của dự án, thu tiền rồi sử dụng cá nhân mà không báo cáo.

Trước đó vài ngày, tại TP Quy Nhơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở một số đối tượng liên quan là thành viên Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Quy Nhơn).

