Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu (ĐB) QH tiếp xúc cử tri tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào sáng 28-4.

Đề cập vấn đề thời sự hiện nay, Chủ tịch QH cho biết người nuôi heo đang gặp rất nhiều khó khăn khi giá heo chỉ hơn 20.000 đồng/kg trong khi giá thịt heo ở chợ hay siêu thị thì cao gấp nhiều lần. Tình hình này đang khiến nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam có đàn heo khoảng 30 triệu con, đứng thứ 4 trên thế giới và tiêu thụ chủ yếu ở trong nước.

“Hiện Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vào cuộc để có những giải pháp thiết thực nhằm giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi heo. Qua ý kiến của các cử tri, tôi hứa sẽ kiểm tra, yêu cầu Tổng cục Hải quan báo cáo có hay không việc nhập khẩu thịt heo. Nếu có thì nhập bao nhiêu tấn, sau đó sẽ báo cáo lại cho cử tri biết” – bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Giải đáp ý kiến của cử tri về vấn đề không nên hợp tác, đầu tư với các quốc gia có công nghệ lạc hậu, Chủ tịch QH nói: “Chúng ta đã tuyên bố không đổi môi trường để lấy bất kỳ dự án nào. Đã có Luật Chuyển giao công nghệ, Việt Nam sẽ không trở thành bãi rác công nghệ lạc hậu”.

Cử tri Lê Ân (ngụ khu vực 5) phản ánh: “QH các khóa hoạt động tốt nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri”. Về vấn đề này, Chủ tịch QH cho rằng ý kiến trên thực sự khách quan và đã phần nào phản ánh đúng thực tế. Thời gian qua, Đảng, nhà nước đã đưa ra những chủ trương rất đúng đắn nhưng trong thực hiện có nhiều yếu tố chưa làm tốt. Ngay cả QH cũng chưa đạt được như mong muốn của cử tri.

Cử tri Nguyễn Thanh Bền và Nguyễn Hữu Hải cho rằng nạn tham nhũng vẫn chưa dẹp được và nổi cộm là 12 dự án thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng thì việc xử lý những cá nhân liên quan như thế nào?

“Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa công bố kỷ luật một số cán bộ có liên quan đến quản lý tài chính, đầu tư và một tập đoàn lớn của nhà nước. Điều này thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm với bất kỳ quan chức nào. Về 12 dự án thua lỗ sẽ xử lý về trách nhiệm chính trị và kinh tế. Nếu người đứng đầu không tham nhũng nhưng để xảy ra thua lỗ thì chịu trách nhiệm chính trị. Còn người trực tiếp gây thất thoát sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế” – Chủ tịch QH thông tin.

Riêng về trường hợp xử lý ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, được nhiều cử tri quan tâm. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã nhận được đơn xin thôi làm ĐBQH của ông Cự. Ban Bí thư cũng chỉ đạo QH phải làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ ĐBQH và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Cự. Nếu Ủy ban Thường vụ QH quyết định cho ông Cự thôi làm ĐBQH trước kỳ họp thứ ba thì đến kỳ họp QH vẫn sẽ đưa vấn đề này ra báo cáo. Còn làm không kịp, tại kỳ họp sẽ bổ sung nội dung này để QH thông qua.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tỉnh này. Cử tri huyện Thạch Hà ghi nhận kết quả bước đầu trong xử lý hậu quả của sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Đặc biệt, cử tri kiến nghị QH sớm thảo luận và thông qua Luật Biểu tình để có căn cứ hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân chính đáng cũng như xử lý nghiêm các hoạt động biểu tình trái phép gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.