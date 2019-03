Diễn biến mới vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: Hút giếng nước nhà Bùi Văn Công

Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công. Đây là lần khám xét thứ hai.



Theo ghi nhận của báo Bảo vệ pháp luật, hôm nay (23/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, VKSND tỉnh Điện Biên khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngoài ra, một tổ công tác khám xét và thu thập dấu vết ở ngôi nhà hoang, nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Nguồn trên thuật lại, một xe cứu hỏa của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều người được điều đến để hút giếng nước nhà Bùi Văn Công.

“Cảnh sát không loại trừ đối tượng đã phi tang vật chứng liên quan đến vụ án xuống giếng”, Bảo vệ pháp luật cho hay.

Cũng theo Bảo vệ pháp luật, khi khám xét nhà Công sáng nay, cảnh sát đã thu được một số mẫu vật và dấu vết quan trọng.

Căn nhà của Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và vợ là Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được cơ quan điều tra xác định là hiện trường chính của vụ án sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

Đại tá Tráng A Tủa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên) cho biết trên Tuổi, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đưa nạn nhân D. về nhà Bùi Văn Công giam giữ rồi hãm hiếp từ đêm 30 đến đêm mồng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo Đại tá Tủa, thời gian điều tra vụ án này kéo dài vì các đối tượng khai báo gian dối và ngoan cố. Hiện còn bị can Bùi Văn Công chưa khai báo thành khẩn, các đối tượng khác đã khai báo thành khẩn hơn.

“Chúng tôi cũng đã có những căn cứ cơ sở để đánh giá và xác định tính chất, đối tượng mục đích thực sự của phạm tội này. Tuy nhiên do yêu cầu của công tác điều tra nên nội dung đó chúng tôi chưa công bố được”, Truyền hình thông tấn dẫn lời Đại tá Tủa.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói trên VOV, riêng bị can Bùi Thị Kim Thu được xác định về tội không tố giác tội phạm. Thu đã có mặt và chứng kiến từ đêm 30 Tết, khi chồng cùng đồng bọn đưa nạn nhân về giam giữ, hãm hiếp tại nhà, rồi sát hại.

“Xác định đây là vụ án điểm, cho nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, trưng tập các điều tra viên giỏi nhất, tiếp tục đề nghị Bộ Công an giao C02 hỗ trợ trong công tác điều tra đấu tranh với các đối tượng.

Với tinh thần quyết tâm cao lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật”, VOV dẫn lời Đại tá Tủa.

Trước đó, việc khám xét lần thứ nhất nhà của Bùi Văn Công diễn ra vào ngày 13/2/2019. Theo Zing.vn, cảnh sát khi đó phát hiện số ma túy tàng trữ ở nhà Công và vết máu nạn nhân trên xe tải của Công.

Trong vụ án nữ sinh D. bị sát hại, hiện có 8 bị can đã bị khởi tố. Trong đó, 3 người bị khởi tố, bắt giam hôm 20 và 21/3 là Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở đội 19 xã Thanh Nưa – anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm); Cầm Văn Chương (45 tuổi, ở đội 7, xã Hua Thanh – “bạn nghiện” của nhóm Bùi Văn Công); Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên – vợ bị can Bùi Văn Công). 5 bị can bị khởi tố trước đó là: Bùi Văn Công (SN 1975, đội 11, xã Thanh Nưa); Vương Văn Hùng (SN 1984, khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh); Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa).

