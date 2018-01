Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng triển khai công tác năm 2018

Ngày 23-01-2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2017, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát và khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2017”, tổ chức quán triệt, triển khai và tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng hái trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu công tác vượt kết hoạch đề ra và nổi bật so với năm 2016…

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược, xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp và giải pháp mang tính vĩ mô để tham mưu Tổng cục, Bộ báo cáo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng tại các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Trong công tác điều tra, đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn với các mức án nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; đáp ứng các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ… Bước đầu phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Cục đối với hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế địa phương trong hướng dẫn điều tra các vụ án. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, nâng cao về chất lượng…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đạt được trong năm 2017.

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế phải quán triệt sâu sắc về tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra hiện này đối với công tác phòng, chống tội phạm kinh tế và tham nhũng để chỉ đạo ngay từ những tháng đầu năm. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4, 5 (Khóa XII) về “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”; từ đó đề ra các kế hoạch, biện pháp, đối sách phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp phát nhằm huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể tham gia tích cực, cung cấp tin báo, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình những tác động bất ổn của kinh tế thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp, đối sách phù hợp, khắc phục, chấn chỉnh sơ sở thiếu sót trong quản lý kinh tế – xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản. Tập trung lực lượng, phương tiện, các biện pháp công tác đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả…

