Điều “hiếm có khó tìm” tại KĐT đậm chất Địa Trung Hải trên đảo Ngọc

Đắm mình trong không gian cỏ cây xanh mát và vị muối mặn mòi của biển khơi, đến Sun Grand City New An Thoi, du khách sẽ có cảm giác đang sải bước trên những con phố ngập tràn hoacủa vùng Địa Trung Hải, ngay trên đảo Ngọc Phú Quốc.

“Nốt bổng” trên bản hòa ca BĐS Phú Quốc

Những năm gần đây, Việt Nam đã có những sản phẩm BĐS mang tính “siêu phẩm”, đặc biệt ở phân khúc BĐS ven biển vốn được coi là thế mạnh. Không chỉ vì các chủ đầu tư lớn, đẳng cấp đã tạo nên những dự án nghỉ dưỡng, thương mại mang chuẩn quốc tế mà còn bởi sự đổi thay trong “cái gu” của khách, không dễ dãi với những sản phẩm tầm trung, na ná nhau mà khao khát tìm kiếm những sản phẩm độc, lạ, có bản sắc.

Một trong số đó là các sản phẩm nhà phố thương mại tại Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi trên đảo Ngọc. Sở hữu sản phẩm tại đây, cư dân vừa có một nơi nghỉ dưỡng tuyệt hảo, vừa có thể chọn nhiều mô hình kinh doanh khác nhau.

Dấu ấn lớn nhất tạo nên sức hút của Sun Grand City New An Thoi phải kể đến là âm hưởng kiến trúc Địa Trung Hải trong “bản hòa ca” của nắng và gió.

Khí hậu ôn hòa, cảnh vật tươi đẹp, con người cởi mở đã phản chiếu vào từng nhịp sống và văn hóa nơi đây, trong đó có kiến trúc xây dựng vùng biển Địa Trung Hải, đó là phong cách nhã nhặn, sang trọng. Sự tổng hòa của nét đẹp thiên nhiên pha lẫn bàn tay thiết kế tài ba của con người đã tạo nên một vùng đất nên thơ.

Và ngay tại Nam đảo Ngọc, Sun Grand City New An Thoi sẽ được phát triển để trở thành một dự án mang dấu ấn đặc trưng tại Phú Quốc, một nơi nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm độc đáo rực rỡ sắc màu Địa Trung Hải đón đầu lượng khách nội địa và quốc tế đến đảo Ngọc đang tăng trưởng không ngừng.

Tính nhân văn trong từng thiết kế

Vẫn là bản tình ca của nắng và gió, của bãi cát trải dài ôm ấp biển xanh, vẫn là hương vị mặn mòi biển khơi, là những căn nhà với mặt tiền thoáng rộng và ô cửa sổ mái vòm mềm mại đặc trưng của vùng đất Địa Trung Hải, nhưng Sun Grand City New An Thoi lại mang đến cho cư dân và du khách những cảm xúc vô cùng đặc biệt

Sun Grand City New An Thoi quy hoạch tới 4 công viên theo từng chủ đề khác nhau, mang tới những khoảng nghỉ xanh dịu mát cho không gian đô thị. Ở đó, cư dân, khách du lịch được thỏa mãn đủ các giác quan.

Nếu công viên Seta lấy cảm hứng từ quảng trường âm nhạc Scala Piazza tại Milan – nơi sẽ mang tới không gian vui chơi giải trí nhộn nhịp, sôi động cho mỗi du khách khi đến mua sắm và tham quan, thì công viên Limoni lại dành cho cư dân nhí những phút giây vui chơi thoải mái và những trải nghiệm thực tế về thiên nhiên cây xanh với một khu vườn cây trái trĩu quả. Những cư dân yêu thích sự yên tĩnh có thể sải bước trong công viên Riva bên dòng sông Seta, với những giàn cây phủ kín mang cảm hứng từ cánh đồng nho Magna Graecia của vùng đất Amalfi. Và cuối cùng là công viên Pino – “điểm mũi” hướng ra đại dương của khu đô thị, nơi du khách có thể nghỉ chân lắng nghe tiếng sóng vỗ rầm rì. 4 công viên như bức tranh tứ bình hoàn hảo, mỗi nơi một vẻ mang tới sự thư giãn cho cư dân và du khách.

Hãy thử tưởng tượng mỗi dịp cuối tuần, bạn gác lại công việc bận rộn, cùng gia đình thảnh thơi dạo bước trong những công viên xanh mát tại Sun Grand City New An Thoi, nhìn những đứa trẻ nô đùa trong nắng và gió biển, người cao tuổi có thể đi bộ thảnh thơi an hưởng tuổi già… để thấy rằng, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng dễ dàng tìm thấy các hoạt động phù hợp ở các không gian sinh hoạt cộng đồng tại Sun Grand City New An Thoi.

Chưa kể, sự tinh tế của chủ đầu tư còn ở chỗ chú trọng đến cảm xúc của cư dân trong quy hoạch công viên từ gần đến xa, đảm bảo mọi hoạt động của trẻ em khi vui chơi trong công viên đều “trong tầm mắt”.

Đồng bộ với thiết kế cảnh quan rộng mở, gần gũi với thiên nhiên là kiến trúc nhà phố đề cao tính thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để gia chủ kinh doanh nhờ vỉa hè rộng, tạo khoảng lùi cần thiết làm nổi bật mặt tiền lên tới 7,5m của các căn nhà phố, thiết kế tối ưu không gian trưng bày sản phẩm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Với sự bùng nổ của khách du lịch, dự kiến cả năm 2020, Phú Quốc sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, có thể thấy Sun Grand City New An Thoi nằm ở vị trí tâm điểm kết nối các tổ hợp nghỉ dưỡng ở Nam đảo sẽ trở thành khu vực kinh doanh sầm uất trong tương lai không xa, nơi vừa phù hợp để du khách nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm, vừa thuận lợi cho gia chủ kinh doanh.Đây là điều mà chỉ những khu đô thị mới được quy hoạch bài bản mới có được

Chủ đầu tư Sun Group dành tặng 3 cơ hội nghỉ dưỡng với “1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 2 người tại Premier Residences Phu Quoc Emeral Bay và 02 vé cáp treo Hòn Thơm miễn phí” cho Quý Khách Hàng có phát sinh giao dịch tại sự kiện Giới thiệu Hệ sinh thái Nam Phú Quốc ngày 29/12/2019 tại khách sạn De Parc Ha Noi – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội.

PV