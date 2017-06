Sông Chu – Thanh Hóa: C.ty Hùng Cường hút cát trái phép, chính quyền chưa có biện pháp mạnh

(Pháp lý) – Suốt một thời gian dài, Công ty CP Vật liệu xây dựng Hùng Cường ( C.ty Hùng Cường) , đã khai thác trái phép hàng trăm m2 bãi bồi dưới lòng sông Chu, tại địa bàn xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân ( Thanh Hoá), lấy đi một khối lượng cát lớn. Dù tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rất công khai, nhưng chính quyền chưa có biện pháp mạnh.

Ngang nhiên hút cát trái phép

Ông T., một người dân ở thôn 6, xã Xuân Khánh, huyện Thọ Xuân thông tin: tình trạng khai thác cát trái phép tại địa bàn, diễn ra liên tục từ thời điểm trước Tết nguyên đán năm 2017 đến nay. Hàng ngày, cứ khoảng 18 giờ 30 phút, hoặc 19 giờ, là các tàu, thuyền bên huyện Thiệu Hóa lại rồng rắn kéo nhau qua hút “trộm” đến tận sáng. Có những hôm, họ huy động đến 6 tàu, thuyền ngang nhiên hút ầm ầm cả đêm.

Thời điểm tháng 3 và tháng 4.2017, họ hoạt động mạnh nhất, hút cả ngày lẫn đêm. Những lúc tàu, thuyền hoạt động, người dân ở cách xa vài km cũng nghe thấy tiếng máy nổ. Nếu ở gần, hai người nói chuyện với nhau không thể nghe thấy gì. Nhà tôi ở sát bờ sông, thời gian đầu nghe tiếng nổ ing tai cả nhà không ngủ được. Nhưng giờ quen rồi, tiếng máy nổ to kiểu gì cũng ngủ được, ông T. nói.

Về đối tượng khai thác, ông T. Cho biết là do một doanh nghiệp bên đất Thiệu Hóa qua khai thác “trộm”. “Sau mấy tháng khai thác cát trái phép, hàng trăm m2 bãi bồi thuộc địa bàn xã Xuân Khánh đã bị doanh nghiệp này lấy đi. Họ hút rất sâu và sát đất nông nghiệp của người dân. Có chỗ họ hút sâu 4 đến 5m. Rất nhiều lần công an xã Xuân Khánh ra, nhưng có làm gì đâu. Họ vẫn cứ hút bình thường.”, ông T. cho biết.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, cách đây mấy tháng, các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện có xuống bắt tàu, thuyện khai thác cát trái phép một lần. Và đơn vị được xác định khai thác “trộm” là Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hùng Cường. Nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, thấy tình hình im ắng, doanh nghiệp lại tiếp tục điều tàu, thuyền qua khai thác trái phép. Đến thời điểm này, một số người dân thông tin, cứ mỗi khi đêm xuống, đơn vị này vẫn tổ chức tàu thuyền kéo qua địa bàn huyện Thọ Xuân để hút “trộm”.

Xã biết, huyện biết, nhưng chưa có biện pháp quyết liệt

Trao đổi với Phóng viên, ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Xuân Khánh, thừa nhận có tình trạng khai thác trái phép trên địa bàn. Việc này, bà con nhân dân trong xã cũng đã có phản ánh. Nói chung, giờ họ khai thác rất rộng, diện tích khoảng mấy trăm m2, chiều ngang khoảng 30m, kéo dài khoảng hơn 100m. Thời gian diễn ra không phải chỉ tháng 5/2017, mà từ cuối năm 2016 thi thoảng vẫn diễn ra.

Khi phát hiện có tình trạng khai thác trộm, chúng tôi chỉ biết căng cột cờ làm chỉ giới báo hiệu, đồng thời điều lực lượng công an xã ra ra tín hiệu đèn, xua đuổi thôi, chứ không bắt. Với tinh thần quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, chúng tôi đấu tranh rất kiên quyết. UBND xã đã giao cho lực lượng công an tuần tra, kiểm soát 100% lực lượng vào ban ngày. Còn ban đêm, thi thoảng chúng tôi vẫn cho lực lượng ra tuần tra. Khi phát hiện và định kỳ hàng tháng chúng tôi có báo cáo về tình hình khai thác khoáng sản trái phép lên UBND huyện, đồng thời đề nghị tăng cường xử lý, ông Long nói.

Ông Long thông tin thêm: Cách đây mấy tháng, các lực lượng chức năng của huyện có xuống tổ chức bắt hai phương tiện hút cát. Sau khi bắt giữ, công an huyện giao cho công an xã tổ chức quản lý phương tiện bị bắt giữ. Nhưng được khoảng 4 ngày, do điều kiện trông giữ khó khăn, chúng tôi đã đề xuất với huyện không giữ nữa. Sau đó, do không trông giữ được, công an huyện đã bàn giao lại cho chủ phương tiện.

Dù chúng tôi làm rất mạnh, có thời điểm huyện tăng cường lực lượng xuống bắt tàu cát, nhưng đến nay tình hình vẫn rất phức tạp. Do xã Xuân Khánh giáp ranh với hai xã bên Thiệu Hóa, đoạn sông chảy qua xã là ngã ba sông, nên việc kiểm soát rất khó khăn. Hơn nữa, do lực lượng của xã mỏng. Cả xã chỉ có 6 công an viên, nên rất khó khăn trong việc kiểm soát tình hình. Mong anh em báo chí nhẹ nhàng, tạo điều kiện giúp chúng tôi, ông Long nói.

Ông Lê Huy Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cũng khẳng định: việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Xuân Khánh diễn ra từ giai đoạn trước Tết nguyên đán. Nhưng sau khi chúng tôi làm căng, bắt hai tàu, thuyền hút cát tình hình lắng xuống, họ không hút nữa. Nhưng mới đây, UBND xã Xuân Khánh có báo cáo, tình trạng khai thác cát trái phép lại tiếp tục tái diễn.

Trên địa bàn xã Xuân Khánh không có mỏ cát nào được cấp phép. Việc hút cát “trộm”, là do người của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Hùng Cường, do ông Bùi Văn Dựng làm Giám đốc, bên Thiệu Hóa qua múc trộm, ông Hoàng cho biết.

Bùi Lộc – Mai Trần