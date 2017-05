Vụ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dịch vụ du học: Quá hạn điều tra vẫn chưa ra kết quả

(Pháp lý) – Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ du học, xuất khẩu lao động, xuất cảnh thăm thân… hiện nay diễn ra rất phức tạp. Mặc dù đây là loại tội phạm nguy hiểm nhưng xem ra các cơ quan pháp luật chưa thật sự quyết liệt để ngăn chặn. Vụ việc của ông Tăng Văn Tuân dưới đây là một dẫn chứng rõ nét.

Nộp tiền thật nhận giấy tờ ảo

Ông Tăng Văn Tuân ở xã Kim Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương là bố đẻ của cháu Tăng Hữu Thắng, có nhiều đơn gửi đến Công an quận Hoàn Kiếm, đến Tổng cục Cảnh sát và các cơ quan báo chí tố cáo đối tượng Trần Thu Hương Giang – Giám đốc Công ty HRV (dịch vụ tư vấn du học) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của ông Tuân trên 560 triệu đồng.

Ngày 7/3/2016, ông Tuân ký hợp đồng dịch vụ với Trần Thu Hương Giang, Giám đốc Công ty HRV để Công ty giúp Tăng Hữu Thắng đi du học tại Úc. Ông Tuân đã đặt cọc khoản tiền 112.200.000đ (5000 USD) và giao cho Công ty giấy tờ bằng cấp của Tăng Hữu Thắng.

Đến ngày 2/6/2016, Giang báo cho ông Tuân là đã có thư yêu cầu chuyển học phí của trường Le Cordon Bleu Australia, với số tiền là 26.073.950 đô la Úc (456 triệu tiền VND) và cam kết miệng rằng sau khi đóng khoản tiền này thì con ông Tuân sẽ có tư cách lưu trú, nhà trường sẽ gửi giấy báo về trong vòng 6-8 tuần để cháu Thắng đến Đại sứ quán Úc làm Visa và bay sang Úc nhập học.

Ngày 3/6/2016, ông Tuân mang theo số tiền trên đến chỗ hẹn của Giang là Ngân hàng BIDV (PGD Hàng Vôi, chi nhánh Hoàn Kiếm) để chuyển sang cho nhà trường bên Úc. Tại ngân hàng này, Giang nói ông Tuân đưa khoản tiền này cho Giang mang vào nhờ ngân hàng đếm và làm thủ tục chuyển cho nhanh. Sau khi giao tiền nhưng không thấy có giấy tờ gì xác nhận, ông Tuân hỏi lại thì Giang nói đã gửi sang Úc từ Sổ tiết kiệm vừa lập tại ngân hàng dưới tên ông Tuân. Gia đình ông Tuân xác minh qua người phụ trách ngân hàng thì được biết đây chỉ là dịch vụ xác nhận số dư tài khoản khống, không liên quan gì đến việc chuyển tiền học phí sang Úc.

Hỏi lại thì Giang nói rằng do ngân hàng hết giờ làm việc nên chị ta dùng số tiền đó chuyển cho công ty chuyển tiền tay 3 trong miền Nam và đưa cho ông Tuân tờ giấy đã điền thông tin với công ty chuyển tiền. Căn cứ vào đó, ông Tuân gọi điện thoại cho công ty chuyển tiền thì họ cho hay Giang mới chỉ đăng ký thông tin để chuyển tiền chứ chưa chuyển tiền cho họ nên họ cũng chưa chuyển học phí sang Úc. Lúc này ông Tuân mới nghi ngờ sự khuất tất của Giang.

Đến ngày 7/6/2016, Giang đưa cho ông Tuân biên lai thể hiện đã chuyển tiền cho nhà trường nhưng trong đó không ghi các thông tin có thể xác nhận được. Gia đình ông Tuân vội nhờ người nhà đang học ở bên Úc liên lạc với nhà trường thì nhà trường xác nhận là không hề biết Giang và Công ty HRV; họ chưa từng làm việc với HRV; các giấy tờ liên quan đến nhà trường mà Giang gửi cho ông Tuân hoàn toàn là giấy tờ giả mạo. Nhà trường cũng bất ngờ và muốn gia đình ông Tuân phối hợp để cùng tìm hiểu việc làm mạo danh của chị Giang, nhằm bảo vệ uy tín nhà trường, tránh sự hiểu nhầm từ các đối tác khác.

Thư của trường Le Cordon Bleu Australia gửi các bên liên quan đề ngày 27/10/2016 viết: “ Thư này xác nhận rằng Le Cordon Bleu Australia đã không nhận được đơn đăng ký của anh Tăng Hữu Thắng và cũng không tham gia vào các dịch vụ với đại lý HRV Edu có địa chỉ tại Việt Nam”. Thư cũng cho biết thư mời nhập học (dưới danh nghĩa Le Cordon Bleu Australia) là giả mạo, không phải là mẫu tiêu chuẩn của nhà trường, nó không có số sinh viên, và được dùng bằng nhiều font chữ khác nhau theo kiểu cắt dán và số tiền lệ phí cũng không chính xác.

Quá thời hạn điều tra chưa ra kết quả

Đến lúc đó ông Tuân mới biết mình bị lừa, giấy báo nộp học phí, giấy báo nhập học, giấy chuyển tiền đều giả mạo, chỉ có tiền ông Tuân giao cho Giang là thật, nhưng tìm gặp thì Giang luôn tránh mặt. Khi muốn đưa vụ việc ra cơ quan Công an thì ông Tuân mới tá hỏa phát hiện thấy tiền giao cho Giang không hề có biên nhận. Vì thế, ngày 13/9/2016, ông Tuân đành phải ký Phụ lục hợp đồng để Trần Thu Hương Giang ghi nhận số tiền, hẹn ngày trả… Tuy vậy, cho đến nay, vượt quá cả thời hạn trong phụ lục hợp đồng, số tiền trên 560 triệu đồng của ông Tuân vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 14/9/2016, ông Tuân đã mang đơn tố giác tội phạm đến Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kèm theo toàn bộ chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thu Hương Giang. Điều tra viên Đặng Thành Trung ký giấy biên nhận, trong đó nêu rõ: “Cơ quan CSĐT –CAQ Hoàn Kiếm có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý và trả lời ông Tăng Văn Tuân theo đúng qui định của pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, thì thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 2 tháng; với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng; với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 4 tháng.

Suốt mấy tháng sau đó ông Tuân không nhận được thông tin về kết quả xử lý đơn tố giác tội phạm của mình gửi đến Công an quận Hoàn Kiếm, nhưng được biết ngày 19/9/2016, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Trần Thu Hương Giang trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Còn nhiều người khác tố cáo Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tuân hy vọng, nội dung tố giác của mình sẽ được điều tra chung trong vụ án đã khởi tố nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả.

Vì vậy, ông Tăng Văn Tuân đã có đơn gửi đến Cục Cảnh sát hình sự Tổng cục Cảnh sát và được Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng thông báo ngày 19/1/2017, Cục đã chuyển đơn của ông Tuân đến Cơ quan CSĐT Công an Tp Hà Nội xem xét, giải quyết theo qui định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp Hà Nội cũng đã chuyển đơn của ông Tuân đến Công an quận Hoàn Kiếm.

Kể từ khi có Thông báo của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đến nay cũng đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng ông Tuân vẫn chưa nhận được thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ việc. Được biết, Trần Thu Hương Giang hiện được tại ngoại nên tiếp tục “hoạt động”, nạn nhân bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có nguy cơ được nối dài. Nếu cơ quan Công an không có biện pháp tích cực để ngăn chặn thì vụ việc sẽ ngày càng phức tạp hơn nữa.

Nhóm PVĐT