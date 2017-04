Q.Tây Hồ – Hà Nội: Cần làm rõ vụ việc hai cháu học sinh bị “ áp tải” về công an phường Thụy Khuê ?

(Pháp lý) – Theo thông tin từ phía gia đình ông Ngô Trí Dũng ở số 8, ngõ 270 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), mặc dù không chống lại lực lượng cưỡng chế thi hành án, nhưng không hiểu vì sao ngày 30/3/2017 vừa qua, hai cháu Ngô Hiền Thanh, học sinh lớp 10, cháu Ngô Minh Tú, học sinh lớp 8 ( hai con gái của ông Ngô Trí Dũng ) vẫn bị Công an phường Thụy Khuê “áp tải” về trụ sở Công an phường này?

Công an khẳng định không có việc “bắt giữ”

Ngày 30/03/2017, UBND quận Tây Hồ và UBND phường Thụy Khuê đã tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà đất của gia đình ông Ngô Trí Dũng tại số 8 ngõ 270 Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê, (Tây Hồ, TP Hà Nội). Theo ông Dũng cho biết, hiện nay thửa đất này đang bị khởi kiện hành chính và xem xét giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên theo ông Dũng, đoàn cưỡng chế khi đến làm việc đã không đưa ra được Quyết định thi hành án theo như pháp luật quy định, mà điều “lạ” là lực lượng cưỡng chế lại tiến hành “áp tải” 4 người trong gia đình ông về trụ sở công an phường. Điều đặc biệt, trong số 4 người đó có 2 con gái ông Dũng là cháu Ngô Hiền Thanh, học sinh lớp 10 và cháu Ngô Minh Tú, học sinh lớp 8 đều được đưa lên xe chuyên dụng của cơ quan công an và bị “áp tải” về Công an phường Thuỵ Khuê ?

Cũng theo ông Dũng trình bày với PV, sau khi bị “áp tải” về trụ sở Công an Phường Thuỵ Khuê, 4 người trong gia đình ông đã bị lấy lời khai và bị giữ lại tới trưa ngày hôm sau mới được thả. Điều lạ, cho đến khi được thả ra, gia đình ông Dũng vẫn không được phía Công an cho biết mình bị “ giữ” vì lý do gì.

Để làm rõ những vấn đề trên, Phóng viên đã có buổi làm việc với Công an quận Tây Hồ và Công an phường Thụy Khuê. Tại buổi làm việc này, Đại úy Ngô Quang Tuấn, Đội phó Đội Tổng hợp Công an quận Tây Hồ xác nhận có việc đưa hai cháu Ngô Hiền Thanh và Ngô Minh Tú về trụ sở Công an phường Thụy Khuê trên xe ô tô chuyên dụng của công an theo “lệnh” của Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Còn về việc, liệu Cơ quan công an có “áp tải” hai cháu Thanh và cháu Tú như ông Ngô Trí Dũng phản ánh, thì Đại úy Ngô Quang Tuấn phủ nhận và khẳng định không có việc bắt giữ gì ở đây cả. Cơ quan công an chỉ đưa các cháu về trụ sở Công an phường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hai cháu cũng như gia đình ông Dũng. Bởi khi lực lượng cưỡng chế đến nhà ông Dũng đã đọc loa, thông báo và yêu cầu mọi người ra ngoài, tuy nhiên cả ông Dũng cũng như hai cháu Thanh, Tú và em gái ông Dũng không ra nên đồng chí Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ mới yêu cầu lực lượng công an vào nhà để đưa hai cháu và gia đình ông Dũng ra ngoài.

Đại úy Ngô Quang Tuấn cũng cho biết thêm, khi đưa hai cháu Thanh và cháu Tú về trụ sở Công an phường Thụy Khuê, Công an cũng không yêu cầu hai cháu viết tường trình hay ghi lời khai gì cả. Sau khi đưa về trụ sở Công an phường khoảng 3 tiếng thì Công an yêu cầu các cháu và gia đình ông Dũng về, tuy nhiên, hai cháu cũng như ông Dũng đều không về và ở đến ngày hôm sau thì chủ động tự ra về.

Ngoài ra, Đại úy Tuấn cũng cho biết, Cơ quan Công an cũng tiến hành lập biên bản, tuy vậy, ông Dũng không ký vào biên bản này. Khi Phóng viên đề nghị Cơ quan công an cung cấp biên bản này thì Đại úy Ngô Quang Tuấn lại từ chối và cho biết phải xin ý kiến cấp trên xem có cung cấp được cho báo chí hay không?

Để tiếp tục làm rõ hơn về phản ánh của ông Ngô Trí Dũng, Phóng viên đã gọi điện trực tiếp cho ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Tuy nhiên, ông Hoàng viện lý do bận họp và “đẩy” sang Văn phòng UBND quận Tây Hồ.

…Nhân chứng và Luật sư nói gì?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phóng viên Pháp lý đã có cuộc tiếp xúc với một số nhân chứng chứng kiến sự việc .

Cụ thể, theo ông Ngô Đắc Khoa, có địa chỉ tại số 14, ngõ 26 dốc Tam Đa, Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) bà Nguyễn Thị Năm số 32, ngách 173/134 Ngọc Hà, Ba Đình (Hà Nội) và ông Phạm Trọng Quân, số 18/1 ngõ 270 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đều khẳng định là có việc “bắt giữ” người.

Trao đổi với Phóng viên Pháp lý , Luật sư, TS. Nguyễn An, Giám đốc Hãng Luật Cộng Đồng cho biết: Theo như clip do người nhà nạn nhân cung cấp thì việc cơ quan Công an đưa 2 cháu đang trong độ tuổi học sinh (con gái của ông Dũng) lên xe chở phạm nhân đưa về Công an phường Thụy Khuê, là không ổn. Việc giữ 2 cháu trên cơ quan công an phường Thụy Khuê trong một thời gian nhất định được xem như là hành vi tạm giữ hành chính công dân vị thành niên . Việc này nếu có, bắt buộc phải có quyết định tạm giữ , tuy nhiên theo lời nạn nhân thì không hề có quyết định nào được đọc hay thông báo. Thực tế này làm ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của hai cháu còn đang trong độ tuổi đi học.

Đề nghị các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh những phản ánh trên, đồng thời, cần xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ thực thi pháp luật mà “có dấu hiệu” lạm quyền (nếu có) .

Nhóm PVPL