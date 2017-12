Sau gần 1 năm phát động với 1126 tác phẩm, Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã chọn ra 32 tác phẩm đạt giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sáng nay (29/12), Hội Nhà báo Việt Nam phối họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức buổi họp báo, công bố Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ nhất.

Được biết, Giải báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được phát động từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 30/11/2017. Sau gần 1 năm phát động, BTC đã nhận được 1126 tác phẩm gửi về tham dự Giải. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khách quan và công tâm. Kết quả BTC đã chọn được 32 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 13 giải Khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, giải thưởng báo chí quốc gia với chủ đề Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tổ chức lần đầu tiên; so với các chủ đề khác thì đây là một mặt trận vô cùng cam go, khốc liệt và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, số lượng bài tham dự so với các mặt trận khác không hề nhỏ cho thấy quyết tâm của những người cầm bút và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, luôn sẵn sàng phục vụ trên mặt trận vô cùng nóng bỏng này.

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, giải thưởng báo chí trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, lãng phí được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, đặc biệt có sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước, và toàn bộ các tầng lớp nhân dân. Ông Hồ Quang Lợi cho rằng, công tác phòng chống tham nhũng có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết thêm, trong bốn loại hình báo chí thì chủ yếu là báo in, điện tử, còn loại hình báo truyền hình và đặc biệt là loại hình báo phát thanh còn tham gia ở mức khiêm tốn. Trả lời câu hỏi về sự tham gia của báo chí địa phương, ông Trần Bá Dung cho biết: “Báo chí địa phương chỉ chiếm chưa đến 30%, có những tác giả có tác phẩm nhưng chưa gửi về tham gia dự giải. Có 3 cơ quan báo chí địa phương có giải thưởng lần này là Hà Giang, Bạc Liêu và Nghệ An. Một trong hai tác phẩm đạt giải A thuộc về báo Nhân dân”.

Giải báo chí quốc gia với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và cơ quan báo chí phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái, tự diễn biến, chuyển hóa trong nội bộ…

Mục đích của giải Báo chí lần này là góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức về vai trò của báo chí đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Quy định 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống uy thoái, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ…

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 2/1/2018 tại Nhà hát Âu cơ, Hà Nội với sự có mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo, tổ chức đoàn thể….

Cũng tại buổi công bố, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 2 do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cũng được phát động, bắt đầu từ năm 2018, tổng kết và trao giải vào cuối năm 2019.

Theo Congly